Программа Российского инвестиционного форума

12 Февр. 2018 2018-02-12T19:18:12+03:00

Россия. Сочи. 27 февраля 2017. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак (второй слева) и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (в центре) во время осмотра выставки в рамках Российского инвестиционного форума

В деловой программе форума в Сочи запланировано более 40 тематических сессий и конференций. Откроет форум День молодежного предпринимательства, основная цель которого помочь молодежи установить деловые связи

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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

1. «Новая региональная политика: совершенствуя управление»

Описание основных тем: участники форума обсудят темы цифровизации бизнеса и системы управления в регионах, обсудят будущее открытого государственного управления, новый формат взаимодействия ЕАЭС. Особое внимание эксперты обратят на примеры успешных инвестиционных и инновационных региональных проектов, а также перспективы взаимодействия государства и бизнеса.

2. «Бизнес в регионах. Придать новый импульс»

Описание основных тем: эксперты обсудят социальное предпринимательство в регионах, а также развитие механизмов «народного финансирования». Особое внимание будет уделено развитию государственно-частного партнерства и вкладу инновационных кластеров в инвестиционную привлекательность регионов, сохранению семейных ценностей. Представители власти и бизнеса обсудят вопросы участия малого бизнеса в системе экспорта, повышении доходности компаний, занятых в агропромышленном секторе.

3. «Улучшая качество жизни»

Описание основных тем: лучшие практики социально-экономического развития озвучат основные докладчики форума. Речь также пойдет о строительстве умных городов; развитии цифрового образования; новациях в сфере экологии, здравоохранения, будут рассмотрены темы улучшения городской среды, будущего рынка труда.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

16 февраля

19.00–20.30

Зимний театр (г. Сочи, Театральная ул., д. 2)

XI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи.

В программе спектакль «Не покидай свою планету» (по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»). Режиссер – Виктор Крамер.

17 февраля

19.00–22.00

Зимний театр (г. Сочи, Театральная ул., д. 2)

Гала-концерт XI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

В программе: Й. Гайдн, К. Сен-Санс, Ф. Шопен, М. Равель, Дж. Россини, В. А. Моцарт.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

15 февраля

7.00–9.00

«Сочи Автодром», трасса «Формулы-1» (г. Сочи, ул. Триумфальная, д. 26)

Массовый (уже традиционный) забег по трассе автодрома Сочи, на которой проводится российский этап гоночной серии «Формула-1». Один круг – 5500 метров.

16 февраля

10.30–12.00

Ледовая арена развлекательного центра «Галактика» (г. Сочи, п. Эсто-Садок, Красная Поляна, ул. Ачипсинская, д. 12)

Гала-матч по хоккею Сборная форума – Сборная правительства России на Кубок Фонда «Росконгресс».

17 февраля

9.00–17.00

Спортивный комплекс Александра Карелина (г. Сочи, Адлерский р-н, д. 219, лит. А)

Сочинские корпоративные игры.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

14 февраля

20.00–0.00

Отель «Сочи Марриотт Красная Поляна» (г. Сочи, п. Эсто-Садок, наб. Времена Года, д. 1)

Приветственный коктейль от имени оргкомитета Российского инвестиционного форума. Вход на мероприятие – по приглашениям.

ПОГОДА В СОЧИ В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

14 февраля: +10...+16, переменная облачность

15 февраля: +10...+14, пасмурно

16 февраля: +10...+12, переменная облачность

Развиваем регионы

«В Российском инвестиционном форуме традиционно принимают участие практически все регионы страны и крупнейшие российские компании

Программа форума объединена главной темой – «Формируя образ будущего» — и охватывает широкий круг актуальных вопросов, от новых подходов в области региональной и бюджетной политики до реальных мер по поддержке бизнеса, социального предпринимательства и инновационных проектов. Обширная выставочная экспозиция форума познакомит участников с инвестиционными проектами российских регионов. Впервые в рамках Российского инвестиционного форума пройдет День молодежного предпринимательства».

Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства Российской Федерации