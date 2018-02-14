2018-02-14T02:06:02+03:00
Спорт

Словакия - Россия 14 февраля 2018: прямая онлайн-трансляция матча турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане

Хоккей, матч Словакия - Россия. Прямая онлайн-трансляция состоится 14 февраля 2018 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч турнира по хоккею Олимпиады 2018 в Пхенчхане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хоккеисты сборной России проведут свой первый матч на Олимпиаде в среду, 14 февраля.Хоккеисты сборной России проведут свой первый матч на Олимпиаде в среду, 14 февраля.Фото: REUTERS
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Хоккеисты сборной России (Олимпийские атлеты из России) 14 февраля проведут свой первый поединок на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. У команды Олега Знарка соперниками станут словаки. "КП" рассказывает подробности первой игры сборной России на главном турнире этого года. Статистика личных встреч Словакия - Россия 14 февраля 2018 На прошлой Олимпиаде в Сочи в 2014 году мы играли с командой Словакии и победили ее по буллитам со счетом 1:0. В 2010 году сильнее были словаки, выигравшие со счетом 2:1 у нас тоже в серии буллитов. В 2006 году мы тоже с ними играли и тогда уступили со счетом 3:5. В далеком 1994 году мы победили Словакию в олимпийском турнире со счетом 3:2 на стадии четвертьфинала. И это была первая личная игра со словаками за всю историю встреч Словакия - Россия на зимних Олимпиадах. Прогнозы на матч Словакия - Россия 14 февраля 2018 Сборная России - безоговорочный фаворит предстоящего поединка Трансляция матча Словакия - Россия 14 февраля 2018 Трансляция матча Словакия - Россия 14 февраля 2018 года в прямом эфире на канале «Россия 1», в 15:00 по московскому времени.

Хоккей.

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