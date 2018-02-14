Владимир Сунгоркин: По охвату аудитории мы бьем всех в любом регионе

СЕГОДНЯ 02:00 2018-02-13T23:54:23+03:00

Главный редактор и генеральный директор Издательского дома «Комсомольская правда» – о том, что собой представляет холдинг и какие возможности он дает деловым партнерам как в Москве, так и в регионах

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«К БУМАГЕ ДО СИХ ПОР БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ»

– Есть расхожее мнение, что бумага, то бишь газета в печатном виде, умирает. Это так?

– Бумагу нельзя недооценивать. Все чиновничество, все деловые люди инстинктивно предпочитают печатную газету. Потому что к ней больше доверия. Простой пример. Мы на сайте можем разместить 2000 заметок в день. А в бумагу из этих 2000 попадает только 40 проверенных материалов. Это некое избранное, лучшее, самое чтивное и важное, на что реагируют читатели. Газета нужна хотя бы поэтому. Плюс на газетной публикации легко поставить резолюцию.

– Размещение в «Комсомолке» для рекламодателя – это своего рода инвестиция. Какую отдачу могут получить клиенты?

– «Комсомолка» – это газета, которая лежит на столах всех первых лиц. В банке, инвестиционной компании, в приемных власти. Когда езжу к начальству любого ранга, с удовольствием отмечаю, что всегда она есть в приемных. Более того, когда захожу в кабинет, вижу ее на столе. Если не вижу, обязательно спрашиваю, в чем дело. И ответ, как правило: кто-то из Випов унес. В Москве мы следим, чтобы все важные федеральные и столичные руководители были подписаны на «Комсомолку». Они нас благодарят и с удовольствием читают. То же самое в регионах, мы определяем первые 100 – 500 лиц, которые принимают решения, и подписываем их на газету. Это наша политика. У наших деловых партнеров больше шансов, что именно через «КП» они сообщат кому надо о своем существовании, своих планах и поисках. Вас увидят, запомнят и на вас обратят внимание и многомиллионная аудитория, и первые лица.

ПЕРВЫМИ ПОШЛИ В РЕГИОНЫ

– Владимир Николаевич, в чем разница между советской «Комсомолкой», которую многие помнят, и той, что существует сейчас?

– До 1991 года «Комсомольская правда» была газетой с единым содержанием по всей стране. Все было совершенно одинаковым: и в Москве, и в Хабаровске, и в Норильске. Когда стал разваливаться СССР, выяснилось, что наши читатели, как и все граждане Союза, стали получать огромное количество совершенно разной информации. Поэтому заметки былого образца о трудовых подвигах строителя или ткачихи из условной Ивановской области никого уже не волновали. Людям стало в общем-то все равно, что происходит в других регионах. Они жили у себя и хотели знать, что происходит у них в городе. Хотели получать местные новости и местный прогноз погоды. Вы удивитесь, но в советской «Комсомолке» погода тоже была одна на весь Советский Союз – московская.

– Да уж, сейчас это очень странно звучит…

– Тогда мы пришли к выводу, что надо регионализировать газету. Первое предложение получили из Челябинска, от местных журналистов. Они были готовы делать специальные страницы, вкладки с городскими новостями. Предложили погоду местную ставить и телепрограмму. Это было очень революционно по тем временам. Первая вкладка в Челябинске называлась «Самородок». Один из первых региональных репортажей оказался из магазина секс-товаров. С картинками, естественно. В Москве отреагировали диким скандалом, но вкладку прикрывать не стали. Наоборот, в августе 1992 года в Ялте мы собрали съезд желающих делать региональные вкладки.

– То есть у вас тоже была «Ялтинская конференция»?

– Да. На ней мы обсуждали правила, как будем издавать эти вкладки: какая степень свободы у региональных журналистов и собирателей рекламы, какая степень контроля у Москвы, кто получит сертификат на право издания в конкретном регионе. Вот так 25 лет назад «Комсомолка» первой из советских газет начала поход в регионы.

«В КАЖДОМ КРУПНОМ ГОРОДЕ ЕСТЬ НАШЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО»

– Владимир Николаевич, расскажите, как устроен холдинг «Комсомольская правда». Что есть помимо московской редакции?

– В каждом большом городе страны есть предприятие, которое называется «КП» – Санкт-Петербург», «КП» – Екатеринбург», «КП» – Красноярск» и т. п.

Это полноценные региональные редакции, которые выпускают местные версии «Комсомолки» – в бумаге, в интернете, в радиоэфире. Как правило, они успешно конкурируют с местными СМИ – более того, занимают первые-вторые позиции в региональных рейтингах. В распоряжении редакций есть региональные пресс-центры, которые занимаются проведением «круглых столов», пресс-конференций и других мероприятий. Практически все занимаются выпусками специальных проектов для локального рекламного рынка.

– Чем еще занимается «Комсомолка» в регионах?

– В целом каждое региональное предприятие ведет 9 – 10 направлений. Одна из последних новаций – организация познавательных и просветительских гастролей. Мы находим людей, которые могут быть интересны в регионах, и отправляем их в командировку для встреч с местными жителями. В частности, плотно работаем с авторами наших книг.

– Изданием книг «Комсомолка» занимается уже много лет. Ассортимент планируете расширять?

– За 10 лет мы выпустили миллионы книг самых разных жанров. Сейчас мы сосредоточились на детской и познавательной литературе. За счет гигантских тиражей мы имеем возможность дать в итоге самую низкую цену на наш продукт в торговой сети, поэтому наши магазины и в Москве, и в регионах действительно народные.

Слева направо верхний ряд: спецпроект «Дальневосточный прорыв», спецвыпуски к Фестивалю молодежи и студентов-2017; слева направо нижний ряд: вкладки к Году экологии в России, проект «Многонациональная Россия»

«КЛИЕНТ ПРИХОДИТ НЕ В ГАЗЕТУ, А НА МУЛЬТИМЕДИЙНУЮ ПЛОЩАДКУ»

– Как региональные редакции взаимодействуют с местными властями?

– В регионах у «КП» налажено деловое сотрудничество с органами власти: мэриями, администрациями губернаторов, с представителями федеральных ведомств, отраслевых министерств. Это выгодно всем.

Простой пример – если губернатор приходит в «Комсомольскую правду», он получает максимальный охват аудитории. Сначала он выступает на нашем радио, где может пообщаться со слушателями, получить обратную связь от жителей региона. Затем этот же разговор мы можем использовать и на сайте, и в газете. Плюс цитирование через социальные сети. Такую комплексную услугу, как у нас, не предложит ни одно другое медиа. Наш опыт показывает, что пересечения между аудиториями радио, сайта и газеты минимальны.

«КОНСУЛЬТИРУЕМ, КАК ПРАВИЛЬНО ОБЩАТЬСЯ С АУДИТОРИЕЙ»

– Подсказываете клиентам, как лучше поступить?

– Когда к нам приходит клиент, он часто приносит самоотчет. А читатели не любят бюрократию. Наши журналисты подсказывают, как правильнее общаться с аудиторией. Бывает такое: компания приносит такую новость – «производительность оборудования на нашей стройке выросла с 58 до 63%». Но зачем это читателям? И что на самом деле хочет сама компания? Ответ – чтобы на их большую стройку на условном Дальнем Востоке поехали молодые специалисты, которые будут знать, что это очень знаменитая стройка. Тогда лучше не про производительность и плотность бетона писать, а про значение стройки и перспективы для потенциальных работников.

– По сути, вы консультируете клиента?

– Да, упаковка информации и вкусная подача – это ключевой элемент. Прийти куда-то и наговорить что-то – не проблема. Во многих местах клиента примут, тупо запишут его сообщение и скажут: «Спасибо. Касса за углом». А мы стараемся, чтобы клиент получил удовольствие от того, как все красиво и результативно получилось, а потом сказал: «Давайте запланируем и на следующий год что-то подобное». Именно поэтому многие наши деловые партнеры – это те, кто к нам приезжает регулярно.

ДОСЬЕ

Владимир Сунгоркин, главный редактор и генеральный директор Издательского дома «Комсомольская правда»

Родился в 1954 году в Хабаровске. Окончил отделение журналистики Дальневосточного государственного университета (1976).

1976–1981 гг. – собственный корреспондент «Комсомольской правды» в зоне строительства БАМа, затем собкор по Хабаровскому краю и Магаданской области.

1981–1985 гг. – собкор газеты «Советская Россия» по Приморскому краю и Сахалинской области. В 1985 г. вернулся на работу в «КП». С 1997 г. – главный редактор, с 2002 г. – главный редактор, генеральный директор АО «ИД «Комсомольская правда».