2018-02-13T17:56:35+03:00
Политика

Саакашвили в Варшаве уже просится обратно

Экс-президент Грузии, высланный в понедельник из Киева, во вторник заявил, что тоскует по берегам Днепра
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мишико в столице Польши оперативно созвал пресс -конференциюМишико в столице Польши оперативно созвал пресс -конференциюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший губернатор Одесской области, который в 2017-м с боями местного значения прорывался через хлипкие пограничные кордоны из Польши на Украину, где его встречали восторженные толпы почитателей, в понедельник в киевском ресторане был жестко скручен спецназом погранслужбы незалежной, эскортом из трех машин отправлен в аэропорт и выслан в Варшаву. Информацию депутата Верховной Рады Игоря Луценко о том, что Саакашвили транспортировал самолет, принадлежащий офшорной компании президента Петра Порошенко, представитель президентской администрации с гневом отверг.

Сам же Мишико в столице Польши оперативно созвал пресс -конференцию («Радио Свобода» вело ее онлайн-трансляцию).

— Меня судить будут или нет? - патетически восклицал темпераментный грузин. - Ну как я буду являться на судебные заседания? Так не пойдет! Давайте, забирайте меня обратно! Требую, чтобы меня судили на Украине!

Саакашвили упирал на то, что, если его продолжают официально обвинять в госперевороте на Украине, то просто не имели права высылать из страны — а должны были доставить в Киеве в суд.

«Попытка избавиться от меня как от украинского политика - обречена. Я был, я остаюсь украинским политиком, так же, как и являюсь грузином, естественно. Но я буду восстанавливать свое украинское гражданство», - пригрозил власть имущим в Киеве опальный грузин, заодно пообещав свернуть шею местному олигархату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Саакашвили задержан в Киеве в элитном ресторане

Любовь к красивой жизни подвела Михаила Николозовича. Когда его задержали в доме, где он жил, мгновенно собравшаяся толпа сторонников отбила своего любимца и вождя у силовиков. Пришлось, правда, немного попрыгать по крыше, но овчинка явно стоила выделки. Попытка захвата спецназом Саакашвили в отеле тоже закончилось конфузом, охрана гостиницы просто не пустила спецназовцев внутрь. А вот стоило пойти хорошо покушать в элитный ресторан грузинской кухни «Сулгуни» в украинской столице, как бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области оказался беззащитен (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Форвард Ковальчук прокомментировал поражение российских хоккеисток в Пхенчхане
Виновато ли обледенение датчиков: СК проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148
Россиянам напомнили про февральские праздники
Хоккеист Алексей Яшин выступит на Олимпиаде как комментатор
Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины
Титов сообщил о двух новых бизнесменах, пожелавших вернуться в Россию
СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предмете
Суд запустил в «ВИМ-Авиа» процедуру банкротства
В центре Киева произошла стрельба
Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия
Похищенных из Крыма военных приговорили в Киеве к заключению
Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по займам «до зарплаты»
В МАК назвали одну из возможных причин крушения Ан-148 в Подмосковье
Мединский призвал ФАС обратить внимание на долю "Пятидесяти оттенков свободы" в прокате
МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов
МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычи
Песков заявил, что в отличие от Обамы у Путина нет парадного портрета
В Белграде футболисты почтят минутой молчания память жертв крушения Ан-148
Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане