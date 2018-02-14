Японские ученые объявили о создании революционного лекарства против гриппа

СЕГОДНЯ 13:00 2018-02-14T14:27:35+03:00

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Исследователи одной из японских фармкомпаний объявили о своем успехе: созданная ими «супертаблетка» против гриппа прошла клинические испытания на пациентах с победоносным результатом. Новый препарат с действующим веществом балоксавир (baloxavir) сработал на людях не только заметно лучше чем плацебо (таблетка-пустышка), но и обошел единственное на сегодня противовирусное лекарство от гриппа с доказанной эффективностью (осельтамивир, известный под торговым названием Тамифлю). Некоторые СМИ сообщают, что чудо-препарат уничтожает грипп всего за сутки. Неужели найдена та самая «золотая пуля», универсальное оружие против неуловимого и коварного вируса, который вызывает тяжелейшие осложнения и уносит сотни тысяч жизней во всем мире? Чтобы выяснить это, мы внимательно изучили публикацию японских специалистов вместе с исследователем, фармакологом, экспертом по разработке новых лекарственных средств, вице-президентом Фонда «Наука за продление жизни» Юрием Дейгиным.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ЗА СУТКИ — ЭТО УТКА

Японцы дотошно перечисляют преимущества своего препарата по сравнению с единственным на сегодня противовирусным от гриппа, однако о «полном выздоровлении», или «элиминации» (то есть уничтожении вируса) всего за один день у большинства пациентов речи все-таки не идет. Если посмотреть на сравнительный график количества вирусов в организмах пациентов, то оно действительно стремительно падает — почти вполовину на первый день лечения балоксавиром, до 20% на второй, но сохраняется еще порядка 15% и на четвертый день. У осельтамивира (тамифлю) успехи, судя по графику, почти наполовину меньше. При этом известно, что знакомое нам лекарство ускоряет выздоровление в среднем всего на 1 — 2 дня. То есть человек, который обычно страдает от гриппа неделю, проболеет 5 — 6 дней: осельтамивир как раз и рекомендуется принимать курсом 5 дней. При этом главная заслуга уже существующего лекарства в том, что оно может существенно снизить риск тяжелейших осложнений гриппа у людей с ослабленным организмом (пожилых, с хроническими заболеваниями и т. д.).

Если учесть, что новая таблетка убивает вирусы вдвое быстрее существующей, то у среднестатистического пациента, гриппующего около недели, есть шансы выздороветь на 2 — 3 дня раньше, то есть через 4 — 5 дней после появления симптомов. Японцы, правда, на нынешней стадии клинических исследований брали крепких, здоровых добровольцев, подхвативших грипп — у них даже при «лечении» плацебо симптомы пропадали через 80 часов (3,3 суток), а при использовании балоксавира — в среднем через 53,7 часов (2,2 суток).

Итого: в идеале — при крепком здоровье пациента — неприятные симптомы гриппа благодаря новой таблетке могут исчезнуть через 2 — 2,5 дня. При этом вирус еще не будет убит полностью (см. выше), так что в любом случае сразу мчаться на работу не рекомендуется. Людей же не столь здоровых, имеющих проблемы с сердцем, сосудами, различные хронические заболевания и традиционно гриппующих не меньше недели, балоксавир, по всей видимости, будет избавлять от симптомов через 4 — 5 дней. Ну и еще минимум пара дней уйдет на восстановление организма.

В ЧЕМ ЖЕ ПЛЮСЫ

Словом, если говорить о сроках лечения, то назвать новое лекарство революционным прорывом все-таки сложно. Однако препарат проявил и другие свойства, которые действительно впечатляют, отмечает наш эксперт Юрий Дейгин. А именно:

- значительно более быстрое избавление от лихорадки (а озноб и высокая температура, как известно, одни из самых неприятных симптомов гриппа),

- меньшее количество побочных эффектов,

- режим приема: достаточно всего одной таблетки (в то время как существующее сегодня лекарство, как мы уже сказали, нужно принимать 5 дней подряд дважды в сутки). «Это очень значительно преимущество, а для успешного вывода препарата на рынок — вообще одно из главных», - поясняет эксперт.

Кроме того, поскольку титр вируса, то есть его количество, сокращается быстрее (см. выше), то меньше и вирусная нагрузка на организм, а значит болезнь протекает более щадяще.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Это окончательная победа над гриппом?

Вирус гриппа коварен тем, что меняется, мутирует и потому со временем становится непобедим для разработанных против него ранее лекарств. Тот же осельтамивир, как известно, уже бессилен против некоторых штаммов.

- Новый препарат показал себя эффективным против всех известных на сегодня вирусов гриппа типа А и В, в том числе тех штаммов, которые «не берет» осельтамивир, - поясняет Юрий Дейгин. - Если очень упрощенно и кратко описать механизм работы балоксавира, то он блокирует размножение вируса в заражённых клетках, воздействуя на один из белков.

Является ли это универсальной мишенью, которая сохраняется даже при мутациях, предсказать сложно, время покажет. Разработчики прогнозируют, что новое лекарство выйдет на мировой рынок в 2019 году.