Анна Герман: Перелет Саакашвили в Польшу был согласован с партнерами. Больше он на Украину не прибежит

СЕГОДНЯ 13:06 2018-02-13T17:48:48+03:00

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- Анна, итак, "военнопленный", как он себя называет, Саакашвили улетел все-таки из Украины в Польшу. Почему - не в Грузию? Почему его депортировали в Евросоюз?

- Видите ли, с самого начала, когда начиналась вот эта практика, глубоко порочная, - приглашения в Украину «сбитых летчиков» из других стран, чтобы они руководили нашей страной, - она была ошибочной, эта кадровая политика, с самого начала. Потому что это огромное унижение для украинского народа, когда власть считает, что украинцы сами не могут руководить собой, своей страной, что мы, как индейцы из какого-то племени, нам нужно обязательно... Но даже они имеют своего вождя, а нам обязательно надо, чтобы нами кто-то руководил со стороны.

Анна Герман, экс-депутат Верховной Рады - почему Саакашвили отправили не в Грузию 00:00 00:00

В Украине есть очень много хороших, честных, грамотных людей. К сожалению, их не видит власть и их не допускают к власти. В то же время приглашают из других стран каких-то скомпрометированных деятелей, которые тут набивают карманы и убегают. И это была огромная ошибка власти с самого начала. И я, в частности, публично по телевидению это говорила еще тогда. Но эта ошибка не была признана.

Теперь сделали еще большую ошибку. Когда власть скомпрометирована, когда уже Саакашвили начал говорить публично то, что думает весь народ, - а власти его взяли и депортировали. И это вторая ошибка. Потому что слишком поздно это сделали. Таких людей вообще не надо было приглашать в страну. А если уже пригласили, надо быстро от них избавляться. От Саакашвили избавились слишком поздно.

И теперь это со стороны видится как преследование оппозиции. Хотя мы знаем, кто такой Саакашвили. Это неуравновешенный человек, который приносил нам много конфликтов, который приносил Украине много проблем. И давно его надо было убрать из страны.

- Почему же терпели, не убирали...

- Но это означало бы, что надо признать ошибку власти, признать, что кадровая политика этой власти с самого начала была глубоко ошибочной. Этого признать не хотели.

Теперь уже, когда Саакашвили стал слишком мешать власти, его убрали. Но это вторая принципиальная ошибка, которая может сейчас привести к абсолютному хаосу, к неуправляемым процессам, к столкновениям на улицах, к движению в защиту Саакашвили, которое может привести к массовым беспорядкам. И это будет третья ошибка власти, которая может стоить Украине того хрупкого мира, который еще есть в нескольких регионах страны.

- Анна, а почему - в Польшу-то его?

- Для меня это не принципиально – куда его там забрали, не забрали. Я думаю, что без согласия с партнерами Украины зарубежными этого бы не случилось. Я думаю, что такое согласие получено было, что все уже понимают, сколько проблем стране приносит этот человек. И я думаю, что это было согласованное решение. Потому что, если бы не было согласованности на это, власть украинская, - знаете, она трусливая, она не умеет принимать сильные решения, независимые решения.

- То есть - из США такое указание?

- Я не стану говорить, кто - что, мы сами все понимаем с вами. Но, я думаю, что такое решение было абсолютно согласовано с партнерами Украины. И вот сегодня это случилось.

Но я повторяю еще раз - это третья принципиальная ошибка власти. Потому что она может стоить нам такого хрупкого мира, который еще где-то, в каких-то регионах у нас сохраняется...

Я очень боялась религиозной войны. Когда начали жечь церкви украинские православные. Когда в Киеве пробовали поджечь православный монастырь на Десятинной. Я боялась, что разгорится межрелигиозная война, а это очень страшно. Но как-то вроде бы удалось эту ситуацию успокоить.

И вот сегодняшнее событие и то, как отреагировали люди на него, оно опять привнесло такие сомнения в моей душе, я очень боюсь, чтобы все это не привело к хаосу и началу гражданской войны на полную катушку на Украине. Я очень этого боюсь.

Нашей Украине, нашей стране сейчас нужен спокойный, честный, умный лидер, который бы правильно выбрал стратегию развития, правильно избрал, куда нам двигаться и что нам делать дальше, и которому бы народ доверял, потому что народ бы видел, что он работает не для себя, а действительно для всех людей. Такие люди есть в Украине. Но допустят ли их власти?

Нужна ли кому-то Украина сегодня как страна с независящим лидером, с независящим народом, с действительно независимостью своей государственной? Нужна ли кому Украина, которая имеет действительно народ государственный, государственную нацию? Вот для меня это большой вопрос. Мне кажется, что такая Украина сегодня не нужна ни Западу, ни, простите, России тоже. Всем нужна слабая Украина.

Саакашвили всё-таки выгнали в Польшу 00:00 00:00

- Простите, насчет России… Я с вами, Анна, здесь вот не согласен.

- Я говорю то, что думаю.

- Мы ждем с нетерпением именно такую Украину - действительно независимую, действительно - с нормальным лидером.

- Я думаю, что Украина, которая будет страной независимой, которая сможет сама выбирать свою политику, определять свою стратегию…

- Вы же знаете, что президент наш говорит…

- …которая будет мирно жить со своими соседями. Я знаю, что говорит. Я знаю, что говорит ваш президент.

- Он не обманывает.

- Я думаю, что ваш президент все-таки должен больше делать еще для Украины. Больше делать для того, чтобы его слова стали реальностью. Я думаю, что это будет правильно. Вы меня, конечно, простите за эту резкость, но я думаю, что со стороны России еще далеко не все сделано для того, чтобы помочь Украине.

- По-моему, никто столько не делает для нормализации отношений, как Россия. Потому что Евросоюз… все хуже и хуже.

- Может быть. Но сегодня этого уже мало. У нас очень ослаблена страна. У нас очень много людей уехало, лучших, активных уехало. Мы очень ослаблены. Нам нужна рука друга, плечо друга.

- Меняйте руководителя. А почему цирк Саакашвили так долго терпели?

- Я думаю, что это было от несогласованности с партнерами по поводу того, что с ним делать. Мне кажется, что украинская власть тут не принимала самостоятельных решений. Может быть, боялись, что отреагирует Запад. Потому что это как-то немножко напоминало историю с президентом Януковичем и Тимошенко, какие-то параллели проводили.

Может быть, боялись, что мир осудить за как будто бы преследование оппозиции. Но Саакашвили действительно невменяемый человек. Вы знаете это. И как бы мы ни относились к нынешней власти, но все-таки Саакашвили – это просто катастрофа, это ходячий конфликт. Он не нужен был Украине с самого начала. И те, кто его пригласили, должны нести за это ответственность.

- Идет еще информация, что якобы это окружение Януковича – Сергей Курченко вроде…финансирует выходки Саакашвили.

- Во всем, в чем Украине плохо, виноват Янукович, которого уже нет четыре года, больше четырех лет в стране. И которого люди уже зовут обратно. Потому что люди уже говорят, что если бы мы знали, что такое "плохое", то мы бы никогда не допустили того, чтобы Янукович уехал из страны. Власти очень удобно – все свалить на тех, кто был раньше. И придумать какие-то истории, каких-то соратников Януковича, которые как будто бы финансируют Саакашвили. Это все бред.

- А если Саакашвили снова прибежит?

- Я думаю, что на этот раз он уже не прибежит. Потому что, я думаю, что это решение было согласовано. Вот когда он переходил границу, никто его не остановил, он перешел ее, потому что не было согласования на то, чтобы его задержать. Я так вижу для себя эту ситуацию.

И мне очень горько это говорить. Потому что, я все-таки хотела бы, чтобы украинская власть принимала самостоятельные решения. И чтобы была ответственность и за тех, кого пригласили, и за тех, кого выгнали из страны. Я хочу сильной украинской власти и сильной украинской государственности. И думаю, что всего этого хотят все украинцы. И я верю, что это у нас когда-нибудь будет.

- Мы тоже верим, что наконец-то Украина станет Украиной, а не будет плясать под дудку партнеров или заезжих гастролеров типа Саакашвили.

- Я думаю, что это не плясание под дудку партнера, это плясание под дудку своего страха. Потому что, если у тебя чиста совесть, если ты понимаешь, что ты честно работаешь, ты никого не боишься тогда. Ты принимаешь решение, и ты можешь убедить партнеров, даже если ты от них в чем-то зависим... Страна зависима, естественно, страна экономически слаба, мы принимаем помощь от Запада. Конечно, мы зависим от этой помощи. Но если ты работаешь честно, если ты не воруешь эту помощь, ты всегда сможешь партнеру открыто сказать правду, можешь партнера убедить в том, что ты должен сделать со своей страной. А если ты чего-то побаиваешься, - ты просто киваешь головой и со всем соглашаешься. Потому что ты боишься, чтобы не копнули глубже – о тебе.

Все зависит от того, кто будет у руля нашей страны. я бы очень хотела, чтобы это был человек смелый, решительный и честный.

- И умный.

- А все остальное можно простить.

- Спасибо за честные ответы.

- Я всегда высказывала свое мнение, и вы всегда публиковали мое мнение без купюр.

- Я и сейчас не собираюсь что-то "вырезать" из нашего с вами разговора.

- Я думаю, что такие отношения нужны.

- У нас нет цензуры в России.

- Я не знаю, я в России не живу. И я не знаю, я об этом сказать не могу. Но в моем отношении цензуры с вашей стороны никогда не было.

- Берегите себя. До свидания.

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