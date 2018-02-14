День Святого Валентина: как я был Влюбленным на час

СЕГОДНЯ 01:01 2018-02-14T02:01:06+03:00

Автор этой заметки Павел Клоков стремился на свидание, как рыцарь на белом коне. Но сначала попал в список мужчин, предлагающих интимные услуги. А потом угодил в лапы прожженной свингерши. Вот така любовь! Фото: Евгения ГУСЕВА

Можно ли отметить День святого Валентина в романтической обстановке, отправившись на свидание по объявлению

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Изначально передо мной стояла задача дать объявление необычной услуги - «влюбленный на час». Ну это когда ты приходишь на свидание к одинокой барышне и за определенную плату (в моем случае, это 500 рублей, не больше) гуляешь с ней по парку или сидишь в кафе. Та наслаждается мужским обществом, делает на его фоне селфи, выкладывает фоточки в Фейсбук и, в общем-то, с интересом проводит время.

ИНТИМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вот небольшой отрывок из моего объявления: «Хочется небольшого приключения и романтики? Тогда тебе ко мне! Я профессиональный влюбленный и моя работа - дарить девушкам радость. Приду на свидание, расскажу смешную историю, угощу бургундским вином, поцелую в щечку и провожу домой. Я не извращенец и не маньяк. Просто предлагаю сходить в музей или на каток (в зависимости от интересов клиента)».

Дальше я честно указал свой возраст и образование. Залил фото. Вбил номер телефона. И стал ждать. Мне казалось, что телефон просто разорвет от звонков. Но за два дня мне никто не позвонил. Зато высветилась надпись «вам сообщение»! Я даже подпрыгнул от неожиданности. Открываю, а там письмо... от Даниила! (Видимо, единственного человека, прочитавшего объявление). Он предложил мне платные услуги по продвижению моей вакансии с помощью всевозможных рассылок. Я печально вздохнул и ничего не ответил.

В тот же день ко мне на выручку пришел мой друг Антоха, который сказал:

- Ты неправильно составил объявление. Смотри, как надо...

И написал: «Как хочется романтики в День влюбленных! Цветы, шампанское и приятный разговор, теплые объятья, ласковая улыбка и нежное слово... Только ты и только для тебя! Проведи этот праздник так, чтобы мир стал ярче, дай ему приключений и эйфории! Давай обсудим книжные новинки и открытия в области палеогенетики вместе? Вознаграждение за этот вечер любви я оставлю на твое усмотрение...».

Письмо о блокировке.

Я выставил новый текст и через десять минут получил сообщение от «Авито», в котором говорилось, что мое объявление заблокировано за предложение услуг интимного характера. То ли «вечер любви» сыграл злую шутку, то ли палеогенетика... Там не объясняют. С услугой «влюбленный на час» было покончено. Как и с редакционным заданием. Но мудрый Антоха меня успокоил:

- Если девушка не идет к Паше, значит, Паша должен пойти к ней.

И я полез на сайт знакомств.

ЖЕНСКОЕ ЛОГОВО

Коллеги по редакции искренне удивились, что я никогда не бывал на таких сайтах. Как будто это также естественно, как просмотр ленты новостей. Уже с порога меня удивило количество 18-летних девиц, которые там тусуются. Я-то ожидал увидеть на сайте знакомств пожилых и даже отчаявшихся женщин... А там толпы вчерашних школьниц, которые выпячивают губы на фотографиях и пишут, что устали от одиночества.

После того, как я зарегистрировался, на мою почту градом посыпались предложения пообщаться. За какие-то пять минут мной заинтересовались восемь женщин! Одну из них, между прочим, зовут Апельсинка. Сразу чувствуется игривое настроение и серьезные планы на будущее. Я начал сочинять ей письмо, но скоро выяснил, что отправить сообщение Апельсинке можно только за деньги. Потому что у нее «премиум-статус». Видимо, уже не первый год тусуется на этом сайте и все никак не найдет своего Бананчика...

Вскоре после регистрации посыпались предложения познакомиться.

Затем на связь вышла 30-летняя Надежда и немедля заявила, что ей нужен мужчина ростом 190 см. Потому что у нее 187 и ей надоело гулять с коротышками.

Я вежливо откланялся и списался с 27-летней Катей. Та залезла на мою страничку и попросила прислать еще фото. Я мучительно думал, какое отправить. И выбрал снимок, сделанный в лифте. Во-первых, это по-молодежному. А, во-вторых, там висит кривое зеркало и я на снимке кажусь стройным, как кипарис. Катя на меня глянула и ответила: «Спишемся потом... Что-то мне внезапно спать захотелось». Много раз меня отшивали, но чтобы так утонченно, пожалуй, впервые.

Потом я угодил на страницу 32-летней Леночки, которая «терпеть не может курящих». Ну, думаю, стерва. Не успели даже увидеться, а она уже претензии выкатывает...

А потом я познакомился с Сашулей, которая мечтает создать семью, пишет без ошибок, довольно мило шутит, не скрывает своего телефона и даже готова встретиться.

ДАВАЙ НА СВИДАНИЕ

Я стоял возле станции метро «Петровско-Разумовская» и, замерзнув на морозе, слегка пританцовывал. Она выплыла из подземки как каравелла и, обдав меня волной приятных духов, улыбнулась. Скрюченной от холода рукой я залез в рюкзак и извлек оттуда помявшуюся коробочку «Раффаэлло».

- Это тебе...

Мы сели в кафе неподалеку и заказали выпить. Сашуля оказалась симпатичной девушкой. 28-ми лет от роду. С высшим экономическим образованием. И неплохой должностью в юридическом агентстве.

- Я, - говорит, - очень хочу семью. Чтобы у меня был любимый муж и девушка...

Мне показалось, что я ослышался. Телефон мой щебетал от сообщений столичных барышень. Динамик в углу помещения надрывался песней «На моих губах от поцелуя след».

- Да, я хочу жить втроем, - серьезно повторила Сашуля, глядя на то, как моя физиономия расплывается в кривой неловкой улыбке. - Ну а что. Многие так делают. Обычный брак быстро надоедает. А мне хочется жить интересной и полноценной жизнью.

Я понимающе кивал, хотя мне это было непросто. Я ведь парень диковатый. Приехал, можно сказать, из деревни. И у нас там такие разговоры не приветствуются. Хотя перед поездкой в Москву меня предупреждали, что нравы в столице еще те.

- Это очень необычные ощущения, - не унималась Сашуля и хитро улыбалась. - С мужчиной - это одно. А с женщиной - совсем другое...

- Давай креветок закажем? - реагировал я.

Мое романтическое свидание превратилось в какую-то сходку извращенцев. Оказалось, что Сашуля - профессиональный свингер. Ей звонят заскучавшие пары и она (бесплатно) выезжает к ним в гости.

«И я в твоих руках! - доносилось из динамика. - И тает слово нет».

Принесли креветки. Я заметил, что они гермофродиты. Сашуля обрадовалась. И сказала, что я очень милый.

Телефон трясся от сообщений. Девки требовали меня к себе.

«Почему не отвечаешь? - писала 35-летняя Катенька из Капотни. - Сам говорил, что хочешь общаться, что тебе мои фотографии понравились... И пропал».

Сашуля смотрела на меня с известной загадкой в глазах и говорила, что ее квартирная хозяйка куда-то уехала. Я послал ее фотографию старому другу. Тот ответил почти мгновенно:

- Клофелинщица...

Если забыть про сексуальные увлечения, то в целом Сашуля обычная женщина. Любит ходить в кино. Увлекается плаванием. Водит машину. Была замужем. Родила сына, который живет сейчас у родителей (в 700 км от Москвы).

- Может, тебя проводить? - спросил я, расплатившись по счету.

- Не нужно, - ответила та. - Хозяйка все равно может внезапно вернуться...

Не знаю, почему, но я почувствовал облегчение. Мы договорились созвониться на День влюбленных. Она чмокнула меня на прощание и села в такси.

Ну а я спустился в метро и первым делом удалил приложение с этими знакомствами. Не мое это. Совсем.

ВОПРОС ДНЯ

А у вас какие планы на День влюбленных?

Мария АРБАТОВА, писатель:

- Я не буду носиться с вырезанными сердечками и прочей мишурой. Скоропостижно появившийся у нас праздник не войдет в обиход нашего торжества. Наверное, его будут широко отмечать наши внуки, но не мои дети и я. Мне ближе уже устоявшиеся праздники. Тем более на носу 23 февраля и 8 Марта - и так много любви.

Алексей КОРТНЕВ, лидер группы «Несчастный случай»:

- Подловили меня! Спасибо, что напомнили! А так бы забыл. Буду целовать и обнимать жену. Теперь поздравлю и подарю милую глупость, которую она любит, - пирожное «картошка».

Станислав САДАЛЬСКИЙ, актер:

- Меня уже пригласили в ресторан друзья. А Татьяна Васильева в это время носится по стране и зарабатывает деньги.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Это праздник выпивки и постели после грязного кабака. Кто хочет - пусть празднует, но помните, что на этом дне наживаются цветочные ларьки. С таким же успехом можно отмечать день скидок или черную пятницу. В этот день всякие кобели несут девчонкам в общагу одну розу и дешевое кислое шампанское, а потом надеются, что им что-то перепадет. Тьфу, гадость!

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Полетим с женой в отпуск в Европу. Там арендуем машину и покатаемся по разным странам. Увы, в День святого Валентина мы не сможем попасть в город любви - Париж. Но потом все наверстаем. Точка высадки - Амстердам.

Алексей ПАНИН, актер:

- Я живу в своем ритме и не ориентируюсь на праздники. Даже день рождения не отмечаю. Как в голову взбредет, так и живу. Не хожу в магазины за дешевыми и никому не нужными подарками, не закупаю продукты баулами на Новый год. Есть только несдвигаемый День Победы. И всё.

Алла, читатель сайта KP.RU:

- Буду смотреть с мужем фильмы про любовь. Он покупает сухое вино, я запекаю утку с картошкой. И вечер посвящаем друг другу.