2018-02-13T13:01:47+03:00
Экономика

Российские рыбаки написали обращение к Владимиру Путину

Руководители крупнейших рыбодобывающих предприятий просят президента России установить мораторий на изменения базовых принципов распределения квот на вылов морских биоресурсов и обеспечить в этом году перезаключение договоров на них
Кира НЕМИРОВА
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Российские рыбаки написали обращение президенту.Российские рыбаки написали обращение президенту.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ожидании четвертого Всероссийского съезда рыбопромышленников, который пройдет 26 февраля на площадке Центра международной торговли, руководители крупнейших рыбодобывающих компаний России написали официальное обращение к президенту страны Владимиру Путину. В нем представители рыбной отрасли выражают надежду на то, что базовый принцип распределения квот на вылов рыбы и морепродуктов в этом году останется неизменным. И просят установить мораторий на попытки внести какие-либо изменения.

«…Минувшие десять лет стали очень важными для нашей отрасли. К началу 2000-х годов рыбная отрасль была финансово непрозрачной и экономически маломощной. Добыча водных биологических ресурсов в нашей стране упала до исторического минимума. Погоня за прибылью на внешних рынках обернулась демпинговыми поставками и уходом от налогообложения. Внутренний рынок заполнила импортная рыбопродукция. Экономический упадок рыбной отрасли сопровождался острыми социальными конфликтами в прибрежных регионах: невыплатой заработной платы, массовыми увольнениями, крушением «социалки»…. В ноябре 2003 года согласно Вашему поручению правительство приняло решение предоставлять право на добычу водных биологических ресурсов на основании статистики вылова предприятия в течение действия договора о закреплении доли квоты. Так родился «исторический принцип наделения долями квот». Законодательно «исторический принцип» закреплен в 2007 году по итогам заседания Президиума Госсовета, состоявшийся под Вашим руководством в Астрахани. Это решение устранило главные политические и правовые риски в рыбной отрасли, кардинально изменило логику бизнеса и качественно повысило экономическую отдачу от отрасли. С 2003 по 2015 год благодаря работе рыбопромышленных предприятий восстановлен производственный костяк отечественной рыбной отрасли, кратно возросла её экономическая отдача…», - пишут рыбаки.

Рыбопромышленники России связывают оздоровление отрасли, позитивные изменения в ней и ее развитие с работой Владимира Путина в должности президента страны.

«…Сегодня перед нами стоят не менее сложные задачи: обновление рыбопромыслового флота, возрождение береговых перерабатывающих комплексов, рост поставок рыбопродукции на российский рынок. В 2007 году каждая тонна общероссийского вылова обеспечивала 2 900 рублей поступлений в бюджеты всех уровней. В 2017 году - свыше 10 тысяч рублей. Отраслевые инвестиции в 2007 году составляли менее 1,5 млрд рублей, в 2017 году – 14 млрд рублей. В 2007 году на российских верфях не строилось ни одно рыбопромысловое судно. В 2017 году ведётся строительство восьми, а портфель заказов от рыбопромышленных предприятий составляет 24 рыбопромысловых судна. В 2007 году по российским железным дорогам перевезено не более 400 тысяч тонн российской рыбопродукции, в 2017 году - почти 900 тысяч тонн доставлено из портов Дальнего Востока в другие регионы страны…», - говорится в обращении.

Представители рыбной отрасли отмечают, что коренные вопросы развития рыбохозяйственного комплекса страны будут обсуждаться 26 февраля 2018 года на Съезде работников рыбохозяйственного комплекса России. Планируется подытожить результаты развития отрасли в 2012 – 2017 годах, обсудить исполнение ведомствами рыбных поручений президента России и принять важные решения в сфере социально-трудовых отношений в рыбохозяйственном комплексе.

«…Уважаемый Владимир Владимирович! В ходе Вашей пресс-конференции 14 декабря 2017 года Вы чётко заявили об опасности непродуманных изменений рыболовного законодательства. Мы обращаемся к Вам с просьбой установить на период 2018 – 2024 годов мораторий на внесение изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», которые меняют его базовые принципы, и поручить Правительству Российской Федерации обеспечить перезаключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в полном объёме и без всяких изъятий для рыбопромышленных предприятий страны...», - подытожили авторы обращения.

Рыбаки просят обеспечить перезаключение договоров на квоты без изменений. Поэтому появившиеся в начале декабря 2017 года предложения одной из финансово-экономических групп об отмене базовых принципов рыболовного законодательства и возврате к «квотным аукционам» вызвали большую тревогу в отрасли. Ее представители уверены, что это отбросит весь их бизнес в эпоху неопределённости, заморозит инвестиционную активность предприятий, ударит по смежным отраслям – в первую очередь, по судостроительным верфям.

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