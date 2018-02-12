По Киеву ударили коктейлем Молотова-Риббентропа

12 Февр. 2018 2018-02-12T22:40:30+03:00

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На прошлой неделе экс-президент Румынии Траян Бэсеску сообщил, что подает в парламент проект декларации о «денонсации пакта Молотова - Риббентропа».

- Посмотрите, вследствие пакта Молотова-Риббентропа пострадали три страны Балтии, Польша и Румыния. Страны Балтии вышли из состава СССР и стали членами ЕС и НАТО, Польша стала государством, интегрированным в ЕС и НАТО. Румыния потеряла Бессарабию, но так всё и осталось, - заявил Бэсеску журналистам.

И это уже не звоночек, а просто колокол, звонящий по Украине. Потому что такое решение может стать началом ее раздела западными соседями.

- Я не говорю о территории Украины. Речь идет только о Молдове и восстановлении границы Румынии по Днестру, - поспешил оговориться Бэсеску.

Ага, так все ему тут же и поверили. Большую часть своей территории на западе Украина получила именно вследствие пакта Молотова-Риббентропа. Румыния уступила летом 1940 года в пользу УССР нынешнюю Черновицкую область (Северная Буковина и Северная Бессарабия), а также юго-западные районы Одесской области (Южная Бессарабия).

А кроме Румынии есть еще и Польша. Ведь именно осенью 1939-го в состав Украины вошли ее нынешние Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области. Которые поляки уже назвали на днях в своем «антибандеровском» законе «Восточной Малопольшей». А там и Венгрия подтянется к Закарпатской области...

Можно возразить, что денонсация - это оформленный отказ государства от заключённого им договора. И не Румынии денонсировать пакт, если она его не заключала. Пакт был между Германией и СССР. Но дело в том, что и президент нынешней Украины Петр Порошенко и его правительство, и Верховная Рада сами осудили пакт Молотова - Риббентропа, открыв путь к пересмотру границ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Незалежная - это гдето между Нигерией и Сомали

Инфекционные эпидемии на Украине стали ужасной реальностью, отбросив страну к африканским странам.

Украинская пресса бьет тревогу: из ставшего им известным закрытого доклада минздрава следует, что доля населения страны, не имеющая иммунитета к инфекционным заболеваниям (туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, корь, краснуха, паротит), катастрофически выросла. Вспышка кори, которая сейчас регистрируется по всей Украине, всего за 3 недели поразила более 1,5 тысяч человек (за весь 2017 год – 4782 чел.).

По данным украинского Минздрава, на конец 2016-го прививками против туберкулеза были охвачены 72,3% детей в возрасте до 1 года, против полиомиелита – 60,8%, коклюша, дифтерии и столбняка – 21%, кори, паротита, краснухи – 45,5%, гепатита В – 28,8%. Это означает, что 4 из 5 детей рискуют заболеть коклюшем, дифтерией или столбняком со всеми вытекающими последствиями. Двое из трех детей уязвимы к гепатиту В.

А в 2017-м ситуация только ухудшилась.

В конце января глава Минздрава Украины Ульяна Супрун, которую в народе уже называют «Доктор Смерть», заявила, что «с августа прошлого года заболели 6,5 тысяч человек» и «успокоила» украинцев.

- Заболевание продолжается, но оно стабилизировалось, - заявила она и объяснила, что считается «стабилизацией. - Каждую неделю есть от 600 до 800 случаев заболевания. Стабилизируется в смысле - не повышается в несколько раз.

Неудивительно, что Украина вошла в составленный ВОЗ список стран с самым низким уровнем вакцинации. Да и там разместилась в нижней части рейтинга, едва опередив Сомали и Нигерию.