Первый канал приостановил показ фильма «Путин» по рекомендации ЦИК

14 Февр. 20:20 2018-02-14T20:46:44+03:00

Это произошло несмотря на то, что трансляция фильма о действующем президенте формально не нарушала закон о выборах

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Документальный 4-серийный фильм «Путин» известного американского режиссера Оливера Стоуна шел по Первому каналу с понедельника. Но в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова сделала заявление:

- Трансляция фильма хоть и не призывает голосовать за или против того или иного кандидата в президенты, и не связана с выборами, - сказала глава ЦИК. - Но основана на участии должностного лица, официально зарегистрированного в качестве кандидата в президенты. Это может вызывать вопросы. Да и уже вызывает, судя по тем обращениям, которые к нам приходят. Предлагаю "Первому каналу" отложить дальнейший показ документального фильма "Путин" до окончания голосования на выборах президента.

Причем это предложение, как сказала Памфилова, было отослано письменно. А обращение, поступившее в ЦИК, было от представителей партии «Яблока».

И руководство Первого канала оперативно, в тот же день дало ответ:

- Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов, - говорится в сообщении пресс-службы Первого канала. - Тем не менее мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИКа. В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку - в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но принимаем решение отменить завтрашний (четверговый, - ред.) показ финального эпизода (4-й серии фильма «Путин», - ред.).

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ВТОРАЯ СЕРИЯ

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ТРЕТЬЯ СЕРИЯ

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ЧЕТВЕРТАЯ СЕРИЯ

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КСТАТИ

Кандидатам дали время на дебаты

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