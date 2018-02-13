Саакашвили в Варшаве уже просится обратно

СЕГОДНЯ 17:52 2018-02-13T17:56:35+03:00

Экс-президент Грузии, высланный в понедельник из Киева, во вторник заявил, что тоскует по берегам Днепра

Изменить размер текста: A A

Бывший губернатор Одесской области, который в 2017-м с боями местного значения прорывался через хлипкие пограничные кордоны из Польши на Украину, где его встречали восторженные толпы почитателей, в понедельник в киевском ресторане был жестко скручен спецназом погранслужбы незалежной, эскортом из трех машин отправлен в аэропорт и выслан в Варшаву. Информацию депутата Верховной Рады Игоря Луценко о том, что Саакашвили транспортировал самолет, принадлежащий офшорной компании президента Петра Порошенко, представитель президентской администрации с гневом отверг.

Сам же Мишико в столице Польши оперативно созвал пресс -конференцию («Радио Свобода» вело ее онлайн-трансляцию).

— Меня судить будут или нет? - патетически восклицал темпераментный грузин. - Ну как я буду являться на судебные заседания? Так не пойдет! Давайте, забирайте меня обратно! Требую, чтобы меня судили на Украине!

Саакашвили упирал на то, что, если его продолжают официально обвинять в госперевороте на Украине, то просто не имели права высылать из страны — а должны были доставить в Киеве в суд.

«Попытка избавиться от меня как от украинского политика - обречена. Я был, я остаюсь украинским политиком, так же, как и являюсь грузином, естественно. Но я буду восстанавливать свое украинское гражданство», - пригрозил власть имущим в Киеве опальный грузин, заодно пообещав свернуть шею местному олигархату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Саакашвили задержан в Киеве в элитном ресторане

Любовь к красивой жизни подвела Михаила Николозовича. Когда его задержали в доме, где он жил, мгновенно собравшаяся толпа сторонников отбила своего любимца и вождя у силовиков. Пришлось, правда, немного попрыгать по крыше, но овчинка явно стоила выделки. Попытка захвата спецназом Саакашвили в отеле тоже закончилось конфузом, охрана гостиницы просто не пустила спецназовцев внутрь. А вот стоило пойти хорошо покушать в элитный ресторан грузинской кухни «Сулгуни» в украинской столице, как бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области оказался беззащитен (подробности)