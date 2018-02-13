После четвертого дня Олимпиады россияне занимают 11-е место в общекомандном зачете

13 Февр. 21:00 2018-02-14T02:06:02+03:00

А по количеству медалей мы делим шестое место с французами

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Всего у нас 5 наград. Одна серебряная, завоеванная в командных соревнованиях фигуристами. И четыре бронзовых. Первую, еще на старте Олимпиады, выиграл шорт-трекист Семен Елистратов. А во вторник в копилке сборной звякнули еще три. Рано утром матч за третье место выиграла наша смешанная пара в керлинге. А потом в индивидуальном спринте поднялись на пьедестал лыжники - Александр Большунов и Юлия Белорукова.

Лидируют в общекомандной гонке немцы (5-2-2), вторые – голландцы (4-4-2), третьи – канадцы (3-4-3), четвёртые – американцы (3-1-2)...

РЕЗУЛЬТАТЫ И КОММЕНТАРИИ

XXIII Олимпийские зимние игры. Пхенчхан (Южная Корея), 13 февраля

Керлинг

Микст. 1. Канада (Кэйтлин Лоус, Джон Моррис). 2. Швейцария (Дженни Перре, Мартин Риос). 3. Олимпийские атлеты России (Анастасия Брызгалова, Александр Крушельницкий).

Кстати, это вообще наша первая олимпийская медаль в этом виде спорта.

Лыжные гонки.

Мужчины. Индивидуальный спринт (К). 1. Йоханнес Клаебо (Норвегия). 2. Федерико Пеллегрино (Италия). 3. Александр Большунов… 11. Александр Панжинский… 21. Алексей Виценко… 48. Андрей Мельниченко (все – Олимпийские атлеты России).

Даже без отстраненных от Игр лидеров команды, наши лыжники смотрятся очень мощно. Ждем еще медалей.

Женщины. Индивидуальный спринт (К). 1. Стина Нильссон (Швеция). 2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия). 3. Юлия Белорукова. 4. Наталья Непряева… 44. Алиса Жамбалова (все – Олимпийские атлеты России).

Белорукова и Непряева теперь нацелились на командный спринт. Соперницам их будет сдержать непросто.

Наша лыжница Юлия Белорукова (крайняя справа) принесла России четвертую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане, выиграв 13 февраля бронзу в лыжном спринте.Фото: REUTERS

Конькобежный спорт

Мужчины. 1500 м. 1. Кьелд Найс – 1.44,01. 2. Патрик Рёст (оба – Голландия) – 1.44,86. 3. Мин Сеок Ким (Южная Корея) – 1.44,93… 18. Сергей Трофимов (Олимпийские атлеты России) – 1.46,69.

Голландцы благодаря своему коронному виду спорта идут на втором месте в общекомандном зачете.

Санный спорт

Женщины. 1. Натали Гейзенбергер – 3.05,232. 2. Даяна Эйтбергер (обе – Германия) – 3.05,599. 3. Алекс Гоуф (Канада) – 3.05,644… 15. Екатерина Батурина (Олимпийские атлеты России) – 3.07,619.

Немка Натали Гейзенбергер стала трёхкратной олимпийской чемпионкой.

Шорт-трек. Женщины. 500 м. 1. Арианна Фонтана (Италия) – 42,569. 2. Яра Ван Керкхоф (Голландия) – 43,256. 3. Ким Боутен (Канада) – 43,881… 6. Софья Просвирнова (Олимпийские атлеты России) – 43,219.

В женском шорт-треке конкуренция высочайшая. Софья Просвирнова не смогла пробиться в финал, но надеется на другие дистанции.

Горнолыжный спорт. Мужчины. Альпийская комбинация. 1. Марсель Хиршер (Австрия) – 2.06,52. 2. Алексис Пинтуро – 2.06,75. 3. Виктор Муффа-Жеанде (оба – Франция) – 2.07,54. Павел Трихичев (Олимпийские атлеты России) не финишировал.

Шестикратный обладатель Кубка мира Марсель Хиршер наконец-то выиграл свое первое олимпийское «золото». В Сочи-2014 он был вторым в слаломе.

Сноуборд. Женщины. Хаф-пайп. 1. Хлоя Ким (США) – 93,75. 2. Лю Цзяю (Китай) – 89,75. 3. Ариэль Голд (США) – 85,75.