Нарушение правил парковки: размер штрафа может составлять до 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 00:57 2018-02-13T23:23:14+03:00

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К поимке нарушителей правил стоянки и парковки активно подключилась общественность. Теперь ведь так: сфотографировал машину нарушителя, отослал снимки куда положено, и владельца накажут. И штраф может быть дороже самой машины. Но начнем с малого.

На тротуар ни колесом

Многие водители и по сей день свято верят в свое право припарковать машину на тротуаре, если она «не мешает пешеходам». Нет такого права. На тротуар заезжать нельзя. Точка. Есть лишь один вариант: когда на тротуаре нарисованы разметкой парковочные места, а перед ними стоит знак «Р» с табличкой под ним, показывающей, что машину следует ставить именно на тротуар. Да, зимой под снегом разметку, скорее всего, не видно, но должен быть знак. Если его нет, то не следует рисковать в надежде на авось. Сейчас оформить нарушение могут и без вашего присутствия, штрафную квитанцию пришлют владельцу по почте. Больше того, нарушение можно зафиксировать и без гаишника. Это может сделать уполномоченный на то гражданский инспектор, где организованы подобные инспекции. А может, и просто бдительный гражданин, который сделает несколько фотоснимков или снимет видео, а потом с помощью мобильного приложения или просто через сайт Госавтоинспекции пошлет эти кадры. И все будет по закону. Потому что он не аноним, а свидетель. Обстоятельства дела на основании его показаний изучит инспектор и вынесет постановление.

Штраф: за движение по тротуару и велодорожке - 2 тыс. руб. (статья 12.15 часть 2 КоАП).

Знак свыше

Самое простое - встать под запрещающим знаком. Возмущению нарушителей тут нет предела: кричат, что повсюду теперь эти знаки, жену до работы не подвезти, ведь и на секунду остановиться нельзя. Предположим. Теперь давайте рассуждать. Если вы вдруг в потоке собираетесь остановиться, создав затор для едущих вокруг вас? Конечно, вы скажете, это всего секунда, но пассажир ваш что-то забудет, что-то уронит, вспомнит, что главное не сказал, начнутся все эти прощания с объятиями и поцелуями, а там поток. Вереница машин за вами встанет, все начнут перестраиваться влево. Там тоже плотно, возникнет сразу несколько аварийных ситуаций, общее замедление, кому это нужно? Резонно запретить остановку в таком месте, а водителям предложить сворачивать в переулки для высадки своих пассажиров. Вас же бесит, если маршрутка вдруг останавливается у вас перед носом?

С другой стороны, если на дороге свободно, а вы остановитесь у обочины лишь для высадки пассажира, кто успеет вас поймать и оштрафовать? С кем такое хоть раз было, чтобы наказали за остановку на 10 - 15 секунд? Не говоря уже об эвакуаторщиках, эти быстрее трех - пяти минут не справятся точно. Так что хотите возмущаться - продолжайте, но если сменить недовольство на осторожность, вы сможете без проблем избегать штрафов за нарушение правил остановки и стоянки в неположенных местах.

Штраф: за остановку и стоянку в неположенном месте, включая выделенку для автобусов, - 1,5 тыс. руб. (12.16 часть 4 КоАП), в Москве и Санкт-Петербурге - 3 тыс. руб.

Бешеные деньги

Стоянка на местах для инвалидов - табу. Здесь все просто и понятно, не нужно прятать человечность вглубь себя, просто определитесь, что это ваша возможность хотя бы чуть-чуть помочь тем, кому живется труднее. Тогда дело не дойдет до неминуемой эвакуации и экзекуции - штрафа в 5 тысяч рублей. Тут ведь и возмущаться вслух стыдно будет.

Не стыдно бывает возмущаться наказанию за парковку на территории зеленых насаждений. Или, как чаще говорят, на газонах. Ибо это может быть облезлый пустырь или «поляна» грязного снега.

- Никакого определения газона в законе нет, да и статьи такой в российском Кодексе об административных правонарушениях нет, - объясняет автоэксперт и радиоведущий Антон Чуйкин. Такое наказание прописывают в региональных законах, штрафы могут быть разными, а протокол запросто выпишет участковый. В столице, например, штраф за стоянку на газоне - 5 тысяч рублей, но… Но если машина принадлежит не человеку, а фирме, то оштрафуют на 300 тысяч. Водитель «Газели» не находит достаточно места для стоянки, заезжает колесом на невысокий бордюр, и получите! Так что изучите, каковы штрафы в вашем городе.