2018-02-12T19:08:40+03:00
Экономика

Проверенный информационный напарник

Издательский дом «Комсомольская правда» – ведущий информационный партнер Российского инвестиционного форума
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В статусе ведущего партнера крупных деловых мероприятий федерального масштаба Издательский дом, выпускающий самые популярные медийные проекты в России, выступает не первый год.

Петербургский и Восточный экономические форумы, Российский инвестиционный форум, различные промышленные выставки-форумы («Экотех», «Армия», «Золотая осень»), форум «Открытые инновации» и другие национальные и международные деловые проекты, – все получают масштабную, эффективную информационную поддержку «Комсомольской правды».

На форуме оборудован стенд «Комсомольской правды», к которому мы приглашаем гостей. Во время работы Российского инвестиционного форума работает Открытая радиостудия «Комсомольская правда», на сайте kp.ru ведется онлайн «Дневник форума».

Все новости и ключевые заявления спикеров и гостей форума благодаря работе журналистов «КП» транслируются по всем медийным каналам Издательского дома (газеты, сайт, радио, группы в соцсетях) в режиме реального времени.

Охват аудитории всеми проектами ИД «Комсомольская правда» составляет более 31 миллиона человек.

31 500 000 человек – еженедельная аудитория проектов издательского дома «Комсомольская правда» в 2017 году

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