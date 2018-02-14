2018-02-14T02:06:02+03:00
Спорт

За кого болеть на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане сегодня, 14 февраля

На Играх в Южной Корее стартует главное соревнование - хоккейный турнир
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments3
Хоккеисты сборной России стартуют на Олимпиаде в Пхенчхане.Хоккеисты сборной России стартуют на Олимпиаде в Пхенчхане.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Фигурное катание. Пары.

Когда: 04:00

Сразу три пары в этом виде фигурного катания представлены у нас. Это - Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Александр Энберт/Наталья Забияко, Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Тарасова - Морозов - безусловные фавориты этого соревнования и от успешного выступления в короткой программе будут зависеть наши надежды на медаль любого достоинства. На правах фаворитов они выходят на лед последними.

Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом.

Когда: 04:00, 05:30.

Молодая 22-летняя россиянка Екатерина Ткаченко, которая родилась в Зимбабве, возьмет старт на трассе слалома. Лучшие ее результаты на Кубке мира - попадание в 30 лучших.

Керлинг. Женщины. 1-й тур. Россия - Великобритания

Когда: 08:05

Женская сборная России стартует на Олимпиаде в керлинге. С весны 2014 года на всех чемпионатах мира наши девушки неизменно оказываются в "призах". Лучший результат - финал чемпионата мира прошлого года. Так что бронзовый успех пары Крушельницкий - Брызгалова может развиться дальше.

Конькобежный спорт. Женщины 1 000 метров

Когда: 13:00

Стартующая на 1 000 метров Ангелина Голикова имеет лучший результат - серебро чемпионата Европы на 500-метровке. В других дисциплинах ее результаты немного скромней.

Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка.

Когда: 14:05

Две россиянки, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева, продолжат свои выступления на олимпийском турнире в Пхенчхане. Увы, но пока что их две гонки в спринте и преследования не дали поводов для оптимизма.

Санный спорт. Мужчины. Двойки.

Когда: 14:20

Сборная России в этом виде программы будет представлена двумя тандемами. Александр Денисьев/Владислав Антонов известны тем, что на Олимпиаде 2014 в Сочи выиграли серебро в смешанной эстафете, успешно выступив на последнем этапе, где едут сани-двойки. А вот Андрей Богданов/Андрей Медведев - серебряные призеры чемпионата мира 2015 в смешанной эстафете. В двухместных санях они, правда, не особо отличаются результатами, тут их выступление немного скромней.

Хоккей. Мужчины. Словакия - Россия.

Когда: 15:10

Главное украшение турнира Олимпиады - это мужской хоккей. Команда Олега Знарка в отличие от других участников соревнований не претерпела сильных изменений в связи с бойкотом НХЛ. Так что россияне - фавориты турнира. Первая проверка сил - матчем против команды Словакии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Словакия - Россия 14 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Хоккей, матч Словакия - Россия. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 февраля 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Последнее интервью первого тренера Дацюка: После смерти мамы Паше нечего было есть, и я отдал его в интернат с 4-разовым питанием
14 февраля сборная России по хоккею под предводительством уральца Павла Дацюка сразится на Олимпиаде с командой Словакии. Многих высот один из лучших спортсменов мира добился благодаря своему первому наставнику
Новости 24
Роспотребнадзор предупредил о вспышке скарлатины в Англии и Уэльсе
США призывают Россию убедить Асада не враждовать с оппозицией
МОК по ошибке не выслал приглашения на Олимпиаду двум россиянам
СМИ: Путин побеседовал с Порошенко по телефону
Китаянка побоялась оставлять багаж без присмотра и влезла в рентген-аппарат
Макрон: Франция готова ударить по Сирии за применение химоружия
Американка вылетела из саней на олимпийской трассе на большой скорости
МИД Нидерландов временно возглавит министр внешней торговли
Госдеп США не против «Североамериканского тупика»
Полиция Израиля намерена предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве
Из-за угрозы взрыва в Москве эвакуировали жилой дом
В городе Черемхово жители почтили память погибшего в Сирии летчика Романа Филипова
Начальником уголовного розыска Москвы назначен Сергей Кузьмин
Минтранс предложил сбивать беспилотники за полеты без разрешения
CNN опубликовал кадры авиаудара коалиции США по проправительственным ополченцам в Сирии
Глава разведсообщества США: Сирийская оппозиция более не способна свергнуть Башара Асада
В офис Обамы приехала полиция из-за обнаруженного там белого порошка
Без обид: Мартин Шульц объявил о немедленной отставке с поста главы СДПГ
В Раде заявили, что восстановить контроль над Крымом можно только силовым путем
Глава разведсообщества США рассказал Конгрессу о российской угрозе
"МиГ" предупредил Украину о рисках от модернизации истребителей в штурмовики
Ассанж заявил, что у него есть три месяца, чтобы обжаловать решение суда о своем аресте
В один из офисов британского парламента поступил конверт с белым порошком
Солгавший о встрече с Путиным глава МИД Нидерландов ушел с поста
Госдепартамент США: Санкции против России останутся в силе до возвращения Крыма Украине
Минобороны опровергло слухи об атаке дронов на «Хмеймим» 1 января
Глава Федерации керлинга России о матче за бронзу на Олимпиаде: У норвежцев было преимущество
Песков ответил на слухи о гибели в Сирии наемников-россиян
Суд Лондона оставил в силе ордер на арест Джулиана Ассанжа