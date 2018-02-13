2018-02-13T11:53:25+03:00
Умные вещи

Ученые научили дронов не сталкиваться с препятствиями в полете

Устройство хранит карту местности в памяти и каждый раз сверяет ее с реальным рельефом при полёте
Григорий ПУШКАРЁВ
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ФОТО Джонатан Хоу, MITФОТО Джонатан Хоу, MIT
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Команда из Массачусетского технологического института (MIT) совместно с Лабораторией искусственного интеллекта (CSAIL) разработала систему NanoMap, которая позволяет беспилотным аппаратам со скоростью более 30 километров в час прокладывать путь по сложным участкам, таким как леса и складские помещения. Об этом сообщает Eurekalert.

Ключевая идея NanoMap заключается в том, что дрону достаточно знать, где располагается тот или иной объект, и понимать, в какой момент могут возникнуть неожиданности. Иными словами, теперь беспилотник самостоятельно моделирует и учитывает неопределенности при полете, что заметно повышает скорость работы системы.

“Каждый раз пролетая над какой-то территорией, дрон как бы восстанавливает в памяти всю известную информацию и, соответственно, не натыкается на препятствия. Подход, который лучше учитывает неопределенность, дает нам гораздо более высокий уровень надежности с точки зрения возможности летать в плотно населенных кварталах и избегать препятствий”, - рассказала аспирантка Пит Флоренс, соавтор исследования.

В частности, NanoMap использует систему измерения глубины, чтобы объединить вместе ряд данных о ближайшем окружении дрона. В первую очередь, это позволяет создавать планы движения для беспилотника.

“Это похоже на сохранение всех изображений, которые вы видели в мире, как большая лента новостей в вашей голове”, - рассказали исследователи.

В ходе испытаний дроны, не оснащенные системой NanoMap, сталкивались с препятствиями в 25% случаев. При этом у беспилотников, оборудованных этой системой, доля столкновений снизилась до 2%.

Теперь авторы надеются, что инновация позволит с легкостью преодолевать густой лес или городские застройки. Пока система нуждается в незначительных доработках, чем и займутся инженеры Массачусетского технологического института.

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