Как работают «черные детективы»: «Установи слежку за любимым, к 14 февраля скидка 30%»

14 Февр. 19:35 2018-02-15T01:25:10+03:00

Если вы не в курсе — знайте: все шпионские штучки, а точнее их использование, даже в делах амурных — вне закона Фото: EAST NEWS

Больше половины всех клиентов частных детективов — обманутые супруги. Именно они заказывают всю эту «наружку», «прослушку» и детализацию

Изменить размер текста: A A

Серьезная техника, которая оказывается вообще вне закона, используется для таких несерьезных вещей!

Если вы не в курсе — знайте: все шпионские штучки, а точнее их использование, даже в делах амурных — вне закона. Если поймают, можно и срок получить за вмешательство в частную жизнь. Но по запросу «частный детектив» поисковик выдает огромное количество ссылок. И на каждой рекламируется запрещенные приемы. «Скрытое наблюдение и слежка», «Детализация звонков», «Распечатка смс», «Проверка помещений на наличие секретного оборудования». И везде-везде на первом месте «Разоблачим супружеские измены» и прочие вариации на тему, например: «Установи слежку за любимым, к 14 февраля скидка 30%».

- Как же так? - спросила я у Александры Гарусовой, руководителя детективного агентства своего имени.

- Вот так! Все честные (лицензированные) детективы без техники только и работают. Следить мы имеем право только за несовершеннолетними детьми по запросу их родителей и в рамках возбужденного уголовного дела. Во всех других случаях законно лишь собирать информацию из открытых источников. Я за легальность, потому и отказываюсь от многих заказов. И интервью решилась про свою работу вам дать. Хотя такая открытость среди моих коллег — исключение. Никто не любит афишировать себя и то, как и чем он занимается. «Черные детективы», чью рекламу вы видите в интернете, скорее всего работают без лицензии.

Александра Гарусова - руководитель детективного агентстваФото: Личный архив

ПРОСЛЕДИТЬ И ПРОСТИТЬ

- А что это за ажиотаж с обманутыми супругами? Это всего лишь рекламная акция к 14 февраля?

- Нет. Не поверите, но обманутые супруги — самые частые наши клиенты. Обычно женщины, которые начинают подозревать мужа. И в 99 % случаев их подозрения оказываются небеспочвенными. Но, как показывает моя практика, установленный факт измены ничего не меняет, жена прощает мужа, и они живут спокойно дальше, до следующей измены. У нас есть даже постоянные клиентки, которые просят помочь проверить их мужей. На втором месте — родители. В подростковом возрасте дети начинают вести себя неадекватно, уходят из дома на целый день, могут ввязаться в нехорошую компанию. Чем они там на улицах занимаются — неизвестно! Вот потому нас и нанимают проследить. Однажды мы вытаскивали парня из секты. Был еще случай, обнаружили наркоманский притон. Много всего интересного вскрывали.

- Что за услуга «Проверь невесту/жениха перед свадьбой»? Видела ее у многих детективов.

- Очень популярная услуга. Можно найти все скелеты в шкафу избранника. Чем занимается в свободное время, привычки, родственники, все о работе, где любит отдыхать, есть ли анкеты на сайтах знакомств, узнать о доходах и реальном наследстве. Но такую услугу обычно заказывают родители будущих молодоженов.

- Ничего себе! Отношения невестки и свекрови — новый уровень.

- Да. Но не только намечающаяся свадьба повод прийти к сыщику. Есть еще и развод. Громкая история с девушкой, которой муж отрубил руки — вот вам реальный пример, что сторонняя помощь профессионалов при расставании с мужем/женой бывает очень нужна. Специалисты рассмотрят варианты, как правильно сообщить супругу. Изучат психотип и дадут ценные советы или же могут сами передать сообщение. Также мы поможем подготовиться к разделу имущества, к дележке детей — сейчас очень модно у отцов похищать или отсуживать их у матери в отместку. Заранее соберем все данные о совместно нажитом имуществе, чтобы супруг не переписал его в впопыхах сразу после известия о намечающемся разрыве.

Ну, а еще к частным детективам обращаются, чтобы найти неплательщика алиментов и вручить ему уведомления. Или же установить реальный доход нерадивого отца, не желающего помогать своим детям. Или проверить наличие реальной недвижимости отцов, опять же все из открытых источников, подключая логику детектива.

- А другие 50 % клиентов кто?

- Нас нередко подключают к расследованию уголовных дел (в таком случае сыщик в обязательном порядке уведомляет следственные органы о том, что приступил к работе). Юридические лица — тоже регулярно обращаются. Проверить партнера на добропорядочность, сделать контрольную закупку. С наступлением кризиса вообще работы прибавилось в этой сфере, мелкие и крупные мошенничества сплошь и рядом. То бухгалтер ушел с зарплатными деньгами и пропал. То бывший сотрудник украл базу данных клиентов. А был случай, один такой просто взял и вывез склад товара на соседнюю улицу и там его продавал спокойно.

- Разве не в полицию идут люди в таких случаях?

- Не всегда. Зарплата, унесенная бухгалтером, например, черная. Сворованная база данных вообще не материальная ценность для полицейский, они даже искать ее не станут и откажут в возбуждении уголовного дела. Ну и, многим бизнесменам просто стыдно так официально признавать свое поражение. Это же все узнают о проблемах на фирме, будут ходит и допрашивать всех сотрудников. В этом смысле мы, частные сыщики, можем обеспечивать полную конфиденциальность.

ТЕЛЕФОН — ЛОВУШКА ДЛЯ ИЗМЕНЩИКА

- Ну вот вы не пользуетесь запрещенными приемами. Но знаете о них?

- Конечно! Я 15 лет в безопасности (служила в органах), из них 5 руковожу своим агентством. В современном мире проследить за кем-то проще простого. Например, мобильный телефон — вроде безобидная вещь. Но я бы не советовала никогда пользоваться подаренным, он может быть с «изюминкой», и все твои разговоры и смс будут передаваться куда надо. Также не стоит никому давать его в руки. Вот прямо сейчас за 5 минут я могу сделать так, что весь твой Whatsapp будет дублироваться ко мне. И это с помощью легальной программы, которая есть в открытом доступе. Компьютер — вторая мишень. Можно установить шпиона, который запишет все пароли, настроить вебкамеру, чтобы она передавала изображение он-лайн куда надо, поднять за год все посещаемые с этого компьютера сайты. Слежку установить в комнате или квартире тоже несложно, правда нестационарная техника на аккумуляторах работает максимум сутки. За машиной проследить - плевое дело, достаточно жене установить трекер в машине мужа или просто бросить ему под сиденье маячок, который никто, никогда не найдет.

- Это так вы следите за неверными мужьями?

- Мы сами нет, потому что незаконно. Но никто не запрещает нам консультировать клиентов по всем вопросом, даже на эту тему. Многие мои коллеги, так же, как и я, работают официально и законно.

АЛИБИ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Среди всего многообразия частных агентств мне бросилось в глаза то, что предлагало «Алиби на все случаи жизни». Мне уже понятно, что с журналистом разговаривать, если и будут, то все равно ничего не расскажут. Буду изображать клиента.

- Здравствуйте, простите, если не по адресу, но меня любимый пригласил на День всех влюбленных в Париж, я очень хочу поехать, но что сказать мужу? - выдаю заготовленную легенду.

- Девушка, вы как раз по адресу! Приезжайте!

Уютный офис в переулках Арбата. Приятный мужчина хитро улыбается мне из-под усов. Только трубки ему не хватает, как у Шерлока Холмса.

- Откуда это вы к нам, такая предусмотрительная, явились? - спрашивает он меня. - Как показывает моя многолетняя практика, обычно женщины приходят уже после того, как щекотливая ситуация, произошла. Просят прикрыть тылы, так как муж что-то подозревает. А вот мужчины как раз думают о том, как обезопасить свою поездку заранее.

Оказывается, мой собеседник Константин, уже собаку съел на такого рода алиби.

- Обычно мы все обставляем, как командировку. Например, клиент летит с дамой сердца на Мальдивы, а супруга и коллеги должны быть уверены, что он на важном совещании в Тюмени. Тут надо все предусмотреть. Во-первых, — роуминг. Когда абонент за границей гудки другие, или по билингу легко можно установить местоположение. Это решается просто — наш человек летит с вашим телефоном в Тюмень, а на звонки ставится переадресация. Второе - наличие коллеги. Ведь жена может спросить: «Ты с кем в номере живешь? А-ну дай Васе трубку!». Вася должен быть рядом - можем послать нашего сотрудника и поселить его по соседству на всякий случай. Третье — фотографии. Сейчас в современном мире видеосвязь широко используется, фото все перекидывают друг-другу. Мы заранее готовим почву, устанавливаем на смартфон клиента специальную программу — звонящий видит, как будто его собеседник в офисе. Параллельно глушатся все сторонние звуки и накладываются нужные. Ну а фото мы делаем с помощью фотошопа: вмонтируем фото клиента в достопримечательности Тюмени. Также можем подделать посадочные талоны, чек из гостиницы, даже смс из банка об оплате счетов в ресторанах и магазинах Тюмени. Одним словом, комар носа не подточит. Ваша история с Парижем вообще ерунда, там ведь солнца нет, значит не будет компрометирующего загара.

Для моей истории уважаемый Константин предложил изобразить поездку к бабушке в Саратов. И разработал целый сценарий, по которому я реально уезжаю в Саратов, но выхожу из поезда на следующей же станции. А с моим телефоном едет его сотрудник. Я же лечу себе спокойно в Париж, а фото с бабушкой они мне организуют. Также подсадят меня в обратный поезд. Так что дражайший супруг может спокойной встретить на перроне Павелецкого вокзала. Гостинцы и подарки из Саратова мне за отдельную плату предоставят. Вся спецоперация обойдется в какие-то 40 000 рублей.

Хорошо, что мужа у меня нет, а то было бы его очень жалко.

- Многих мы так отправляем на «охоту», «рыбалку», в «дальнюю командировку» и на прочие мероприятия. Не только неверные супруги приходят. Директора фирм иногда — им надо скрыть свое настоящее местоположение от сотрудников и партнеров. Вот они и заказывают себе какое-нибудь алиби. Также мы проводим сложные спецоперации — внедряем людей в фирму конкурентов. Наш человек может сделать там все, что нужно, — установить наблюдение, поставит жучки на телефоны, - расхорохорился передо мной Константин. - Вы не думайте, что мы только фитюльками занимаемся. У нас серьезная фирма, с репутацией. Если надо, можем обучить и технике антиполиграфа.

- Это как?

- Если муж захочет вас на полиграфе проверить, мы научим как машину обмануть. Это не так сложно, кстати. Тем более, что полиграфисты частные случаи не очень-то тщательно проверяют, это же не уголовка.

ПОЛИГРАФ ТЕБЕ В ПОМОЩЬ

Проверить кого-нибудь на детекторе лжи — любимая услуга частных детективов. Свой полиграфист есть у каждого уважающего себя агентства. Мой официальный информатор Александра Гарусова это тоже подтвердила.

- Многие директора просят проверить сотрудников. Супруги друг-друга. Чего я только не видела, кто только ко мне ради полиграфа не приходил. Один раз муж притащил жену. Та рыдала, очень унизительна ей была такая проверка. Они спорили, спорили, и она все же согласилась пройти детектор, но только при условии, что и он сделает то же самое. В итоге оказалось, что она ему верна, а у него-то как раз рыльце в пушку. Развелись! Так что узнать правду не всегда самый верный способ сохранить брак.

Обзвонив еще с десяток разных агентств я поняла — они готовы на все. Проверить няню, маму, мужа, сотрудника, установить слежку за кем угодно, хоть за чертом лысым. Вскрыть социальные сети, телефоны, внедриться в конкурирующую организацию и сильно там насолить.

Фантазии современным последователям Шерлока Холмса не занимать! Только плати.