Хвост, хвост и хвост

13 Февр. 2018 2018-02-13T00:52:30+03:00

Изменить размер текста: A A

«ЗАЧЕМ ЖИВОТНЫМ ХВОСТ?»

«РОСМЭН», 2018

Чтобы те, кто хвостов на настоящей эволюционной стадии не имеют, не сильно расстраивались, в конце книги есть специальная глава о тех, кто прекрасно без них обходится, но мне кажется это часть текста лишь дань проявлению сочувствия и толерантности. Вся остальная книга это прекрасно иллюстрированный гимн хвостам у птиц, рыб и млекопитающих.

Чудесная детская книга с современным подходом к информации и к верстке, а также с классическими для российской традиции иллюстрациями – настоящий праздник для юного читателя. Хвост имеет так много интересных применений, что исследование этой части тела становится очень увлекательным. Итак, белки хвостом греются в стужу, бобры стучат по воде, предупреждая об опасности, собаки и волки хвостами разговаривают, птицы хвостом привлекают партнера, змея отпугивает врагов, птицам и рыбам хвост помогает летать и плавать, а невероятному количеству самых разных животных хвост помогает висеть на деревьях и держать равновесие. Многим хвост необходим, чтобы вставать на задние лапы и, в принципе служит надежной опорой в труде и досуге. Без опоры на хвост дятлу не добыть себе жучков, сурикату не оглядеть окрестности, а кенгуру не заняться боксом с конкурентом за корм и территорию. Хвост-мухобойка очень нужен коровам и другим пасущимся жвачным, а книжка о хвостах нужна для семейного чтения и обсуждения.

Под обложкой не так много текста, но он информативен и легок. Сложно сказать, что является основным блюдом, а что соусом: картинки к тексту или текст к картинкам. Издатели отлично знают нужную гармоничную пропорцию, при которой книжку одинаково интересно читать, рассматривать картинки, воспринимать на слух или просто листать. Синтезированное восприятие помогает эффективному запоминанию информации, и книга из просто познавательной становится образовательной. Не менторский подход к подаче информации и верные пропорции между текстом и иллюстрациями помогают возникновению у юного читателя удовольствия от процесса общения с книгой, а это сегодня является основой развития любви к чтению любой литературы. Хвост в мировой книжной традиции явно недооценен. Пора восстановить справедливость и отдать хвостам должное. Начинайте и не машите хвостом, как будто вам и дела нет.