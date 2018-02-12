После трех дней Олимпиады Россия на 11-м месте

12 Февр. 2018 2018-02-12T20:56:22+03:00

Наши фигуристы завоевали серебро в командном турнире, пропустив вперед лишь канадцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В копилке нашей команды одно «серебро» и одна «бронза»

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Во вторник, 12 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане было разыграно семь комплектов наград (у горнолыжников отменили слалом гигант). Наши фигуристы завоевали серебро в командном турнире, пропустив вперед лишь канадцев.

В других видах спорта наши надежды не оправдались.

В прыжках с трамплина лучшая из наших Ирина Аввакумова остановилась в шаге от пьедестала, но все равно четвертое место очень хороший результат.

Фристайлист Александр Смышляев в могуле занял 15-е место. А сноубордистка Софья Фёдорова в слоуп-стайле стала восьмой.

В биатлоне Татьяна Акимова, совершив четыре промаха, заняла в гонке преследования лишь 31-е место. А второе золото Пхенчхана выиграла немка Лаура Дальмайер.

У мужчин, после осечки в первом старте, третье олимпийское золото в карьере взял француз Мартен Фуркад. Антон Бабиков - на 40-м месте.

В итоге в общекомандном зачёте наша команда делит с чехами 11-12-е места, имея в копилке по одному серебру и одной бронзе. А лидируют немцы, выигравшие уже четыре золота (4-1-2), вторые – голландцы (3-2-2), третьи – норвежцы (2-4-3), четвертые – канадцы (2-4-1), пятые – американцы (2-1-1).

XXIII Олимпийские зимние игры. Пхенчхан (Южная Корея), 12 февраля

Фигурное катание. Команды. 1. Канада – 73. 2. Олимпийские атлеты России – 66. 3. США – 62.

Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины. К-98.

1. Марен Лундбю (Норвегия) – 264,6. 2. Катарина Альтхаус (Германия) – 252,6. 3. Сара Таканаси (Япония) – 243,8. 4. Ирина Аввакумова – 230,7… 24. Александра Кустова – 152,3. 25. Софья Тихонова – 150,8… 27. Анастасия Баранникова (все – Россия) – 149,0.

Фристайл. Мужчины. Могул.

1. Майкл Кингсбери (Канада) – 86,63. 2. Мэт Грэхем (Австралия) – 82,57. 3. Даити Хара (Япония) – 82,19… 15. Александр Смышляев (Россия) – 74,57.

Сноуборд. Женщины. Слоуп-стайл.

1. Джейми Андерсон (США) – 83,00. 2. Лаури Блоуин (Канада) – 76,33. 3. Энни Рукаярви (Финляндия) – 75,38… 8. Софья Фёдорова (Россия) – 65,73.

Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м.

1. Ирэн Вюст (Голландия) – 1.54,35. 2. Мио Такаги (Япония) – 1.54,55. 3. Маррит Леенстра (Голландия) – 1.55,26.

Биатлон.

Женщины. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа.

1 (1-я в спринте). Лаура Дальмайер (Германия) – 30.35,3 (1 штрафной круг). 2 (13). Анастасия Кузьмина (Словакия) – отставание 29,4 (4). 3 (19). Анаис Бескон (Франция) – + 29,6 (1)… 31 (20). Татьяна Акимова – + 3.15,5 (4)… 52 (33). Ульяна Кайшева (обе – Россия) – + 5.58,3 (5).

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа.

1 (8-й в спринте). Мартен Фуркад (Франция) – 32.51,7 (1 штрафной круг). 2 (14). Себастьян Самуэльссон (Швеция) – отставание 12,0 (1). 3 (6). Бенедикт Доль (Германия) – + 15,1 (1)… 40 (57). Антон Бабиков (России) – + 4.30,1 (4).