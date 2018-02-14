За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 14 февраля

СЕГОДНЯ 00:30 2018-02-14T02:06:02+03:00

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Фигурное катание. Пары.

Когда: 04:00

Сразу три пары в этом виде фигурного катания представлены у нас. Это - Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Александр Энберт/Наталья Забияко, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Тарасова - Морозов - безусловные фавориты этого соревнования и от успешного выступления в короткой программе будут зависеть наши надежды на медаль любого достоинства. На правах фаворитов они выходят на лед последними.

Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом.

Когда: 04:00, 05:30.

Молодая 22-летняя россиянка Екатерина Ткаченко, которая родилась в Зимбабве, возьмет старт на трассе слалома. Лучшие ее результаты на Кубке мира - попадание в 30 лучших.

Керлинг. Женщины. 1-й тур. Россия - Великобритания

Когда: 08:05

Женская сборная России стартует на Олимпиаде в керлинге. С весны 2014 года на всех чемпионатах мира наши девушки неизменно оказываются в "призах". Лучший результат - финал чемпионата мира прошлого года. Так что бронзовый успех пары Крушельницкий - Брызгалова может развиться дальше.

Конькобежный спорт. Женщины 1 000 метров

Когда: 13:00

Стартующая на 1 000 метров Ангелина Голикова имеет лучший результат - серебро чемпионата Европы на 500-метровке. В других дисциплинах ее результаты немного скромней.

Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка.

Когда: 14:05

Две россиянки, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева, продолжат свои выступления на олимпийском турнире в Пхенчхане. Увы, но пока что их две гонки в спринте и преследования не дали поводов для оптимизма.

Санный спорт. Мужчины. Двойки.

Когда: 14:20

Сборная России в этом виде программы будет представлена двумя тандемами. Александр Денисьев/Владислав Антонов известны тем, что на Олимпиаде 2014 в Сочи выиграли серебро в смешанной эстафете, успешно выступив на последнем этапе, где едут сани-двойки. А вот Андрей Богданов/Андрей Медведев - серебряные призеры чемпионата мира 2015 в смешанной эстафете. В двухместных санях они, правда, не особо отличаются результатами, тут их выступление немного скромней.

Хоккей. Мужчины. Словакия - Россия.

Когда: 15:10

Главное украшение турнира Олимпиады - это мужской хоккей. Команда Олега Знарка в отличие от других участников соревнований не претерпела сильных изменений в связи с бойкотом НХЛ. Так что россияне - фавориты турнира. Первая проверка сил - матчем против команды Словакии.