Мобильная клиника и реабилитация для тигров: Как на Дальнем Востоке спасают редких животных, попавших в беду

13 Февр. 19:13 2018-02-13T21:13:29+03:00

В Уссурийской тайге живут амурские тигры – это и школьнику известно. Но мало кто знает, что сильные и мощные хозяева приморских лесов часто попадают в неприятности. Спасают их активисты из «Центра реабилитации тигров»

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С исполнительным директором организации Виктором Кузьменко я встретился в лесу под Уссурийском. На днях возле села Алексей-Никольское жители обнаружили тигрицу, которая находилась при смерти. Где-то неподалеку должен быть её детеныш, ведь относила же она куда-то задавленных у села собак? Поэтому, чтобы увидеть следы тигренка, на снег надо смотреть внимательно.

-Сейчас у нас в реабилитационном центре два тигра – Сайхан и Лазо, которых поймал охотнадзор и передал нам. Из Хабаровска передали тигрицу в тяжёлом состоянии. Еще одну несколько дней назад как раз взяли из Алексей-Никольского, - рассказывает Виктор Кузьменко.

Еще в 90-х годах в специнспекции «Тигр» стали вынашивать планы о возвращении вылеченных животных в дикую природу. Но до 2012 года хищников в Приморье ставили на лапы, а после передавали в зоопарк. Все понимали, что это – плохо, но ничего поделать не могли. Денег не было.

Поэтому для всех стал праздником день, когда единомышленники получили по инициативе президента России Владимира Путина грант от Русского географического общества. На трех гектарах в селе Алексеевка отстроили комплекс. Шести вольеров для диких кошек и (теперь уже) других животных.

-В 2012 году к нам попал первый тигрёнок – Золушка. В следующем году после курса реабилитации ее выпустили обратно в природу. Она хорошо адаптировалась. Буквально вчера получили подтверждение, что у неё на воле появился на свет уже второй помёт, - рассказывает Виктор Кузьменко.

Спустя ещё год на реабилитацию попали пять тигров. Четверо вышли «на свободу», смогли адаптироваться и принести потомство.

Кстати, дикие кошки, попав к людям, получают имена. Например, гулявшего в октябре 2016 года по Владивостоку тигра всенародным голосованием решили назвать Владиком. Весной 2017 года его выпустили в дикую природу, и он ушел на север края.

Со временем «Тигр» окреп. Появилась техника, ветеринарное оборудование, легковые автомобили, вездеходы. И даже особенная мобильная клиника, которая стала скорой помощью для животных. Виктор удивляет, говоря, что в России подобных машин больше нет – ее конструкцию и комплектацию они придумывали самостоятельно.

Два молодых тигра, найденных в тайге, нуждались в уходе. Они не смогли бы выжить в дикой природе. Поэтому 5 миллионов рублей, полученные в 2017 году от Фонда президентских грантов, помогают людям выхаживать и содержать хищников.

-Тигры, особенно малыши, попадают к нам в очень плохом состоянии: обезвоженные, истощённые, замороженные, - рассказывает Виктор Кузьменко. – Так что сначала мы, можно сказать, реанимируем их, потом лечим. Но вылечить – только полдела. На втором этапе нам нужно тигра откормить до нормального состояния.

Казалось бы, после этого усатого-полосатого можно выпускать. Но, если он попал в Центр маленьким, то к жизни в диких условиях не приспособлен! Сотрудники «Центра» учат таких тигров охотиться. Для начала – в вольере. И прививают еще один рефлекс - избегать людей. В вольер сбрасывают различные вещи и смотрят, как кошка на них реагирует. Пугается – значит, дела идут успешно.

Кстати, не только тигры проходят в Алексеевке реабилитацию. Сюда попадают и редкие птицы, вроде чёрного грифа или канюка, и медведи.

-Изначально мы это не планировали, но проект успешно зашёл, - улыбается мой собеседник. - Бывает, медведица умирает, а малыш идёт к людям. Недавно вот косолапый залез в жилой дом. Надо их адаптировать для жизни в природе. Заменять родителей, так сказать.

В планах «Центра реабилитации тигров» – помогать не только краснокнижным тиграм. Руководство планирует создать многофункциональный центр, в котором будут лечить и готовить к вольной жизни разных животных из дикой природы.