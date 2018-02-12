2018-02-12T21:29:20+03:00
Политика

В центре Москвы построят новое здание для Совета Федерации

Сенаторы жалуются на тесноту в кабинетах
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Сейчас большинство сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко работают в здании на Большой ДмитровкеСейчас большинство сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко работают в здании на Большой ДмитровкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вслед за реконструкцией здания Государственной Думы (она намечена на осень этого года года и должна занять примерно 6 месяцев) Управделами президента займется сооружением нового корпуса для Совета Федерации. Сейчас большинство сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко работают в здании на Большой Дмитровке. У Совфеда также есть здание на Новом Арбате.

- Несмотря на кажущиеся большими размеры здания на Дмитровке, помещений в нем недостаточно - многие сенаторы вынуждены делить кабинеты с коллегами и помощниками. Не хватает места для проведения заседаний комитетов, переговоров, встреч, круглых столов, парламентских слушаний, других публичных мероприятий, - пояснили корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе Совфеда.

Поэтому к Совфеду решили пристроить еще один корпус на соседней Петровке.

- Рядом с Совфедом находится участок, занимаемый давно заброшенным двухэтажным строением, не представляющим исторической или культурной ценности. Участок расположен по адресу ул. Петровка, дом 17, строение 19, - сообщили в Совфеде.

Заброшенное строение решено снести, а на его месте возвести шестиэтажный корпус для сенаторов с подземной стоянкой. Сейчас водители дожидаются сенаторов перед главным входом в Совфед, и это мешает движению автомобилей по Большой Дмитровке. Новый корпус (в нем появится 90 кабинетов для сенаторов и сотрудников аппарата) соединят надземным переходом с нынешним зданием Совфеда. Зал заседаний палаты останется в существующем здании. В результате реконструкции занимаемая Совфедом площадь увеличится почти вдвое. В этом году будут выполнены проектно-изыскательские работы. Строительство собираются начать в 2019-2020 годах. На разработку проекта отведено 60 миллионов рублей, еще 1,63 миллиарда рублей уйдет на сами строительные работы.

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