Программа Российского инвестиционного форума
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
1. «Новая региональная политика: совершенствуя управление»
Описание основных тем: участники форума обсудят темы цифровизации бизнеса и системы управления в регионах, обсудят будущее открытого государственного управления, новый формат взаимодействия ЕАЭС. Особое внимание эксперты обратят на примеры успешных инвестиционных и инновационных региональных проектов, а также перспективы взаимодействия государства и бизнеса.
2. «Бизнес в регионах. Придать новый импульс»
Описание основных тем: эксперты обсудят социальное предпринимательство в регионах, а также развитие механизмов «народного финансирования». Особое внимание будет уделено развитию государственно-частного партнерства и вкладу инновационных кластеров в инвестиционную привлекательность регионов, сохранению семейных ценностей. Представители власти и бизнеса обсудят вопросы участия малого бизнеса в системе экспорта, повышении доходности компаний, занятых в агропромышленном секторе.
3. «Улучшая качество жизни»
Описание основных тем: лучшие практики социально-экономического развития озвучат основные докладчики форума. Речь также пойдет о строительстве умных городов; развитии цифрового образования; новациях в сфере экологии, здравоохранения, будут рассмотрены темы улучшения городской среды, будущего рынка труда.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
16 февраля
19.00–20.30
Зимний театр (г. Сочи, Театральная ул., д. 2)
XI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи.
В программе спектакль «Не покидай свою планету» (по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»). Режиссер – Виктор Крамер.
17 февраля
19.00–22.00
Зимний театр (г. Сочи, Театральная ул., д. 2)
Гала-концерт XI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.
В программе: Й. Гайдн, К. Сен-Санс, Ф. Шопен, М. Равель, Дж. Россини, В. А. Моцарт.
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
15 февраля
7.00–9.00
«Сочи Автодром», трасса «Формулы-1» (г. Сочи, ул. Триумфальная, д. 26)
Массовый (уже традиционный) забег по трассе автодрома Сочи, на которой проводится российский этап гоночной серии «Формула-1». Один круг – 5500 метров.
16 февраля
10.30–12.00
Ледовая арена развлекательного центра «Галактика» (г. Сочи, п. Эсто-Садок, Красная Поляна, ул. Ачипсинская, д. 12)
Гала-матч по хоккею Сборная форума – Сборная правительства России на Кубок Фонда «Росконгресс».
17 февраля
9.00–17.00
Спортивный комплекс Александра Карелина (г. Сочи, Адлерский р-н, д. 219, лит. А)
Сочинские корпоративные игры.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
14 февраля
20.00–0.00
Отель «Сочи Марриотт Красная Поляна» (г. Сочи, п. Эсто-Садок, наб. Времена Года, д. 1)
Приветственный коктейль от имени оргкомитета Российского инвестиционного форума. Вход на мероприятие – по приглашениям.
ПОГОДА В СОЧИ В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
14 февраля: +10...+16, переменная облачность
15 февраля: +10...+14, пасмурно
16 февраля: +10...+12, переменная облачность
Развиваем регионы
«В Российском инвестиционном форуме традиционно принимают участие практически все регионы страны и крупнейшие российские компании
Программа форума объединена главной темой – «Формируя образ будущего» — и охватывает широкий круг актуальных вопросов, от новых подходов в области региональной и бюджетной политики до реальных мер по поддержке бизнеса, социального предпринимательства и инновационных проектов. Обширная выставочная экспозиция форума познакомит участников с инвестиционными проектами российских регионов. Впервые в рамках Российского инвестиционного форума пройдет День молодежного предпринимательства».
Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства Российской Федерации