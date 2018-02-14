2018-02-14T00:09:44+03:00
Экономика

Господин президент, здравствуйте!

11 января 2018 года в редакции «Комсомольской правды» прошла встреча Владимира Путина с руководителями ведущих российских печатных СМИ и информагентств. Это уже четвертый по счету визит главы государства в «КП»
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Президент России Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды»Президент России Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Владимир Путин прошел по этажам редакции. Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин показал президенту обложки самых популярных номеров газеты разных лет и современные выпуски с географией от Донбасса до Австралии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владимир Путин прошел по этажам редакции. Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин показал президенту обложки самых популярных номеров газеты разных лет и современные выпуски с географией от Донбасса до Австралии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Посетив студию Радио «Комсомольская правда», Владимир Путин в прямом эфире пожелал россиянам счастья Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посетив студию Радио «Комсомольская правда», Владимир Путин в прямом эфире пожелал россиянам счастьяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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