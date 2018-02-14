Арктические войска России: Ученые на Кольском полуострове готовят отряд боевых тюлений

СЕГОДНЯ 01:06 2018-02-13T23:14:35+03:00

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- Первое, чему должен научиться боевой тюлень, - залезать в ящик, - говорит замдиректора по науке Мурманского морского биологического института (ММБИ) РАН Дмитрий Ишкулов. - Да-да, я не шучу, в естественной среде ластоногий никогда не полезет в замкнутое пространство. А при мобилизации, при транспортировке к месту выполнения задачи от скорости погрузки зависит многое. Так что ящик - первая боевая задача настоящего тюленя-воина.

Бузя, Шлепа и их друзья

О своих подопечных специалисты института могут рассказывать часами. В научной документации ластоногие воины фигурируют как биотехнические системы, но для самих ученых они прежде всего Бузя, Шлепа, Рада, Соня...

Тюленья лаборатория расположена неподалеку от города Полярный на мысе Тоня в Кольском заливе. Сейчас в вольерах живут девять животных. Они учатся обследовать днища кораблей, подводные трубопроводы, искать в акватории чужеродные предметы и, как выразился Дмитрий Ишкулов, потерявшихся аквалангистов с кораблей вероятного противника.

Тюлени-спецназовцы дважды в день тренируются, участвуют в экспериментах. При необходимости как настоящие спецназовцы готовы погрузиться в самолет и лететь много часов, чтобы потом с ходу приняться за работу хоть на другом конце планеты. С учетом растущей террористической опасности эту возможность трудно переоценить.

А может, лучше роботы?

О дельфинах, «служивших» в Крыму, писали настолько много, что они стали уже почти мифическими героями. Когда-то дельфинов действительно учили искать диверсантов, но после развала СССР Украина распродала дельфинов, а уникальные специалисты сами разъехались по дельфинариям мира. Сейчас дельфиний спецназ то ли восстанавливают, то ли нет - слухи ходят разные...

А вот ластоногие за полярным кругом продолжают нести службу уже больше 30 лет. В прошлом году за серию статей «Использование морских млекопитающих в служебных целях» директор института академик Геннадий Григорьевич Матишов получил премию С. О. Макарова - за выдающиеся научные труды и открытия в области океанологии.

А начиналось все в 80-х, когда советский атомный подводный флот здорово беспокоил страны НАТО. Советская разведка выяснила, что в США появились научные программы подготовки тюленей для борьбы с субмаринами. Ужас! Неужели ластоногие смогут уничтожить советский подводный флот? Нужно было срочно придумать противоядие. Оказалось, что лучше тюленей обнаружить таких диверсантов не сможет никто. И тогда Геннадий Матишов создал полигон для разработки методов подготовки боевых животных.

- С тех пор столько воды утекло. Неужели нельзя заменить животных какими-то роботами? - спрашиваю Дмитрия Ишкулова.

- Мне часто задают этот вопрос, - говорит ученый. - И я всегда отвечаю: сколько в аэропорту ни поставь рамок, а служебных собак они все равно не заменят. И собак-саперов тоже никакая техника пока не смогла заменить. По многим параметрам животные рентабельнее и эффективнее, чем любое техническое устройство. В наших северных широтах тюлени обходят не только технику и человека, но и других животных. Мы проводили эксперименты и с дельфинами, и с сивучами, и с белухами. Но выяснилось, что лучше аборигенов северных морей тюленей нет никого. К тому же тюлени могут существовать как в воде, так и на суше. И если дельфина нужно перевозить в специальной ванночке, чтобы кожа не потрескалась, то тюлень в этом отношении неприхотлив.

Это боец Шлепа. На его спине - датчик спутниковой навигации. Фото: Предоставлено Мурманским морским биологическим институтом

Идеальные разведчики

По словам Дмитрия Ишкулова, подготовка одного тюленя занимает около года. «Курс молодого бойца» - научить новичка не бояться человека и выполнять простейшие команды. Затем основной курс, во время которого каждое животное получает свою специализацию. Один тюлень может обследовать дно или корпус корабля - специальная сбруя крепится на спине, а на ней камера и лампа освещения. Другой «боец» может патрулировать акваторию. Третий - искать что-то: берет в зубы специальный буй и таскает его, пока не найдет то, что должен. Тогда буй отпускает и возвращается к тренеру. Радиус действия такого тюленя-поисковика может достигать от нескольких сотен метров до нескольких километров.

- Для работы в открытой акватории животное должно научиться стопроцентно возвращаться к тренеру, - говорит Дмитрий Геннадьевич. - Мы не можем позволить себе одноразовых бойцов. Правда, многие задачи тюлени выполняют на шлейке, то есть на поводке.

А вот действовать против человека тюленей пока не учат. Наоборот, «спецназовец» Бузя, например, отрабатывает действия в паре с водолазом, тренируется помогать ему. Однако тюлень может быть очень опасным: клыки у него, как у волка, а когти длиной с кухонный нож. Впрочем, многолетние исследования показали, что превращать и дельфинов, и тюленей в оружие неэффективно.

- Учить тюленей нападать, стрелять или подрывать взрывчатку нецелесообразно, - говорит Дмитрий Ишкулов. - Теоретически животные могут нападать, но они гораздо лучше проявляют себя в поисковых операциях и в патрулировании. А для научных целей они просто незаменимы. Мы проводили такой эксперимент: выпустили пять тюленей с закрепленными на них датчиками, и они проплыли все Баренцево море. То есть если выпустить, к примеру, 30 животных с датчиками температуры и солености, мы будем иметь карту моря по этим показателям. Но датчики бывают не только научные. Если снабдить тюленей какими-то специальными устройствами, то лучших морских разведчиков не найти.

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Дуров научил искать мины

Первым, кто догадался использовать тюленей в военных целях, был основатель знаменитой династии дрессировщиков Владимир Дуров. В 1915 году он направил в штаб русского военного флота письмо, в котором предложил обучать тюленей поиску морских минных заграждений. Военные согласились. В Москве в доме на нынешней улице Дурова был оборудован секретный бассейн, где тренировались первые ластоногие бойцы. По приказу дрессировщика были изготовлены макеты мин в натуральную величину. Они крепились тросами к дну, а задача тюленя состояла в том, чтобы коснуться троса закрепленными на его теле пневмоножницами. Механизм перерезал трос, мина всплывала. Тюлени научились делать это виртуозно, Владимир Дуров уже готовился к торжественной демонстрации навыков своих подопечных высшим военным чинам... Но неожиданно животные стали гибнуть одно за другим. Позже выяснилось, что причиной стал яд: видимо, немецкая разведка узнала об экспериментах и сделала все, чтобы не допустить тюленей-саперов в море...