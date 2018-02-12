Пока русские ссорятся из-за саней за 2 млн, американец выигрывает на них медаль Олимпиады

12 Февр. 2018 2018-02-12T21:24:41+03:00

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Саночник Семен Павличенко рассказал, что между его тренером Эдуардом Бурмистровым и главным тренером сборной Альбертом Демченко существует конфликт. Виной всему - сани, на которых Павличенко должен был соревноваться.

Шансы на медали он потерял после первого же неудачного заезда. «Мне не дали на тренировочной неделе прикатать сани, - рассказал спортсмен после окончания соревнований журналистам. - Можно сказать, что я тестировал сани для Романа Репилова (второй участник от России - прим.ред.)... Я чувствовал, что нужно было на своих санях кататься, а из уважения к тренеру пришлось на других».

По словам Павличенко выходило, что главный тренер сборной Демченко заставлял спортсмена соревноваться на одни санях, сделанных при его участии. Семен же хотел кататься на санях своего тренера Бурмистрова. А в основе всего как всегда лежат деньги. Санный спорт - высокотехнологичный. От саней значительно зависит результат, и все они ручной работы. Стоимость их колоссальная. Например, производители, с которой сотрудничает Демченко, рассказывали что их стоят 2 млн. рублей. Всего же рынок спортивных саней в России оценивается в 40 млн. рублей.

«Моего тренера здесь нет, у них с Альбертом какие-то разногласия, не знаю, что там происходит. Альберт просто-напросто ему сказал: "До свидания, давай!". - делился накопившимся Павличенко - Но нам сказали до Олимпийских игр сор не выносить. Альберт мне весь сезон пытался доказать, что сани, которые мне сделал мой тренер Бурмистров, это плохие сани. А я при этом на них показывал очень высокие результаты».

А сани в России, видимо, делают действительно классные. Американец Крис Маздер, ставший серебряным призером на этой Олимпиаде, рассказал, что выиграл медаль на русских санях, и что российский спортсмен сам предложил ему свой спортивный снаряд. «Огн жестами предложил мне - бери, - рассказал американец. - Он не думал, что поедет на Олимпиаду, и хотел узнать, чего может добиться другой спортсмен, выступая на его санях». Но вот кто был тот щедрый российский спортсмен, Маздер не сказал.

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