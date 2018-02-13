2018-02-13T12:10:00+03:00
Общество

Особенные дети делают первые шаги на сцене в инклюзивной театральной студии в Белгороде

Ребятам с расстройствами аутического спектра помогает развиваться «Синяя птица»
Сергей Мищенко
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Юные актеры дебютировали на сцене с «Приключениями белой мышки»Юные актеры дебютировали на сцене с «Приключениями белой мышки»Фото: Сергей Мищенко
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Исполнительный директор белгородской общественной организации «Синяя птица» Ольга Димченко, не понаслышке знает о проблемах своих подопечных. Она сама мама ребенка, который страдает аутизмом.

«Синяя птица» была создана в июне 2016 года и сразу стала активно заниматься информированием общества об особенных детях. А чтобы им проще было социализироваться, родители проводили прогулки «птенцов», как ласково называют в организации своих подопечных, с обычными детьми. Они вместе выезжали на пикники, ходили в зоопарк, гуляли в парке. И с первых встреч у всех ребят складывались дружеские отношения.

В апреле 2017 года «Синяя птица» организовала инклюзивную театральную студию. Ее возглавила Татьяна Климачкова, которая до этого работала преподавателем в обычной школе.

- Я посещала все мероприятия «Синей птицы». Больше всего на меня произвел впечатление фотопроект «Иллюминатор». Очень понравились фотографии деток - от них веяло теплом и добротой. Потом познакомилась с Ольгой и предложила ей обучать детей театральному искусству. Ольга согласилась, - рассказывает Татьяна Климачкова.

В инклюзивную театральную студия она пришла не одна, а с детьми, с которыми занималась до «Синей птицы». На первой встрече от детей веяло настороженностью, им было непривычно. Нужно было время, чтобы привыкнуть, понять особенности «птенцов». Но все получилось, и вскоре юные актеры дебютировали в постановке «Приключения Белой мышки» по произведению Корнея Чуковского. Премьера прошла с успехом.

- Во время репетиций я часто наблюдала за ребятами. «Птенцам» порой требуется больше времени, чтобы запомнить текст. И обычные детки сначала нервничали и хотели скорее закончить репетицию. Уже на третьей репетиции ребята начали помогать друг другу. Стали предлагать внести какие-то элементы и реплики в спектакль. В итоге, половина постановки - их заслуга. А я у них продолжаю учиться, - вспоминает Татьяна Климачкова.

После первых репетиций в театральной студии было принято решение подать заявку на президентский грант, потому что не было ни декораций, ни костюмов.

Взрослые вздохнули с облегчением, когда узнали, что их инициативу поддержал Фонд президентских грантов, выделив 300 тысяч рублей. Основная часть средств гранта президента пойдет на развитие театральной студии и приобретение ткани для костюмов.

- Конечно, мы хотели бы иметь постоянную финансовую поддержку. Но, к сожалению, это невозможно. Сейчас нас «приютил» детский клуб «Тропикано». Его директор, Александр Каракулов, дает возможность нашим «птенцам» репетировать на сцене, помогает с декорациями. Кроме этого, детки приходят сюда бесплатно поиграть и развлечься. Родители в это время могут спокойно пообщаться и обсудить какие-то вопросы. За это мы им очень благодарны, - отметила Ольга Димченко.

Сейчас инклюзивная театральная студия готовится к первым гастролям. Ребята покажут «Белую мышку» ученикам школ Белгородского района и области. И это тоже стало возможно благодаря полученному президентскому гранту.

Юные артисты подготовят и второй спектакль, премьера которого должна состояться в мае этого года. Название постановки они пока держат в секрете. Татьяна Климачкова сказала только, что и второй спектакль будет по произведениям Корнея Чуковского. И еще в нем практически не будет текста – главный акцент будет сделан на пластику.

- Я думаю, что передать информацию через жесты, мимику, с помощью тела намного сложнее и интереснее. Поэтому мы с детками решили поэкспериментировать и поставить необычный спектакль, - рассказала худрук .

Сейчас в инклюзивной театральной студии занимаются 34 ребенка в возрасте от 6 до 16 лет. Ольга Димченко вновь хочет подать заявку на грант, чтобы и дальше развивать успешный театральный проект.

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