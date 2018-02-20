"Если преступник уже вошел в класс, нет смысла прятаться или прикидываться мертвым"

СЕГОДНЯ 01:00 2018-02-18T09:47:50+03:00

Инструкция по выживанию от профи: что делать, если на школу напали

Трагические события в Перми, Улан-Удэ и в Ивантеевке показали, что и дети, и учителя плохо представляют себе, что нужно делать в случае нападения на школу. К сожалению, на уроках ОБЖ детей этому не учат. Конечно, что делать при химической атаке, тоже надо знать. Но как вести себя, если в класс ломится человек с автоматом или топором?

- Основная масса инструкций в наших школах направлена на стихийные бедствия – пожары, наводнения, - говорит иструктор по безопасности Андрей Баранов. - Но нигде нет информации, что делать, если преступник уже вошел в школу. В обычном классе негде спрятаться и некуда убежать — на окнах первых этажей стоят решетки, со второго этажа прыгать высоко.

Координационный совет негосударственной сферы безопасности России вместе с проектом "Безопасная столица" и общественным движением "Хранители России" создали подробный мастер класс и составили инструкцию для детей: что делать, если на школу напали вооруженные люди.

1 шаг — забаррикадироваться

Если преступник не сможет сразу попасть в кабинет, он, скорее всего, пройдет дальше, мимо кабинетаФото: Михаил ФРОЛОВ

Главное, чтобы преступник не успел войти в кабинет. Забаррикадировать двери проще всего партами: их надо ставить боком, столешницей к проходу и сцеплять между собой, чтобы вся конструкция крепче держалась. Парты надо подпереть стульями и придерживать баррикаду самим. Если преступник не сможет сразу попасть в кабинет, он, скорее всего, пройдет дальше, мимо кабинета. Но это задержит его на какое-то время.

2 шаг — вызывать полицию

Системы оповещения в школе для таких случаев нетФото: Михаил ФРОЛОВ

Это должно происходить одновременно со строительством баррикады. Системы оповещения в школе для таких случаев нет, а школьная сирена обычно срабатывает при пожаре. Поэтому если вы услышали стрельбу, взрывы, крики о помощи или еще что-то подозрительное — нужно не бежать смотреть, что там происходит, а вызывать полицию.

Полицейским надо сказать:

Что именно случилось — например, "в школу вломился человек с топором, ранил охранника".

Где случилось — адрес, этаж, крыло, кабинет.

Как вас зовут и где вы находитесь — чтобы полиции было проще вас найти.

Какое оружие у преступника, если успели разглядеть.

3 шаг — поставить наблюдателей у окон

Увидели полицию — можно открывать окна, махать руками и пытаться привлечь к себе вниманиеФото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу прыгать из окон нельзя, даже если там невысоко — у преступника может быть сообщник, который ждет снаружи. Поэтому надо плотно задернуть шторы, встать в проеме между окнами, чтобы не было видно снаружи, и осторожно посматривать, что происходит на улице. Увидели полицию — можно открывать окна, махать руками и пытаться привлечь к себе внимание.

Если на улице все спокойно, а этаж второй, то можно выбраться, сделав петли из штор. Для этого надо связать две шторы, два-три человека держат один конец, еще два-три - другой. Еще один человек садится в середину шторы, и его медленно спускают на этой петле из окна на безопасное расстояние, с которого можно спрыгнуть.

4 шаг — подготовиться к защите

Главное — делать это всем вместе, тогда будет больше шансов спастисьФото: Михаил ФРОЛОВ

Рядом с дверью надо поставить стулья и огнетушители, если есть, и быть готовыми бросить всё это в преступника, если он всё-таки войдет в кабинет. Главное — делать это всем вместе, тогда будет больше шансов спастись.

Стулом можно серьезно ударить противникаФото: Михаил ФРОЛОВ

Если человек с оружием уже вошел в класс, то надо хватать свой стул — сиденье и спинка хоть как-то прикроют от ранений, а металлическими ножками можно серьезно ударить противника.

5 шаг — действовать всем вместе

К сожалению, без ранений и травм, скорее всего, не обойдется - к этому надо быть готовымФото: Михаил ФРОЛОВ

Все эти действия лучше проводить одновременно: пока мальчики баррикадируют дверь столами, девочки вызывают полицию и следят за окнами. Если преступник уже вошел в класс, нет смысла прятаться или прикидываться мертвым, надо атаковать всем вместе и бить его теми же стульями. В идеале надо постараться выбить у него из рук оружие и повалить на пол, не давая подняться. К сожалению, без ранений и травм, скорее всего, не обойдется - к этому надо быть готовым. Но так вы скорее сохраните жизнь себе и своим товарищам, чем просто бездействуя.

Конечно, в такой ситуации роль лидера должен брать на себя учитель. Но в стрессовой ситуации педагог может растеряться, поэтому надо быть готовым взять всё в свои руки.

Совсем маленьким детям, конечно, бросаться на преступников нельзя. Но завалить двери партами и вызвать полицию смогут и они, надо только объяснить им, что и как делать в случае такого нападения.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Владимир Каширов, член Координационного совета НСБ России:

- Мы подготовили серию мастер-классов для школ и вузов. Однако, это непростая история с точки зрения правового поля — всё-таки, мы учим детей приемам атакующей самообороны с подручными средствами, что попало под руки, тем и защищайся.

Кроме того, мы планируем обратиться к депутатам с инициативой расширить существующий курс ОБЖ в школах, чтобы включить в него наши рекомендации, чтобы с ними могли познакомиться учителя и жители других регионов.

Владимир Каширов, член Координационного совета НСБ РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ

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