2018-02-13T17:27:23+03:00
В мире

В Сирии взяли в плен 11-летнего ИГИЛовца*

Ребенок воевал в составе группировки 2 года [видео]
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Со слов мальчика, в отрядах террористов он воюет уже два года.Со слов мальчика, в отрядах террористов он воюет уже два года.Фото: YouTube
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Боевики в Сирии используют детей и как живой щит, и как смертников, и как полноценных членов диверсионных групп, и даже как палачей. В пропагандистских фильмах «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) нередко мелькают кадры из тренировочных лагерей, где натаскивают детей от 6 до 14 лет. Их называют «львятами Халифата». В качестве своеобразной инициации этих ребят заставляют на камеру казнить военнопленных. Происходит это под чутким руководством и одобрением родителей, стоящих за кадром.

Но одно дело смотреть на тренировки малолетних террористов, а совсем другое на них самих, попавших в плен. Так произошло накануне в сирийской деревне Аль-Хувейн на юге Идлиба. В результате столкновения между боевиками ИГ и Сирийской свободной армией (ССА), последним удалось взять десятерых игиловцев в плен. Среди них был и мальчик, которому на вид 10-11 лет. Позже в интернет попало видео с допросом ребенка.

ССА взяли в плен 11-летнего ИГИЛовца.На юге Идлиба (в Хувейне), боевики ССА взяли в плен 10-х террористов из ИГ. Среди них был и этот пацан. Боевики спрашивают, сколько он уже в составе ИГ. Тот ответил, что 2 года. До этого был в Ракке. Несколько раз парню обещают, что не будут стрелять. В конце произносят: "кончай его"

- Сколько ты уже с «Исламским государством»?, - спрашивает вооруженный мужчина.

- Уже 2 года

- До этого где был?

- В Ракке сидели. Просто сидели…

- Просто сидели?

- Да.

- Не бойся, не пристрелим.

В конце, так и не получив от мальчика информацию о том, как и в каком количестве игиловцы пробрались на территорию подконтрольную ССА, боевик вопреки обещаниям не убивать скомандовал: «Кончай его».

*ИГИЛ - запрещенная в РФ группировка.

Одни боевики пленили других: 10 ИГИЛовцев попались в лапы ССА.Боевики ССА взяли в плен 10 свиней из ИГ, которые попытались проникнуть в Хувейн (юг Идлиба)

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