Виталина отказалась подавать иск против Джигарханяна

13 Февр. 22:22 2018-02-14T03:04:16+03:00

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Документ составила адвокат Виталины Цымбалюк-Романовская Лариса Широкова. Иск касается защиты чести и достоинства Виталины. Напомним, еще в начале семейного конфликта Армен Борисович публично называл Виталину воровкой. Потом еще говорил, что она собиралась его убить. Давала какие-то подозрительные лекарства. Виталина категорически возражала против подобных инсинуаций. Тем не менее…

- Я придерживаю иск о клевете, - сообщила Виталина. – Хотя мой адвокат Лариса Анатольевна настаивает на его подаче. Но до суда мы пока не дошли.

Виталина по-прежнему хочет решить семейный конфликт с минимальными потерями, в том числе моральными, для обеих сторон.

- Меня все еще волнует судьба Армена Борисовича, и я всегда готова ему помочь, - сказала Виталина. - Меня волнует, как организован уход за ним. Я считаю, что его дезинформируют относительно всей этой истории и моих действий. Дезинформирует прежде всего его адвокат. Окружение Армена Борисовича провоцирует меня на ответный ход. Но я пока его не сделала.

Напомним, против Виталины уже заведено одно уголовное дело по 137 статье УК РФ (неприкосновенность частной жизни). Ее подозревают в производстве и распространении съемки, сделанной скрытой камерой. Кроме того, в правоохранительные органы поданы материалы по 159 статье УК РФ (мошенничество). Правда уголовное дело по этой статье против Виталины не возбуждено. Подавать встречный иск против Джигарханяна по обвинению в клевете Виталина пока не готова.

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