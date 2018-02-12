Олимпиаду смотрит почти половина россиян

12 Февр. 2018 2018-02-12T19:56:05+03:00

Но вот церемонию открытия Пхенчахна-2018 увидело в десять раз меньше телезрителей, чем Сочи-2014

Изменить размер текста: A A

Компания Mediascope провела анализ данных по просмотру ТВ-трансляции церемонии открытия Олимпийский игр. И выяснила, что в этом году ее в эфире телеканал Матч ТВ хотя бы частично смотрело более 5 миллионов человек или 7% населения крупных городов России. Среднеминутная аудитория трансляции составила 1,8 миллиона человек, это 2,6% населения или 14% телезрителей.

До рекорда Сочи далеко

Это не такие большие цифры. Четыре года назад трансляцию из Сочи смотрели около 33% населения в среднюю минуту (22,4 миллиона человек). Доля аудитории составила около 70% телезрителей. Но во-первых это была домашняя Олимпиада, во вторых трансляцию вели одновременно Первый канал и Россия 1, и вообще она получила рекордный рейтинг среди подобных событий. А сейчас церемония началась в будний день в 14:00 по московскому времени.

Россия хочет смотреть биатлон и лыжи

В преддверии игр Mediascope также провела исследование намерений и предпочтений жителей страны в отношении грядущих трансляций олимпийских соревнований. И оказалось, что следить за Олимпийскими играми планируют 44% россиян, еще 29% затруднились с ответом («не знаю, может буду, может нет»). 27% заявили, что не собираются следить за ходом игр.

В топ наиболее интересных населению дисциплин вошли биатлон, фигурное катание, хоккей и лыжные гонки – от 20 до 34% опрошенных сказали, что будут следить за этими соревнованиями. Трансляции именно этих видов спорта были наиболее популярны и во время Олимпиады в Сочи – тогда они суммарно составили около 65% просмотра всех сочинских соревнований.

Медведева - самая поплуярная

Респондентам был также задан вопрос о том, за выступлениями каких спортсменов они будут наблюдать с особым интересом. С большим отрывом здесь победила фигуристка Евгения Медведева – ее назвали 7,7% опрошенных. Популярными оказались также биатлонисты - Антон Бабиков и Антон Шипулин. Бабиков в стартовой гонке занял 57-е место, во второй - 40-е и, перепрыгнув через ограждение, сбежал от журналистов. Шипулина до соревнований не допустил МОК.

Следом по предпочтениям идут хоккеисты Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Фаворитов хоккейного турнира называли 3-4% опрошенных.