Прогнозы на хоккей на Олимпиаде-2018: светит ли России олимпийское «золото»?

СЕГОДНЯ 01:16 2018-02-14T02:06:02+03:00

Про такую команду говорят - сплав опыта и молодости. На фото - признанный лидер нашей сборной 34-летний Илья Ковальчук (слева) и восходящая звезда Кирилл Капризов (20 лет). Фото: Владимир ПЕСНЯ/РИА Новости

«Комсомолка» выяснила, кто рискнет встать на пути «Красной машины» и каковы прогнозы на хоккей на Олимпиаде-2018

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В последний раз наши хоккеисты были олимпийскими чемпионами в 1992 году. И тогда они тоже бились под нейтральным олимпийским флагом: в Альбервиле после распада СССР выступала так называемая Объединенная команда. С той победы прошло уже 26 лет. Не пора ли повторить?!

Главные соперники России

Почему-то принято считать, что нынешний хоккейный турнир на Олимпиаде неполноценный: нет игроков из НХЛ, а значит, и не тот уровень. Но если посмотреть все составы ведущих сборных, там можно найти десятки игроков, ранее выступавших в Национальной хоккейной лиге. Хоккейная сборная России - точно фаворит этой Олимпиады. Однако большой ошибкой будет думать, что перед ней выстлана дорожка к высшей ступени олимпийского пьедестала.

Так что собой представляют главные соперники сборной России?

Швеция

Шведов называют главными противниками русских в борьбе за «золото» Олимпиады. И это действительно очень ровная по составу команда с отличной обороной, которая умеет не только защищаться. А главной звездой шведской команды может стать юный Расмус Далин. Ему только 17 лет, он самый молодой участник хоккейного турнира, но ему уже сейчас прочат звездное будущее в НХЛ и сравнивают с Эриком Карлссоном и даже Никласом Линдстремом. Если Далин не провалит Олимпиаду, ему точно быть первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги. Все в хоккейном мире ждут, что этот турнир может стать главной рекламой юного дарования.

Впрочем, есть у шведов и слабости. Прежде всего голкиперы. Юнас Энрот из минского «Динамо» наверняка займет место основного вратаря, но это не фигура высшего класса. Атака шведов тоже не сказать чтобы поражала своими именами и умениями. И все-таки шведы как никто умеют наказывать зазнавшихся соперников.

Финляндия

Финский хоккей никогда не поднимался на высшую ступень олимпийского пьедестала, но в новую эпоху редко когда оставался вообще без медалей. Финская команда - это бульдоги, которые могут вцепиться в загривок и мотать вас по всей площадке, пока не выгрызут победу. Так, например, было четыре года назад в Сочи. На той Олимпиаде сборной России было принципиально выиграть хоккейный турнир, но на ее пути еще в четвертьфинале попались финны и с блеском подтвердили свой статус очень для нас неудобной команды. Поражение 1:3 - это один из тех моментов, которые российской сборной не хочется вспоминать о той Олимпиаде.

Сейчас сильнейшая линия у финнов - вратарская. На последнем рубеже у них действует Микко Коскинен, основной голкипер СКА и действующий обладатель Кубка Гагарина. Учитывая, что сборная России более чем наполовину состоит из питерских армейцев, Микко знает их слабые места. Они, впрочем, тоже в курсе, как обмануть финского вратаря.

США

За много лет до того, как в России вышел фильм о баскетбольной победе над американцами «Движение вверх», в США сняли свое похожее кино. Оно называлось «Чудо» и рассказывало, как американские студенты на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде обыграли грозную советскую «Красную машину». Сейчас, когда игроков НХЛ не будет на Олимпийских играх, а «Красную машину» перебрали и отполировали в гаражах КХЛ, американцам для победы нужно новое чудо.

Сборная США - загадка, в ней полно игроков из АХЛ (второй американской лиги) и даже четыре студента. Но все равно американцы могут показывать скоростной хоккей, а их лидер Брайан Джионта когда-то выигрывал Кубок Стэнли, да и вообще среди его партнеров немало экс-игроков НХЛ. А насколько прилично выглядит сборная США, первыми из серьезных соперников проверят россияне: на наш матч в групповом этапе билетов уже не купить.

Канада

Агентство Associated Press представило свой прогноз, кто и где завоюет олимпийское «золото», и в хоккейном турнире ни одной медали не оставило России. На первое место среди мужских команд AP водрузило Канаду. С точки зрения статистики все в порядке: «Кленовые листья» выиграли три из последних пяти Олимпиад. Но ведь надо смотреть и на нынешнее состояние команд.

В составе Канады 13 игроков из КХЛ, и всего два - из АХЛ. И теперь канадская сборная - это не дрим-тим из целой галактики звезд, а крепкая дружина, главное достоинство которой - командная игра. Наличие таких игроков, как лидер казанского «Ак Барса» Роб Клинкхаммер, заставляет отнестись к ней с еще большим уважением. И есть еще одно обстоятельство - «европейские канадцы» полны решимости доказать своей родине: даже вне НХЛ можно быть классными мастерами.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Не перевелись еще здоровяки в воротах!

1. Павел Валерьевич Дацюк - самый возрастной хоккеист этой Олимпиады. Ему 39 лет. Столько же и Брайану Джионте, который моложе Дацюка на полгода. Далее по возрасту идут словак Ладислав Надь (38), канадец Крис Ли (37), норвежец Андерс Бастиансен (37).

2. Самый молодой на турнире Расмус Далин, которому уже в 17-летнем возрасте прочат лавры Уэйна Гретцки. Финнам - Миро Хейсканену и Эли Толванену - по 18. Американец Трой Терри - 20. Чуть старше Кирилл Капризов, которому тоже 20.

3. Российская хоккейная сборная - вторая по росту (185,8 см). Выше нас только словаки (186,76). Первая по весу (91,08 кг) и по возрасту (27,16 лет). То есть у нас самая молодая и габаритная команда в Пхенчхане. Самые старые - канадцы (30,52). Самые легкие (84,68 кг) и маленькие (181,8 см) - хозяева корейцы.

Самый габаритный голкипер Олимпиады Василий Кошечкин станет стеной в воротах российской сборной. На фото с женой Ириной.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

4. Наш основной вратарь Василий Кошечкин (200 см/110 кг) - один из самых габаритных игроков Олимпиады. Никто не превосходит его по весу. На столько же потянули Оскар Осала и немец Денис Реул. А самый высокий на Олимпиаде - финн Марко Анттила (203 см).

5. Самые низкие - американец Брайан Джионта (170 см) и финн Сакари Маннинен (170 см). У нас самый маленький - Кирилл Капризов (178 см).

6. Самые легкие на Играх - финны Юха Метсола (69 кг) и Сакари Маннинен (71 кг). Самый легкий у нас - Илья Сорокин (80 кг).

По материалам Eliteprospects.com.

НАШИ НАДЕЖДЫ

Состав сборной

Вратари:

Игорь Шестеркин (СКА, 22 года), Илья Сорокин (ЦСКА, 22 года), Василий Кошечкин («Металлург» Мг, 34 года).

Защитники:

Вячеслав Войнов (СКА, 28 лет), Владислав Гавриков (СКА, 22 года), Артем Зуб (СКА, 22 года), Егор Яковлев (СКА, 26 лет), Андрей Зубарев (СКА, 30 лет), Никита Нестеров (ЦСКА, 24 года), Алексей Марченко (ЦСКА, 26 лет), Богдан Киселевич (ЦСКА, 27 лет), Никита Трямкин («Автомобилист», 23 года).

Нападающие:

Никита Гусев (СКА, 25 лет), Павел Дацюк (СКА, 39 лет), Илья Ковальчук (СКА, 34 года), Сергей Широков (СКА, 31 год), Вадим Шипачев (СКА, 30 лет), Сергей Калинин (СКА, 26 лет), Александр Барабанов (СКА, 23 года), Илья Каблуков (СКА, 30 лет), Николай Прохоркин (СКА, 24 года), Кирилл Капризов (ЦСКА, 20 лет), Михаил Григоренко (ЦСКА, 23 года), Иван Телегин (ЦСКА, 25 лет), Сергей Андронов (ЦСКА, 28 лет), Сергей Мозякин («Металлург» Мг, 36 лет), Максим Шалунов (ЦСКА, 25 лет).

Кто играет

В мужском хоккейном турнире принимают участие 12 сборных.

После группового этапа четыре лучшие команды сразу проходят в 1/4 финала. (Три первых места плюс одно второе по лучшим показателям). А 8 остальных играют стыковые матчи, победители которых тоже оказываются в четвертьфиналах. Дальше турнир идет по обычной олимпийской системе.

Группа А

Канада

Чехия

Швейцария

Южная Корея

Группа В

Россия

США

Словакия

Словения

Группа С

Швеция

Финляндия

Норвегия

Германия

Не пропусти матч

14 февраля

Словения - Россия

(15.10 мск)

16 февраля

Россия - Словакия

(10.40 мск)

17 февраля

США - Россия

(15.10 мск)

21 февраля. 1/4 финала

23 февраля. 1/2 финала

25 февраля. Финал