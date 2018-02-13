Тимирязевская академия представила проект «Возвращенные имена»

13 Февр. 2018 2018-02-13T01:23:01+03:00

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В Центральной научной библиотеке имени Н. И. Железнова прошел памятный вечер в честь ученого с мировым именем, выдающегося микробиолога Екатерины Теппер. Он открыл новый проект Тимирязевской академии «Возвращенные имена»: в главном аграрном вузе страны решили отдать дань памяти исследователям и преподавателям, внесшим большой вклад в отечественную науку, но ныне незаслуженно забытым.

Вспомнить замечательных людей Тимирязевской академии предложили профессор кафедры микробиологии Олег Сидоренко и редактор вузовской газеты Георгий Белых. Ректор РГАУ-МСХА Галина Золина сразу же откликнулась на идею ветеранов и оказала проекту всестороннюю поддержку. К памятному вечеру в честь 110-летия ученого была переиздана монография Екатерины Теппер «Микроорганизмы рода Nocardia и разложение гумуса». Книга впервые увидела свет в 1976 году, и к нашему времени в библиотеке Тимирязевки остался всего один экземпляр. который сотрудники бережно сохранили. Академия выкупила для студентов тираж переизданной монографии. Первые 30 экземпляров ректор университета Галина Золина передала в Центральную научную библиотеку имени Н. И. Железнова.

Екатерина Теппер многие годы проработала в Тимирязевской академии. Фото: timacad.ru

- Спустя десятилетия книга получила второе дыхание, - подчеркнул проректор по науке и инновационному развитию Сергей Белопухов. – Сегодня в академии зарождается ещё одна замечательная традиция - не дать кануть в Лету именам, научным достижениям и творениям учёных. Уверен, на таких вечерах мы узнаем много нового из забытого старого.