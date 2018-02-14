Господин президент, здравствуйте!
Владимир Путин прошел по этажам редакции. Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин показал президенту обложки самых популярных номеров газеты разных лет и современные выпуски с географией от Донбасса до Австралии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Глава государства посмотрел мини-выставку, посвященную легендарному журналисту «КП» Василию ПесковуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Владимир Путин: «Нам нужно сохранить набранный темп в экономике»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Владимир Путин: «Нам нужно сохранить набранный темп в экономике: рост ВВП 1,6%, в том числе рост сельского хозяйства на уровне 2,5%. У нас 2,5% инфляция – чего в истории страны вообще не было. Просто не было никогда. 4,2% рост прямых инвестиций. Это значит, что задел на дальнейший рост уже сделан»
На встрече с руководителями СМИ президент рассказал об отношениях с США, цифровой экономике в России и предстоящих выборахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Посетив студию Радио «Комсомольская правда», Владимир Путин в прямом эфире пожелал россиянам счастьяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ