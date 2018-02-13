Россиян затягивают в долги

СЕГОДНЯ 16:02 2018-02-13T16:09:24+03:00

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Россияне стали активнее обращаться в банки и микрофинансовые организации (МФО) за кредитами для погашения просрочек по имеющимся долгам.

По информации бюро кредитных историй «Эквифакс», в 2016 году в банках доля заявок от должников с просрочкой свыше 90 дней, составляла 11%, а в 2017-ом — уже 13,5%. В МФО количество дефолтных заемщиков увеличилось еще сильнее: с 26 до 33%.

Большинству клиентов с уже имеющейся просрочкой банки кредит не выдают. Таким людям одобряют всего 6% заявок. Это логично. Ведь если человек со старым долгом разобраться не может, как же он будет обслуживать новый?

А вот в МФО на проблемы клиентов закрывают глаза. В 2016 году заемщикам с просрочкой, превышающей 90 дней, одобряли 30% заявок. В прошлом году — уже 47%. То есть почти половина людей с «плохими» долгами могут рассчитывать на получение микрозайма.

По данным «Эквифакса», просрочку по новым кредитам допустили 20% заемщиков МФО. Но эти риски микрофинансовые организации с лихвой компенсируют повышенными ставками, которые могут достигать более 800% годовых.

По данным Национального бюро кредитных историй, на начало года суммарный объем микрозаймов составил 165 млрд руб. За четвертый квартал 2017 года он вырос почти на 13%. В первую очередь это произошло за счет так называемых «займов до зарплаты». Это кредиты на небольшие суммы и сроки, которые выдают как раз под самые высокие проценты.

В планах у Центрального банка снизить максимальный размер «займов до зарплаты» с 45 тыс. до 10 тыс. руб. А сроки, на которые их можно выдавать, — с 2 месяцев до 15 дней. Но когда это произойдет и произойдет ли, пока неизвестно.

Напоминаем, что заемщикам, у которых возникли сложности с выплатой кредита, ни в коем случае нельзя обращаться за перекредитованием в микрофинансовые организации. Это только усугубит положение — уже точно не расплатитесь. Практичнее идти в банк и попробовать договориться о реструктуризации кредита. Если это удастся, вам на несколько месяцев могут снизить ежемесячные платежи, а срок кредитования - продлить. Предупреждать кредитную организацию о том, что с деньгами стало плохо, лучше до того, как вы уже оказались в должниках. Имейте в виду: скрыться от кредитора не получится, вас все равно найдут - а вот возможности реструктурировать долг после того, как вы платить перестали, уже не будет.