2018-02-13T13:48:26+03:00
Экономика

Тюменская область: приглашаем ваши деньги работать у нас

За последние годы Тюменская область показала впечатляющие результаты в создании благоприятной бизнес-среды. Внедрение эффективных практик дало трехкратный рост объема инвестиций. Но почивать на лаврах – не для тюменцев
Марина МАРКОВА
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Индустриальные парки Тюменской области начали функционировать в 2016 году. Динамика наполняемости парков одна из самых высоких по стране, этому способствуют уникальные условия поддержки резидентов и положительная инвестиционная репутация региона.

Управляющей компанией комплекса парков является «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области». Сотрудники агентства не только привлекают инвесторов, но и пошагово сопровождают инвестиционные проекты, обеспечивая комплексное развитие существующих индустриальных парков региона.

Парк «Боровский» расположен в 20 км от Тюмени и ориентирован на создание экологических производств: обрабатывающих пищевых предприятий малых и средних форм, сборочных производств и приборостроения, предприятий легкой промышленности.

Концепция парка «Богандинский» предполагает размещение крупных инновационных проектов в сфере химии, фармацевтики и биотехнологий. Кроме того, на площадке парка в ближайшее время появится производственный бизнес-инкубатор для льготного размещения опытных инновационных производств.

Парк находится в 40 км от областного центра.

Отдельного внимания заслуживает brownfi eld парк ДСК-500. Близость транспортной инфраструктуры делает комплекс, расположенный на 23 га в Тюмени, привлекательным для размещения крупных логистических объектов.

Агроиндустриальный парк «Ишимский» планирует принять первых резидентов в 2018 году. Специфика парка, расположенного в окрестностях Ишима, – глубокая переработка продукции сельского хозяйства.

Сейчас проект проходит стадию подготовки проектно-сметной документации. Стоимость аренды земли с подготовленной инфраструктурой в тюменских парках самая низкая в стране – ставку в 111 рублей за гектар можно назвать условной. Резиденты индустриальных парков имеют значительные налоговые послабления, а с недавних пор могут воспользоваться

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области

Владимир Якушев, губернатор Тюменской области:

«Главные критерии нашей инвестиционной политики – это долгосрочность мер поддержки бизнеса, их прозрачность, гибкость и комплексный характер , их адресность»

Наши преимущества

Наши преимущества

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