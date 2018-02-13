2018-02-13T16:09:24+03:00
Экономика

Россиян затягивают в долги

Микрозаймы все чаще выдают на погашение уже имеющихся кредитов
Софья РУЧКОdd_money
Поделиться:
Комментарии: comments9
По данным Национального бюро кредитных историй, на начало года суммарный объем микрозаймов составил 165 млрд рубПо данным Национального бюро кредитных историй, на начало года суммарный объем микрозаймов составил 165 млрд рубФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Россияне стали активнее обращаться в банки и микрофинансовые организации (МФО) за кредитами для погашения просрочек по имеющимся долгам.

По информации бюро кредитных историй «Эквифакс», в 2016 году в банках доля заявок от должников с просрочкой свыше 90 дней, составляла 11%, а в 2017-ом — уже 13,5%. В МФО количество дефолтных заемщиков увеличилось еще сильнее: с 26 до 33%.

Большинству клиентов с уже имеющейся просрочкой банки кредит не выдают. Таким людям одобряют всего 6% заявок. Это логично. Ведь если человек со старым долгом разобраться не может, как же он будет обслуживать новый?

А вот в МФО на проблемы клиентов закрывают глаза. В 2016 году заемщикам с просрочкой, превышающей 90 дней, одобряли 30% заявок. В прошлом году — уже 47%. То есть почти половина людей с «плохими» долгами могут рассчитывать на получение микрозайма.

По данным «Эквифакса», просрочку по новым кредитам допустили 20% заемщиков МФО. Но эти риски микрофинансовые организации с лихвой компенсируют повышенными ставками, которые могут достигать более 800% годовых.

По данным Национального бюро кредитных историй, на начало года суммарный объем микрозаймов составил 165 млрд руб. За четвертый квартал 2017 года он вырос почти на 13%. В первую очередь это произошло за счет так называемых «займов до зарплаты». Это кредиты на небольшие суммы и сроки, которые выдают как раз под самые высокие проценты.

В планах у Центрального банка снизить максимальный размер «займов до зарплаты» с 45 тыс. до 10 тыс. руб. А сроки, на которые их можно выдавать, — с 2 месяцев до 15 дней. Но когда это произойдет и произойдет ли, пока неизвестно.

Напоминаем, что заемщикам, у которых возникли сложности с выплатой кредита, ни в коем случае нельзя обращаться за перекредитованием в микрофинансовые организации. Это только усугубит положение — уже точно не расплатитесь. Практичнее идти в банк и попробовать договориться о реструктуризации кредита. Если это удастся, вам на несколько месяцев могут снизить ежемесячные платежи, а срок кредитования - продлить. Предупреждать кредитную организацию о том, что с деньгами стало плохо, лучше до того, как вы уже оказались в должниках. Имейте в виду: скрыться от кредитора не получится, вас все равно найдут - а вот возможности реструктурировать долг после того, как вы платить перестали, уже не будет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Софья РУЧКО

 
Читайте также
Лондонградский «список миллиардеров»: ну, украли $100 миллиардов, что такого? «Нормальные ребята»!
Александр Лебедев, российский предприниматель, издатель газет The Independent и The London Evening Standard (Великобритания) – рассуждает о том, почему нельзя прощать беглым предпринимателям их преступления
Новости 24
Форвард Ковальчук прокомментировал поражение российских хоккеисток в Пхенчхане
Виновато ли обледенение датчиков: СК проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148
Россиянам напомнили про февральские праздники
Хоккеист Алексей Яшин выступит на Олимпиаде как комментатор
Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины
Титов сообщил о двух новых бизнесменах, пожелавших вернуться в Россию
СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предмете
Суд запустил в «ВИМ-Авиа» процедуру банкротства
В центре Киева произошла стрельба
Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия
Похищенных из Крыма военных приговорили в Киеве к заключению
Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по займам «до зарплаты»
В МАК назвали одну из возможных причин крушения Ан-148 в Подмосковье
Мединский призвал ФАС обратить внимание на долю "Пятидесяти оттенков свободы" в прокате
МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов
МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычи
Песков заявил, что в отличие от Обамы у Путина нет парадного портрета
В Белграде футболисты почтят минутой молчания память жертв крушения Ан-148
Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане