Ребята из многодетных семей почувствовали себя героями "Трансформеров" на катке в парке Горького

12 Февр. 2018 2018-02-12T21:20:28+03:00

На катке в ледяные оковы был заморожен главный враг землян, Мегатрон. Именно так, играючи, организаторы благотворительной акции, надеялись научить детей важным вещам Фото: Предоставлено организаторами

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Ни много ни мало в поле борьбы добра со злом превратился в минувшую пятницу, 9 февраля, каток в парке Горького в Москве. Здесь прошла благотворительная акция фонда "Созидание" #Большечемкажется. Ее цель - порадовать малышей из многодетных семей Москвы и Московской области, подарив им настоящий праздник.

Акция была приурочена ко Дню зимних видов спорта. Пообщались с ребятами и вручили им коньки известные российские фигуристы: чемпионы России 2012, серебряные призёры Чемпионата Европы 2012, бронзовые призёры Чемпионата Европы 2011 и 2014 в парном катании Вера Базарова и Юрий Ларионов, а также двухкратная чемпионка России, чемпионка Европы, бронзовый призёр Чемпионата Мира в танцах на льду Яна Хохлова.

. Пообщались с ребятами и вручили им коньки российские фигуристы Вера Базарова и Юрий ЛарионовФото: Предоставлено организаторами

Фигуристы с радостью оставили автографы для ребятФото: Предоставлено организаторами

Ну а после получения подарков от спортсменов, пришла пора юным москвичам опробовать новые коньки на льду. Партнёром мероприятия выступил производитель игрушек и настольных игр, компания Hasbro со своим легендарным брендом Transformers. Именно эти фантастические роботы-инопланетяне превратили каток в поле битвы. На катке в ледяные оковы был заморожен главный враг землян, Мегатрон. А для того, чтобы злодей оставался замороженным, необходима помощь детей. Каждый, кто сделал хотя бы один круг на катке, усилил действие защитного поля и внёс свой посильный вклад в доброе дело.

Акция была приурочена ко Дню зимних видов спортаФото: предоставлено организаторами

Именно так, играючи, организаторы благотворительной акции, надеялись научить детей важным вещам:

- Требуется немалое мужество, чтобы сражаться со злом, но ещё большее – бросить вызов самому себе. Можно избавиться от внутренних барьеров, собственных страхов и проверить силу воли, что продемонстрировали наши маленькие герои на катке в прошлую пятницу. Верим, что в каждом из нас есть скрытые возможности, способные раскрыть в нас супергероев. Герои нашего времени – дети, которые учат нас с вами быть добрее, - говорят организаторы акции