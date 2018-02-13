Владимир Мединский: «Пятьдесят оттенков…» обрушили прокат российских фильмов!»

13 Февр. 18:11 2018-02-13T21:44:44+03:00

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Во время совещания на студии «Союзмультфильм» министр культуры РФ Владимир Мединский обсуждал фильм «Пятьдесят оттенков свободы» - финальную часть трилогии по эротическим бестселлерам писательницы Э.Л. Джеймс. Точнее, не сам фильм, а то, как его показывают в российских кинотеатрах. По данным Мединского, в отдельные моменты «Пятидесяти оттенкам» отводилось до 70 процентов всех киносеансов. За счет других фильмов, в том числе и российских.

«Естественно, это невидимая рука рынка, - добавил министр. - И, естественно, они обрушили целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате». В связи с этим Мединский попросил вице-премьера Ольгу Голодец поддержать законопроект, ограничивающий число сеансов, отведенных под один фильм, чтобы таким образом расчистить место для российских картин. В частности, коль скоро совещание проходило на «Союзмультфильме» - для двух полнометражных проектов, созданных на старейшей киностудии: «Суворова» и «Гофманиады» (они должны выйти в ближайшее время). В конце 2017 года министр уже поднимал этот вопрос на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в присутствии премьер-министра Дмитрия Медведева - тогда речь шла о том, чтобы ограничить количество сеансов одного фильма до 35 процентов.

Вообще же, если судить по твиттеру министра культуры, дела с прокатом российских картин у нас обстоят неплохо. На днях Владимир Мединский опубликовал статистические данные, согласно которым кассовые сборы русских фильмов в 2017 году выросли на 120 процентов по сравнению с 2011-м (13 миллиардов рублей против 5,9 миллиардов). Чуть ли не в два раза выросло и количество зрителей, покупавших билеты на отечественные картины: в 2011 году их было 29,7 миллионов, а в 2017-м - уже 54,7 миллиона. (Напомним, сразу две картины, вышедшие в 2017-м, побили кассовые рекорды: сначала беспрецедентную кассу собрала сказка «Последний богатырь», а через два месяца еще больше денег принесла спортивная драма «Движение вверх»).

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