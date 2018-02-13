2018-02-13T03:19:26+03:00
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«Хорошая жена» отправляется в Россию

Популярный американский сериал адаптируют с учетом российской действительности
Владимир КИРИЛЛОВseriesmania
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Героиню Джуллиан Маргулис (на фото) у нас заменит Александра Урсуляк.Героиню Джуллиан Маргулис (на фото) у нас заменит Александра Урсуляк.Фото: кадр из фильма
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Снимать нашу «Хорошую жену» у нас на родине будут для телеканала НТВ.

Действие юридической драмы перенесется из густонаселенного округа Кук в не менее густонаселенную ленинградскую область.

Тамошний прокурор Петр Филиппов влип одновременно в несколько громких и неприятных историй. Он оказывается в центре сексуального скандала. Такие скандалы нынче так популярны! Но теперь репутация, которую он так долго выстраивал, оказалась разрушена.

Его супруга Алиса в свете сложившейся ситуации должна взвалить на свои хрупкие плечи всю заботу о семье. Она решает вернуться на работу в качестве младшего адвоката в престижную юридическую фирму, которая принадлежит ее студенческому другу Виталию Калинину. Она долго не работала (у нас это называется "сидеть на шее у мужа", а там вполне нормально) и теперь должна начать все с нуля. Плюс совмещать работу с воспитанием детей на фоне ни на день не стихающего скандала вокруг ее благоверного.

Вот такой нехитрый сюжет.

Кстати, у оригинальной "хорошей жены" был младший брат, который являлся геем. Будут ли адаптировать его, не сообщается.

В оригинальной версии главные роли сыграли Джулианна Маргулис, Крис Нот, Джош Чарльз, Алан Камминг и другие. Сериал ежегодно удостаивался самых престижных премий - "Эмми", "Золотой Глобус".

Наша "Хорошая жена" Фото: Олег ЗОЛОТО

Наша "Хорошая жена"Фото: Олег ЗОЛОТО

В нашей версии главные роли играют Александра Урсуляк, Дмитрий Миллер и Александр Домогаров.

Съемки будут проходить в Санкт-Петербурге.

Кстати, эту уже вторая адаптация успешного во всем мире сериала. В 217 году на НТВ вышла драма с элементами черной комедии «Бесстыдники».

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По сюжету, главный герой сериала - Гоша Груздев (В оригинале Фрэнк Галлагер) – ленивый отец-одиночка, который проживает вместе со своей семьей в полуразрушенном доме. Гоша давно запустил себя и не желает заботиться о своих отпрысках, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестер взялась старшая его дочь.

Герои пройдут через множество комичных ситуаций, которые многократно докажут, что нет ничего важнее семьи. (подробнее)

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