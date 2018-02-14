Словакия - Россия 14 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане

Последнее интервью первого тренера Дацюка: После смерти мамы Паше нечего было есть, и я отдал его в интернат с 4-разовым питанием

14 февраля сборная России по хоккею под предводительством уральца Павла Дацюка сразится на Олимпиаде с командой Словакии. Многих высот один из лучших спортсменов мира добился благодаря своему первому наставнику