А упало, Б слетало

13 Февр. 20:29 2018-02-13T20:28:33+03:00

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После «Времени первых» и «Салюта-7», невероятно серьезных и драматичных, довольно рискованно приглашать зрителей посмеяться над космической тематикой, однако авторы «Команды Б» все же на этот риск пошли. Тем более что до выхода за пределы стратосферы героям картины очень и очень далеко - они лишь готовятся полететь на Луну. Точне, если уж быть совсем откровенным, просто тренируются в качестве дублирующего экипажа, в то время как высокое (во всех смыслах) право отправиться в космический вояж предоставлено более квалифицированному коллективу. То есть команде А. Ну а в команде Б что не персонаж, то расстройство. Есть, правда, красавчик-пилот Волков (Владимир Яглыч), не слишком дисциплинированный, но талантливый, которого дядя-генерал в исполнении Михаила Ефремова пристроил в «космонавты», чтобы спасти от гнева начальства после очередной дерзкой выходки. Но, вместо того, чтобы вдохновлять коллектив неудачников, Волков начинает кадрить симпатичную научную сотрудницу, которую ему хочется покорить гораздо сильнее, чем космическое пространство.

В новой комедии, помимо Ефремова и Яглыча, снялись такие звезды, как Ян Цапник, Настасья Самбурская и Оскар Кучера. Последнему досталась роль миллиардера, одержимого контактом с внеземными цивилизациями и заплатившего огромные деньги за шанс присоединиться к «великолепной» команде Б.

СТС, «Команда Б», с 19 февраля по будням, 20.00