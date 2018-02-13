2018-02-13T01:51:53+03:00
Профессии будущего

Студенты Тимирязевки прошли обучение во Всероссийской школе студенческого самоуправления «Лидер 21 века»

Активисты главного аграрного вуза страны посетили лекции и тренинги для руководителей
Ксения БОГДАНОВА
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Студенты-активисты Тимирязевской академии отправились в Ростов-на-Дону, чтобы пройти обучение во Всероссийской школе студенческого самоуправления «Лидер 21 века». Фото: timacad.ruСтуденты-активисты Тимирязевской академии отправились в Ростов-на-Дону, чтобы пройти обучение во Всероссийской школе студенческого самоуправления «Лидер 21 века». Фото: timacad.ru
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Студенты-активисты Тимирязевской академии отправились в Ростов-на-Дону, чтобы пройти обучение во Всероссийской школе студенческого самоуправления «Лидер 21 века». Сюда в эти дни съехались около 200 студентов из 50 образовательных организаций России. Организаторами проекта являются Министерство образования и науки РФ, Российский Союз Молодежи, Российский студенческий центр, Ассоциация студентов и студенческих объединений России. Для участников провели деловые игры, мастер-классы, творческие и культурно-массовые встречи.

Тимирязевцы посетили лекции и тренинги для руководителей и активистов органов студенческого самоуправления. Студенты познакомились с успешными практиками в области профессионального наставничества, изучили тенденции в организации системы студенческого самоуправления, обсудили корпоративную культуру, особенности функционирования студенческого клуба, созданного вузом, механизмы реализации студенческих проектов.

- Ежегодно самые активные студенты собираются в Ростовской области для обмена опытом и получения новых знаний, умений и навыков в области студенческого самоуправления, - рассказала во время занятий заместитель председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Тамара Шевченко. - Система органов молодежного самоуправления зарекомендовала себя действенным «социальным лифтом» для молодежи.

Тимирязевцы посетили лекции и тренинги для руководителей и активистов органов студенческого самоуправления. Фото: timacad.ru

Тимирязевцы посетили лекции и тренинги для руководителей и активистов органов студенческого самоуправления. Фото: timacad.ru

В рамках Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер 21 века» прошел очный этап одноименного конкурса. В номинации «Лучший руководитель студенческого объединения в сфере добровольчества» от РГАУ-МСХА имени Тимирязева в нем участвовала студентка факультета агрономии и биотехнологии, руководитель Волонтерского центра Светлана Саламайкина.

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