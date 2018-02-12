Дать второй шанс

12 Февр. 2018 2018-02-12T19:20:40+03:00

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На Южном Урале завершены проектные работы по ликвидации накопленного в советские годы экологического ущерба. Пилотными территориями стали город металлургов Карабаш и город Коркино, в котором расположен крупнейший в Евразии угольный разрез. Инициатива по рекультивации и реабилитации нарушенных земель Карабашского городского округа, а также проект ликвидации Коркинского угольного разреза уже отмечены экспертами как прорывные и имеющие высокую значимость для улучшения качества жизни населения региона.

Сквер на месте пустыни

Медеплавильное производство в Карабаше начало активно развиваться в начале XX века. Благодаря богатым залежам медного колчедана и острой потребности бурно растущего народного хозяйства в металле образованный здесь Карабашский медеплавильный комбинат переживает настоящий расцвет в советские годы. Однако обогатительная фабрика и медеплавильное производство предприятия работали без очистных сооружений. Из-за выбросов и промышленных стоков, которые продолжались вплоть до 1989 года, концентрация вредных веществ не только в прилегающем к комбинату хвостохранилище, но и в почве и водоемах Карабаша значительно превысила допустимые показатели.

В 2004 году медеплавильное производство в городе начала развивать Русская медная компания (РМК). К настоящему моменту в модернизацию и повышение экологической безопасности нового предприятия «Карабашмедь» компания вложила около 18 млрд рублей. В результате объем выбросов удалось сократить более чем в 20 раз к уровню 2000 года. Завершив основной этап модернизации самого предприятия, РМК включается в реализацию проектов реабилитации территорий Карабашского округа, испытавших в советские годы негативное техногенное воздействие. Первый из них – рекультивация хвостохранилища бывшего Карабашского медеплавильного комбината – получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Компания уже приступила к работам на площадке. Проект подразумевает техническую и биологическую рекультивацию территории, по итогам которой на месте хвостохранилища появится зеленый сквер с элементами благоустройства.

Глубже некуда

Коркинский угольный разрез – еще один проблемный объект, который превратился из кормильца сотен семей горняков в источник загрязнения атмосферного воздуха Коркинского муниципального района и близлежащих населенных пунктов, в том числе Челябинска. Причина – неуправляемые пожары, которые действуют в этой крупнейшей в Евразии угольной выработке. Ситуацию усугубляют оползневые процессы, которые разрушают жилые и социальные постройки в районе.

Проект ликвидации Коркинского угольного разреза предусматривает использование закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского горно-обогатительного комбината, который РМК строит в Челябинской области. Рекомендацию использовать закладочный материал ГОКа для ликвидации выработки компании в 2016 году выдали ученые Уральского горного университета по итогам независимого экологического аудита проектной документации комбината, который был проведен по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Техническая возможность и экологическая безопасность данного решения подтверждены исследованиями ученых Санкт-Петербургского горного университета. Эксперты вуза подтвердили, что это будет способствовать подавлению очагов эндогенных пожаров в разрезе и увеличению устойчивости его бортов.