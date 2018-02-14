«Живой Кен», перенесший 60 пластических операций, стал «живой Барби»

СЕГОДНЯ 17:18 2018-02-14T18:00:16+03:00

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Миллионы людей по всему миру ненавидят свою внешность, но лишь немногие пытаются ее кардинально изменить. И уж совсем единицы готовы сделать это делом жизни.

Британский бортпроводник Родриго Альвес тоже ненавидел и свои прыщи, и мышиный цвет волос, и мелкие глаза, даже не очень ровный нос его раздражал, но со временем он научился мириться со своей внешностью: а что делать-то? Но однажды,когда стюарту стукнуло уже 28 лет, на него внезапно свалилась наследство из-за океана. История эта мутная, что за дядюшка оставил ему все свое состояние и каков его размер до сих пор неизвестно, зато жизнь Родриго резко заиграла новыми красками. В основном, в кабинетах пластических хирургов.

Простой бортпроводник решил, что это его шанс стать красивым, а может потом и знаменитым,ведь благодаря деньгам из него могут вылепить кого угодно. Да хоть красавца похожего на игрушечного Кена – идеального мужчина для Барби. И Альес принялся за дело: за два года ему было сделано более 60 операций, на его теле не осталось место,которого бы не коснулся скальпель хирурга. Ринопластика,блефоропластика, пластика скул, губ, подбородка, операция по вживлению грудных имплантов и имплантов голени. Он даже сделал себе искусственные кубики пресса и увеличил область ягодиц, сделав их более рельефными. Конечно, такое количество операций не могло пройти бесследно для организма. Когда «живой Кен» в очередной раз решил переделать себе нос, у него начался некроз тканей (как тут не вспомнить нашего синтолового качка?!) Организм не принял очередной имплантат, и началось отторжение. Во время наркоза у горе-Кена останавливалось сердце, часть носа пришлось удалить совсем, а сам он провел в реанимации больше двух недель.

Родриго позирует в эротичном костюме зайчика — символа журнала Playboy

И что вы думаете, это его остановило? Через пять месяцев Родриго снова лег на операционный стол, чтобы «подпилить» себе подбородок. Как шутят западные таблоиды, пенсии своих пластических хирургов Альвес обеспечил точно, а вот сам стал ходячей «восковой куклой», который теперь зарабатывает на рекламе одежды. Правда, доходы от контрактов пока не отбивает вложенных в себя средств, но «супруг Барби» считает, что все еще впереди. На днях 34-летний британец решился на откровенную фотосессию в совершенно новом амплуа, он переоделся в Барби.

В проекте Femme The Man он появляется в роли сексуальной куклы. Родриго позирует в эротичном костюме зайчика — символа журнала Playboy, а после перевоплощается в избитого трансгендера.

Родриго считает, что фотосессия получилась удачной и не прочь ее повторить

«Во время съемки мне нужно было забыть, что я мужчина, что я Родриго Альвес. Над моим образом работала команда из 15 человек, и благодаря им я чувствовал себя уверенно. Они прозвали меня Джессикой Альвес!» — поделился мужчина впечатлениями.

И хотя сам Родриго считает, что фотосессия получилась удачной и не прочь ее повторить, поклонники, увидев снимки в сети, заявили, что такое слабонервным лучше не смотреть.

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