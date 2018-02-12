Сыну Трампа прислали конверт с белым порошком

12 Февр. 2018 2018-02-12T23:49:59+03:00

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Ванесса Трамп, супруга сына президента США, госпитализирована после вскрытия конверта с белым порошком. Письмо предназначалось её мужу, Дональду Трампу-младшему — тот вместе с братом Эриком управляет фамильной бизнес-империей, после того как отец отправился в Белый дом. Загадочное послание пришло в манхэттенскую квартиру семейства, на домашний адрес (который, надо полагать, не так-то просто узнать посторонним).

На всякий случай Ванессу (и ещё двух прикасавшихся к конверту сотрудников обслуги) госпитализировали, в квартиру прибыла спецбригада по борьбе с биохимическими угрозами. Однако позже полиция заявила, что опасных веществ не обнаружено.

Такие предосторожности понятны: в США до сих пор помнят историю из 2001 года, когда пару недель спустя после терактов 11 сентября некто принялся рассылать письма со спорами сибирской язвы. Мишенями стали редакции крупнейших СМИ, приёмные сенаторов и чиновников… В итоге по меньшей мере 22 человека слегли в больницы; пятеро из них умерли (включая двух работников почты, которые никак не были связаны с большой политикой и просто сортировали конверты). Многолетнее расследование так и не дало бесспорного ответа, кто мог стоять за этой акцией устрашения и связаны ли её организаторы с атаками 11 сентября.

— Политика Трампа и его администрации нравится внутри страны далеко не всем, — комментирует эксперт Уральского информационно-аналитического центра Михаил Фрибен. — Это, конечно, не «чёрная метка», но явный знак неодобрения со стороны некоего лица или целой группы. С прозрачным намёком: мол, в следующий раз «белый порошок» может быть по-настоящему смертельным. Ну и вполне логично, что организаторы акции выбрали именно детей президента: ближайшие родственники — одни из немногих людей, кому Трамп безоговорочно доверяет, и любой удар по ним адресован в первую очередь главе семейства.

…Впрочем, и это ещё не всё. Известный борец за свободу информации Джулиан Ассанж заявил, что стал жертвой такой же «почтово-порошковой атаки»:

— Мне пришёл похожий конверт в прошлый вторник, с белым веществом и американской маркой, — сообщил медиа-активист, скрывающийся от несправедливого суда в лондонском посольстве Эквадора.