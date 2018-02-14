2018-02-14T03:04:16+03:00
Звезды

Счастливые звездные пары, прошедшие испытания временем, славой и самой жизнью

Мы решили рассказать о звездных парах, которые прожили вместе больше 40 лет вместе
Кира БУЛЫЧЕВА
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Александра Пахмутова и Николай ДобронравовАлександра Пахмутова и Николай ДобронравовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В наш век браки заключаются совсем не на небесах - все больше и больше тех, кто прожив вместе несколько лет, разбегается, не в состоянии взять на себя ответственность за отношения. Да, это действительно тяжелый труд. И уже в пору давать медаль тем, кто преодолевает определенный рубеж.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов: вместе 61 год

История знакомства этой пары будто из фильмов Данелия. В 1956-м году юная Саша записывала на Всесоюзном радио музыку для «Пионерской зорьки» и «Внимание, на старт!», а Коля читал для этих программ свои стихи. Едва познакомившись, они тут же придумали новую песню «Лодочка моторная». И поняли, что они настолько подходят друг другу, что через три месяца уже бежали в ЗАГС. Когда молодожены шли расписываться, пошел дождь - примета к счастью, и в данном случае она сработала. Благодаря этому союзу у нас появились песни, которые полюбились не одному поколению - «Надежда», «Нежность», «Старый клен», «Птица счастья», «Как молоды мы были». Главный рецепт семейного счастья по словам Александры Николаевны - «не принципиальничать по мелочам». А Николай Николаевич говорит словами героя сказки Скент-Экзюпери: «Любить - это не смотреть друг на друга, а смотреть в одном направлении». До сих пор 88-летняя «Алечка» и 89-летний «Колечка» не могут надышаться друг на друга.

Юрий и Ольга Соломины: вместе 61 год

Юрий и Ольга Соломины Фото: Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ/РИА Новости

Юрий и Ольга Соломины Фото: Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ/РИА Новости

Молодой Юра сидел себе спокойно на занятии в Щепкинском училище, как вдруг в аудиторию влетела опоздавшая девушка. Руководитель курса, Вера Пашенная, не стала ее ругать, а отправила за парту к Соломину. Он пригляделся - коса до пояса, простая, открытая девушка - и пригласил ее на свидание. Больше они не расставались. «Я женюсь один раз и навсегда», - говорил будущий актер своим родителям. Так оно и вышло. На четвертом курсе Соломин позвал свою избранницу замуж. Но, так как денег совсем не было, праздновали вдвоем - в маленьком кафе, побаловав себя вкусным, но безумно дорогим мясом. Долгое время актеры жили в нужде - скитались по общежитиям и чужим углам. Но через два года у них появилась своя комната, где и родилась их дочь Даша. 86 -летняя Ольга Николаевна и 89 -летний Юрий Мефодьевич жили и продолжают жить очень просто - они никогда не кичились богатством и статусом, наоборот, вели себя очень интеллигентно. Возможно, в этом и есть секрет их долгого брака - в отсутствии излишеств, а, стало быть, и соблазнов.

Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова: вместе 61 год

Александр Ширвиндт и Наталья Белоусова Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Александр Ширвиндт и Наталья БелоусоваФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Встретились будущие супруги еще школьниками, в дачном поселке. Юный Саша не знал, чем привлечь красавицу Наташу, когда она пришла к нему в гости. Поэтому … встал на голову. С этого, можно сказать, все и началось. Долгое время они писали друг другу трогательные письма о любви, когда не могли быть вместе. Через семь актер предложил Тате пожениться, просто сказав - «Пошли в ЗАГС». Но при этом поставив на стол сверток, в котором был букет сирени. И это зимой! Быт был на жене - как-то она упоминала, что супруг ни разу не вынес мусорное ведро, ремонта боялся, как огня. Но Наталья Николаевна, как умная женщина, не пилила супруга, а делала все что могла, сама. Один раз, когда ему предложили возглавить театр Сатиры, спросила: -« А если я поставлю условие: я или театр?» Александр Анатольевич ответил: «Вообще-то вы мне обе надоели»…Но, говорят, что секрет их брака как раз в том, что они друг другу не успели надоесть. Каждый занимался и занимается своим делом: 83-летний Александр Анатольевич - театром и кино, 82- летняя Наталья Николаевна - архитектурой.

Владимир Меньшов и Вера Алентова: вместе 55 лет

Владимир Меньшов и Вера Алентова Фото: Мила СТРИЖ

Владимир Меньшов и Вера АлентоваФото: Мила СТРИЖ

Володя и Вера впервые увиделись на первом курсе учебы в Школе-студии МХАТ. Алентова влюбилась не сразу, но начала дружить с интересным парнишкой. Вдохновленный студент через несколько месяцев сделал девушке предложение. Будущая актриса не совсем понимала, зачем ей в столь юном возрасте нужен муж. Но узнав, что молодой семье дадут комнату в общежитии, согласилась. И не пожалела. В 2013-м году, после празднования золотой свадьбы Владимир Меньшов и Вера Алентова обвенчались. «Вера все время беспокоилась, что на «том свете» мы окажемся в разных отделениях – для верующих и неверующих. А она хотела, чтобы мы были вместе», - рассказывал актер. Да, был в семейных отношениях пары и перерыв - они на три года расстались - передохнуть. Но не смогли жить друг без друга, поэтому сошлись снова. Семейные обязанности у Алентовой и Меньшова распределены так: 78-летний Владимир Валентинович готовит (потому что его жена не умеет), а 75-летняя Вера Валентиновна делает все остальное, даже может починить телевизор. Но секрет их семейного счастья не в этом. «Важно научиться принимать человека таким, как он есть, не заниматься переделкой», - объяснил свой долгий брак оскароносный режиссер.

Михаил Боярский и Лариса Луппиан: вместе 40 лет

Михаил Боярский и Лариса Луппиан Фото: Сергей БЕРТОВ

Михаил Боярский и Лариса Луппиан Фото: Сергей БЕРТОВ

Миша и Лариса познакомились во время учебы в Ленинградском институте театра, музыки и кинематограф, но лишь мелькали друг у друга перед глазами, не успев ничем заинтересовать друг друга. А пригляделись уже во время службы в одном театре. Сначала подружились, часто ездили вместе на работу, много разговаривали... «А потом нас еще назначили на роли Трубадура и Принцессы в спектакль «Бременские музыканты». И тут уж мы должны были по долгу службы полюбить друг друга…», — рассказала Лариса в эфире радио «Комсомольская правда». - «Не уклоняйтесь от служебных романов и от тех, кто рядом с вами. Может быть, рядом с вами те самые главные люди». Хотя его супруге было непросто - вокруг Боярского постоянно вился хоровод поклонниц, некоторые уже состарились, но до сих пор остаются верны своему кумиру. Многие вели себя некорректно, и раздражали Луппиан своей навязчивостью. Но актеру очень хотелось сохранить семью, поэтому он активно и широко демонстрировал, что ему нужна именно Лариса - дарил подарки, устраивал сюрпризы. Сейчас 68-летний Михаил Сергеевич и 65-летняя Лариса Регинальдовна окружены любовью детей и внуков.

Валерий и Галина Кипеловы: вместе 40 лет

Валерий познакомился с Галиной, когда ему было 14 лет, а ей - 12. Будущая супруга рокера жила с ним в одном дворе. Детская влюбленность переросла во взрослое серьезное чувство, которое было официально закреплено штампами в паспорте. По словам музыканта, Галина была его первой любовью, ей и осталась. Конечно, случались и конфликты - супруге было тяжело смириться с тем, что ее муж много времени проводит на гастролях. Да и заработок у рокера не всегда был стабильным - в начале 90-х ему пришлось работать сторожем. Но, как признавался Валерий, после того, как двое сыновей выросли и сами обзавелись своими семьями, стало попроще. 59-летний экс-солист «Арии» до сих пор трепетно относится к жене: предпочитает ездить на метро (за что его очень ругает старый друг Николай Расторгуев), отдав 57-летней супруге автомобиль.

По словам музыканта, Галина была его первой любовью, ей и осталась

По словам музыканта, Галина была его первой любовью, ей и осталась

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