«Секс с миллиардером не особо отличается от секса с любым другим человеком»

СЕГОДНЯ 00:55 2018-02-13T23:19:40+03:00

На самом деле эскортниц, у которых был интим с сильными мира сего, довольно много. Но опытные дамы этого не афишируют, чтобы не потерять работу. Фото: Instagram.com

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Это произведение вышло из печати уже полтора года назад: барышня из эскорт-агентства Анастасия Вашукевич, взявшая псевдоним Настя Рыбка, поучаствовала в «модельном десанте» на яхту одного олигарха и соорудила по мотивам впечатлений книгу. Писанина скромно висела в интернете, никто на нее внимания не обращал. Но на днях судьба книги волшебно переменилась: бумажный экземпляр уже не сыщешь, а публика принялась смаковать подробности прочитанного. А все потому, что было названо имя миллиардера, приютившего на яхте чаровницу. Он уже подал иск в суд.

Так о чем же поведала в своем опусе соблазнительница?

О юности

«Мой путь начался из маленького белорусского городка Бобруйск. Я обычная студентка биофака. Прохожу практику после обучения. Живу в двушке с мамой, она хирург, работает с утра до вечера, я ее почти не вижу. Папу не видела никогда. В 19 лет я была влюбленной по уши в самого симпатичного байкера и бабника всего района - имя Коля вызывало во мне благоговейный трепет. Я бегала за ним по пятам и доставала его звонками, все мои подруги надо мной смеялись».

Знакомство с Учителем

«Взяла у брата книжку по соблазнению (автор - Алекс Лесли, настоящее имя - Александр Кириллов. - Ред.). «Селюсь на форуме «Стиль соблазнения», куда выбрасываю свою историю с Колей, - появляются советчики. За несколько лет Коля стал официальным бойфрендом, потом мужем, потом бывшим мужем. Книги вжились мне в подкорку, ездили со мной в машине, лежали в прикроватной тумбочке. Мне уже не нужен был психолог или советы подруг. Подгоняя всю жизнь под механизмы соблазнения, я получала потрясающую эффективность. Лесли для меня возносится куда-то в ранг богов. Но некоторые вещи из книги в одиночку не получаются, мне нужна команда. Понимаю, что следующий шаг для меня - тренинг! Собираю вещи и на две недели уезжаю в Москву!»

О нравах в секте «соблазнителей»

«Курсы охотниц на самцов», организованные Лесли, гремели лет 15 назад. И примерно тогда же выяснилось, что девушек на них обучают... отдаваться всем подряд - даже незнакомцам. Вот образчик игр в «раскрепощение»:

«Вдруг позвонил курьер, доставщик суши. У ребят возникла крутая идея разыграть его.

nastya_rybka.ru Фото в Инстаграме Насти не оставляют сомнений, каким способом она зарабатывает на жизнь.

- Давайте сейчас, когда доставщик суши зайдет, вы наброситесь на него и начнете его раздевать голые. И мы его реакцию снимем на камеру...»

Курьер в ужасе убежал... А Настя, набравшись опыта, в первом же московском ресторане приглашает незнакомого мужчину в женский туалет и предлагает ему вступить в близкие отношения:

«По правилам упражнения мы должны дать парню всего 10 секунд на то, чтобы решиться! После 10 секунд он теряет свой шанс. Обычно никто не успевает за это время даже сообразить, что произошло. Это упражнение на смелость для девушки и очень четко показывает, что на красивую девушку никто не будет набрасываться, и девушка видит, как уверенные мужики, когда им в лоб предлагаешь секс, тут же дают заднюю. Еще нужно попотеть, чтобы неожиданно, тогда, когда он к этому не готов, развести мужика на секс...»

О настоящей любви

Похоже, единственный человек, в которого Рыбка искренне влюблена, это все тот же секс-гуру Лесли:

«Я утыкаюсь носом ему в шею и пытаюсь запомнить его запах, сохранить его в голове на будущее, впрок. (...) Не отпускай меня, скажи мне, чтобы я осталась, и я останусь с тобой!»

В постели с боссом

После ужина на яхте помощница олигарха Руслана ведет девушку в каюту. Вскоре приходит сам босс.

«Возле кровати горели совсем тусклые лампы с мягким светом. Плюс свет в коридоре. Но Руслан нажал на что-то, и свет выключился везде вовсе.

- Да ладно, олигархи занимаются сексом в темноте? - Я откровенно рассмеялась.

- Что? - сначала не понял он, потом рассмеялся. - Будешь меня подкалывать - буду к тебе грязно приставать, красотка!

- А сейчас ты что делаешь? - отвечаю я.

- Нет, ну это не грязно, это еще чисто! - парирует Руслан.

...Секс с миллиардером не особо отличается от секса с любым другим человеком. Хотя впечатление о Руслане осталось хорошее. Он старался, и видно, что хотел, чтобы мне было приятно».

«Вот влипла»

«...Я проснулась от того, что чья-то рука ложится мне на задницу.

Оборачиваюсь и вижу Руслана. Ну вот как можно вставать так рано? Поспали часа 4, и он уже пришел к нам в каюту.

С трудом прячу недовольное лицо - ему не нужно это видеть, но я ему сейчас совсем не рада. Потому что мне снился другой человек... Хоть меня и разбудили, осталось это состояние блаженства. Мне снился Алекс.

Вот я влипла. У меня есть миллиардер, который проснулся и через 5 минут после пробуждения прибежал ко мне в комнату в нарушение всех правил и ритуалов, не вызвал меня к себе, как это полагается в его традициях, а сам пришел. Это 100-процентная победа, и я об этом мечтала всю жизнь - такого мужика в себя влюбить.

nastya_rybka.ru Алекс Лесли стал для девиц кем-то вроде секс-гуру.

И вот он влюбленный лежит рядом, обнимает меня. А я думаю, куда бы смыться и откосить от него.

Я перелезаю через него.

- Подожди-подожди, - говорю я и убегаю в туалет. Нужно прийти в себя.

Он даже не успел ответить. Я не поздоровалась с ним, не обняла, как обычно, не проявила ни ласки, ни внимания. И просто убежала побыстрее.

Я закрываюсь в туалете и реву...»

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Низость выставлена на всеобщее обозрение»

- Настя Рыбка пленилась секс-инструктором Алексом Лесли, - говорит психолог Александр Невеев. - Именно после прочтения его книжек она впервые вышла замуж. После - значит вследствие этого? Нет, не значит. Настя не учла того огромного количества девушек, которым «хитрые приемы» Лесли не только не помогли, но и разрушили жизнь.

Публика сделала похожую ошибку. Люди пленились «невероятной» историей о девушке из Бобруйска, которая сумела переспать с олигархом. Но забыли учесть, что эскортниц, у которых был интим с сильными мира сего, довольно много. Просто опытные дамы этого не афишируют, чтобы не потерять работу. Неприкосновенность частной жизни клиента в такого рода услугах - одно из ключевых условий.

Впрочем, нездоровое поведение всегда привлекает к себе внимание. Обычно люди молчат о своих аморальных поступках, а тут низость, проституция, бесчестность выставляются на всеобщее обозрение.

ОТКЛИКИ

«Ее подсунули конкуренты?»

История Рыбки заинтересовала читателей сайта kp.ru. Свои отклики оставили люди из разных стран.

«Cамое ужасное, что она пытается умничать, философствовать и декларировать истины».

Мюльдорф, Мюльдорф-ам-Инн, Бавария, Германия.

«И Рыбка, и Шурыгина - это портрет явления. Славу и деньги они получили через постель».

Латвия.

«Олигарх действительно сам так лоханулся, или ему эту специально обученную рыбку подсунули конкуренты? Ну не может умный человек так опростоволоситься!»

Жуковский, Московская область, Россия.

«Все могут короли! Кроме одного. Они не могут себе найти приличных женщин. Все по животным шатаются. Что с головами-то у «великих и могучих», б-р-р...»

Нантер, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция.