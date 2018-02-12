Ирина Макиева: Моногорода открывают возможности инвесторам

12 Февр. 2018 2018-02-12T19:36:11+03:00

Заместитель председателя Внешэкономбанка и руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» ответила на вопросы о том, почему выгодно инвестировать в моногорода

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Она пояснила, что цель правительства Российской Федерации – сделать из них населенные пункты с устойчивой экономикой.

В России 319 моногородов. В них живет 10% населения. Ситуация разная: от стабильной до удручающей. Как власти решают проблему таких городов? Чем завлекают новый бизнес? Как делают жизнь местных жителей более комфортной?

ДЕНЬГИ ИЗ КАЗНЫ – НА КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

– Сколько денег выделено на решение проблем моногородов? На что идут эти деньги?

– В 2016 году была разработана Программа комплексного развития моногородов. Она является приоритетной для президента страны. На ее реализацию с 2017 по 2020 год выделено 25,3 млрд рублей. И это только то, что распределяет Фонд развития моногородов. Есть и другие источники. Главная задача – избавить моногорода от зависимости от одного предприятия, создать новые рабочие места и улучшить качество городской среды. Деньги выделяются на развитие инфраструктуры, малого и среднего бизнеса, образование и здравоохранение. Выдаются льготные займы под 5% на срок до 8 лет на финансирование инвестиционных проектов.

– Что конкретно улучшаете?

– Мы поддерживаем все проекты – от создания и обновления инженерной инфраструктуры и создания новых рабочих мест до благоустройства общественных пространств моногородов. Наша команда «собирает» ресурс со всех федеральных органов исполнительной власти, будь то Минздрав, Минстрой или Минобр России, и десантирует его на территорию моногорода. В 2017 году у нас определилась десятка моногородов – лидеров по реализации программы комплексного развития.

«ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ – МАССА ПРЕИМУЩЕСТВ»

– Одной бюджетной поддержкой не обойтись. Как таким моногородам привлекать инвестиции от частного бизнеса?

– Активная позиция региональных и муниципальных властей помогает моногородам получать статус территории опережающего развития (ТОР). В них инвесторы получают налоговые привилегии. На 15 января этого года действует 36 ТОРов в 36 моногородах, а количество резидентов превышает 100.

– На Дальнем Востоке применили систему ТОРов. Может, взять и во всех моногородах ввести подобные комплексные льготы? Тогда это сразу сделает их привлекательными для бизнеса...

– Система ТОРов на Дальнем Востоке и в моногородах практически идентична, действуют одинаковые льготы. Исключение составляет лишь то, что дальневосточные ТОРы контролирует специально созданная управляющая компания, и в моногородах нет системы таможенных льгот.

ГОТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ БИЗНЕСА НА 30%

– Стоит ли бизнесу сейчас инвестировать в моногорода?

– Любой инвестор в первую очередь – бизнесмен, а основная цель бизнесмена – получение прибыли. Поэтому инвесторы ищут территории, на которых им будет выгодно работать. Программа развития моногородов подразумевает помощь бизнесу в создании необходимой инфраструктуры: инженерных объектов, дорог и так далее. Один этот фактор может снизить затраты предпринимателя до 30% от объема инвестиций в проект. Моногорода обладают большим кадровым резервом, а инвестор идет в том числе и за квалифицированными сотрудниками. В моногородах есть и молодежь, которой нужно строить карьеру, и профессионалы, набравшиеся опыта на градообразующем предприятии.

– Вы говорили в одном из интервью, что иногда местный бизнес вообще не хочет развиваться. Почему? Это же странно. Вроде бы любой бизнес должен хотеть зарабатывать больше...

– Действительно, такая ситуация долгое время сохранялась в моногородах. Я говорила про те из них, где несколько поколений людей работали на одном и том же градообразующем предприятии и не знали, что может быть как-то по-другому. Когда программа модернизации моногородов только запускалась, многие мэры нам говорили: помогите градообразующему предприятию, и жизнь сразу наладится.

Это консервативный и узкий взгляд на данную проблему. Мы смотрим дальше. Не нужно основную ставку делать на градообразующие предприятия. Даже если сегодня оно успешно работает, в любое время может возникнуть необходимость модернизации производства – и тогда куда деваться сотрудникам? Крайне важно привлекать в моногород другой бизнес, инвесторов.

Одно из ключевых направлений на 2018 год – молодежная политика, в том числе в моногородах, в которых будут открыты центры дополнительного образования для школьников

«НАША ЦЕЛЬ – ЛИШИТЬ МОНОГОРОДА ПРИСТАВКИ «МОНО»

– Есть ли примеры, когда какие-нибудь города поднялись вверх по рейтингу? Из красной зоны попали в зеленую, например...

– Для всех моногородов России вне зависимости от их экономической ситуации действует одинаковая линейка мер поддержки. Наша цель – не переход моногорода из одной группы в другую. Мы хотим создать такие условия, чтобы моногорода лишились приставки «моно» и стали просто городами с устойчивой, развивающейся экономикой.

– Какую цель ставите на ближайшие несколько лет? В чем она выражается?

– Наша главная задача, которая уже начала воплощаться в жизнь в прошлом году, – активное вовлечение граждан во все инициативы, связанные с преобразованием моногородов. У нас достаточно примеров, когда источником инициатив по благоустройству становились жители. Одним из ключевых направлений на 2018 год мы определили молодежную политику. Совместно с КБ «Стрелка» мы разрабатываем проект молодежных пространств, где ребята могли бы общаться с интересными людьми и иметь доступ к новейшим технологиям. Это будут своеобразные модные центры притяжения, объединяющие творческий потенциал молодежи.

В феврале стартует проект «1000 юных футболистов». Тренеры ЦСКА будут давать мастер-классы начинающим игрокам из моногородов. По итогам проекта способные ребята смогут продолжить обучение в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА.

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Заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева объясняет свою точку зрения по поводу развития моногородов в России.

На территориях опережающего развития в моногородах предусмотрены различные льготы.

– Налог на прибыль: не более 5% в течение первых пяти лет, не менее 10% в течение следующих 5 лет.

– Налог на имущество, налог на землю: может быть предусмотрено освобождение.

– Социальные взносы: 7,6% в течение 10 лет. В четыре раза ниже стандартных ставок по стране.

РЕЙТИНГ

Топ-10 лучших моногородов России

1. Димитровград (Ульяновская область)

2. Набережные Челны (Татарстан)

3. Тольятти (Самарская область)

4. Невинномысск (Ставропольский край)

5. Магнитогорск (Челябинская область)

6. Губкин (Белгородская область)

7. Выкса (Нижегородская область)

8. Юрга (Кемеровская область)

9. Сарапул (Удмуртия)

10. Кумертау (Башкортостан)

По данным Фонда развития моногородов

ДОСЬЕ

Ирина Макиева, экономист, заместитель председателя Внешэкономбанка

Родилась 21 февраля 1965 года в г. Горьком (сейчас Нижний Новгород). Получила два высших образования: экономист – Горьковский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 1989 г., и юрист – Нижегородская правовая академия, 2001 г.

В 2002–2004 гг. работала в Минэкономразвития РФ, далее – до 2006 года главный советник аналитического департамента Экспертного управления Президента РФ. С 2006 года – заместитель, а затем начальник департамента анализа эффективности деятельности органов исполнительной власти Экспертного управления Президента РФ. В 2008–2009 гг. – замруководителя секретариата первого заместителя председателя правительства РФ. С ноября 2009 г. – зампредседателя Внешэкономбанка.

В 2016 году назначена руководителем приоритетной программы Президента РФ «Комплексное развитие моногородов».

Отмечена благодарностями Президента РФ, награждена медалями.