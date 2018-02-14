2018-02-14T18:51:50+03:00
Профессии будущего

От Вавилова до Вильямса: Кто из великих ученых пожертвовал свои любимые книги Тимирязевской академии

14 февраля — Международный день книгодарения
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Фото: timacad.ruФото: timacad.ru
Изменить размер текста:

14 февраля во всем мире отмечают не только День влюбленных, но и Международный день книгодарения. Любой желающий может присоединиться к этой акции и подарить книги библиотеке, детскому дому, дому престарелых и инвалидов. В Тимирязевской академии традиция жертвовать литературу зародилась еще в XIX веке: свои труды, монографии, учебники и художественные произведения Центральной научной библиотеке имени Н. И. Железнова передали многие известные ученые.

- 15 сентября 1865 года Совет академии утвердил правила пользования библиотекой, - рассказывает Роза Лизакова, директор ЦНБ имени Н. И. Железнова. - Тогда же целый ряд учреждений пожертвовали книги: Библиотека Академии наук (БАН), Императорская публичная библиотека (ныне Российская национальная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, РНБ), Императорское Вольное экономическое общество, Санкт-Петербургский лесной институт (был закрыт в 1865 году).

Из частных лиц самое крупное пожертвование было сделано первым директором академии – Николаем Ивановичем Железновым, знаменитым русским ботаником, агрономом и физиологом растений, он подарил библиотеке 300 книг. Позднее в дар книгохранилищу книги и монографии передали многие ученые с мировым именем — генетик и селекционер Николай Вавилов, почвовед-агроном, академик Академии наук СССР Василий Вильямс, экономист Николай Кондратьев. В 2013 году 300 экземпляров книг ЦНБ имени Н. И. Железнова подарил академик Российской академии сельскохозяйственных наук Иван Шатилов — Иван Семенович закончил Тимирязевскую академию и проработал в ней многие годы, в 60-х — 70-х годах был ректором и проректором по научной работе.

В Международный День книгодарения тимирязевцы призывают всех присоединиться к доброй традиции и подарить своим любимым книгам вторую жизнь.

Еще больше материалов по теме: «Профессии будущего»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию в Персидском заливе
Суд назначил дату рассмотрения апелляции по делу о "пьяном мальчике" в Балашихе
На станции метро «Царицыно» погибла 52-летняя москвичка
В День святого Валентина пилоты Virgin Atlantic нарисовали в небе сердце
Любовь олимпийской чемпионки к еде растрогала пользователей соцсетей
В АНБ прокомментировали стрельбу у здания штаб-квартиры в Мэриленде
Расшифровка второго «черного ящика» разбившегося Ан-148 зависит от Украины
Власти Москвы признали невозможной смену адреса посольства США в РФ
Президент ЮАР отказался досрочно уходить в отставку
Разин: Для рывка российского кинематографа необходимо 200 млрд рублей
Гройсман признал невозможность экономического развития Украины без помощи извне
"13 причин почему": автор знаменитой книги про подростковые проблемы обвиняется в домогательствах
"Газпром" намерен через суд пересмотреть цены на газ для Uniper‍
Глава МОК Бах объяснил недопуск российских спортсменов на Олимпиаду
Пожилой британец почти 40 лет дарит своей супруге одну и ту же валентинку