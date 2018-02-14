Владимир Путин: Будущее за людьми, умеющими работать в коллективе, и в этом наше преимущество

14 Февр. 19:13 2018-02-14T21:12:27+03:00

Президент начал с того, что поздравил всех с победой в конкурсе. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

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После того, как Дмитрий Песков официально объявил о простуде Владимира Путина, многие с нетерпением ждали следующего мероприятия с участием президента. Всем было интересно - что же такое жуткое скрывается под словом "простуда", если из-за этого приходится даже переносить встречи и совещания. В среду в резиденцию Ново-Огарево приехали участники форума "Наставник". Как объяснил тот же пресс-секретарь президента, изначально Путин хотел сам съездить на ВДНХ, где проходит форум, но потом передумал.

- Из-за простуды Путин старается минимизировать в эти дни свое присутствие в публичных местах, - сказал он.

Как выяснилось, когда началась встреча, ничего особенного с президентом не случилось. И выглядел он как обычно, и голос был крепок, разве что говорил немного в нос. А в остальном - все как обычно.

Президент начал с того, что поздравил всех с победой в конкурсе.

- Вы наверняка знаете сами, что без любви к профессии просто невозможно добиваться каких-то результатов, - сказал он. - Их просто не будет или они будут посредственными. Но она предполагает и желание передать свои знания тем людям, которые достойны развивать эту профессию дальше. Любой профессионал мечтает, чтобы профессия, которой посвятил жизнь, развивалась, чтобы дело оказалось в надежных руках.

В какой-то момент показалось, что он говорит и про самого себя в том числе.

- У меня есть мысль создать ещё один проект, но для совсем молодых наших граждан, для старших школьников от шестого до десятого класса, - Путин развил идею наставничества до каких-то небывалых глубин. - "Билет в будущее" можно назвать. На первом этапе ребята могли бы обозначить свой будущий профессиональный интерес дома, на местном уровне через систему интернет. Затем на втором этапе могли бы принимать участие в работе по разным центрам компетенции. А затем получать специальный грант для приобретения практических профессиональных навыков в крупных учреждениях либо крупных наших компаниях.

Президент даже подсчитал, что на эти цели понадобится порядка миллиарда рублей в год.

- Мы эти деньги найдём, - пообещал он. - Попрошу правительство подготовить, оформить это все в постановление правительства.

Вообще традиционная российская общинность или коллективизм, по мнению Путина, снова становится преимуществом страны.

- Будущее во многом будет зависеть от умения людей работать в коллективе. И, мне думается, что в этом смысле у нас, у нашей страны есть определенное преимущество, — заметил президент. - В других странах ценится, прежде всего индивидуальный успех, что тоже чрезвычайно важно. Но у нашего народа все-таки элемент коллективизма очень сильно присутствует в сердце. А это становится одним из конкурентных преимуществ сегодняшнего дня.