Тюменская область: приглашаем ваши деньги работать у нас
Индустриальные парки Тюменской области начали функционировать в 2016 году. Динамика наполняемости парков одна из самых высоких по стране, этому способствуют уникальные условия поддержки резидентов и положительная инвестиционная репутация региона.
Управляющей компанией комплекса парков является «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области». Сотрудники агентства не только привлекают инвесторов, но и пошагово сопровождают инвестиционные проекты, обеспечивая комплексное развитие существующих индустриальных парков региона.
Парк «Боровский» расположен в 20 км от Тюмени и ориентирован на создание экологических производств: обрабатывающих пищевых предприятий малых и средних форм, сборочных производств и приборостроения, предприятий легкой промышленности.
Концепция парка «Богандинский» предполагает размещение крупных инновационных проектов в сфере химии, фармацевтики и биотехнологий. Кроме того, на площадке парка в ближайшее время появится производственный бизнес-инкубатор для льготного размещения опытных инновационных производств.
Парк находится в 40 км от областного центра.
Отдельного внимания заслуживает brownfi eld парк ДСК-500. Близость транспортной инфраструктуры делает комплекс, расположенный на 23 га в Тюмени, привлекательным для размещения крупных логистических объектов.
Агроиндустриальный парк «Ишимский» планирует принять первых резидентов в 2018 году. Специфика парка, расположенного в окрестностях Ишима, – глубокая переработка продукции сельского хозяйства.
Сейчас проект проходит стадию подготовки проектно-сметной документации. Стоимость аренды земли с подготовленной инфраструктурой в тюменских парках самая низкая в стране – ставку в 111 рублей за гектар можно назвать условной. Резиденты индустриальных парков имеют значительные налоговые послабления, а с недавних пор могут воспользоваться
Владимир Якушев, губернатор Тюменской области
Владимир Якушев, губернатор Тюменской области:
«Главные критерии нашей инвестиционной политики – это долгосрочность мер поддержки бизнеса, их прозрачность, гибкость и комплексный характер , их адресность»
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