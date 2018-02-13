Выпускников Тимирязевки ждут на работу в крупный агрохолдинг

13 Февр. 19:30 2018-02-13T19:41:52+03:00

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Студенты Тимирязевской академии встретились с потенциальным работодателем: перед учащимися РГАУ-МСХА выступил руководитель крупного аграрного холдинга, генеральный директор ООО «Новые аграрные технологии» Руслан Анпилогов. Руслан Николаевич – выпускник академии 2003 года, возглавляемое им предприятие входит в состав АО «Агрохолдинг Истра». Встреча со студентами была организована по инициативе методического отдела Тимирязевской академии.

Руслан Анпилогов рассказал студентам об основных направлениях работы холдинга и поделился секретами карьерного роста. Участники встречи обсудили возможность прохождения практики на предприятиях «Агрохолдинга Истра» и последующего трудоустройства в компании. По словам Руслана Николаевича, предприятиям АПК всегда нужны инициативные и высококвалифицированные кадры.

- Мы ждем зоотехников, ветеринаров, агрономов, механизаторов, инженеров, экономистов и других специалистов в сфере АПК, готовых трудиться и покорять новые горизонты, - отметил он. - Ваша задача - закончить университет, наша – взять вас к себе на работу.

Встречи студентов с потенциальными работодателями особенно важны в существующих условиях рынка. Учащиеся проходят практику в передовых хозяйствах Московской области и применяют на деле полученные ими теоретические знания, оттачивая необходимые навыки и осваивая новые технологии. Работодатель, со своей стороны, получает возможность влиять на содержание образовательной программы и участвовать в подготовке будущих специалистов.