От Вавилова до Вильямса: Кто из великих ученых пожертвовал свои любимые книги Тимирязевской академии

СЕГОДНЯ 18:45 2018-02-14T18:51:50+03:00

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14 февраля во всем мире отмечают не только День влюбленных, но и Международный день книгодарения. Любой желающий может присоединиться к этой акции и подарить книги библиотеке, детскому дому, дому престарелых и инвалидов. В Тимирязевской академии традиция жертвовать литературу зародилась еще в XIX веке: свои труды, монографии, учебники и художественные произведения Центральной научной библиотеке имени Н. И. Железнова передали многие известные ученые.

- 15 сентября 1865 года Совет академии утвердил правила пользования библиотекой, - рассказывает Роза Лизакова, директор ЦНБ имени Н. И. Железнова. - Тогда же целый ряд учреждений пожертвовали книги: Библиотека Академии наук (БАН), Императорская публичная библиотека (ныне Российская национальная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, РНБ), Императорское Вольное экономическое общество, Санкт-Петербургский лесной институт (был закрыт в 1865 году).

Из частных лиц самое крупное пожертвование было сделано первым директором академии – Николаем Ивановичем Железновым, знаменитым русским ботаником, агрономом и физиологом растений, он подарил библиотеке 300 книг. Позднее в дар книгохранилищу книги и монографии передали многие ученые с мировым именем — генетик и селекционер Николай Вавилов, почвовед-агроном, академик Академии наук СССР Василий Вильямс, экономист Николай Кондратьев. В 2013 году 300 экземпляров книг ЦНБ имени Н. И. Железнова подарил академик Российской академии сельскохозяйственных наук Иван Шатилов — Иван Семенович закончил Тимирязевскую академию и проработал в ней многие годы, в 60-х — 70-х годах был ректором и проректором по научной работе.

В Международный День книгодарения тимирязевцы призывают всех присоединиться к доброй традиции и подарить своим любимым книгам вторую жизнь.