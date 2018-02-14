2018-02-14T13:25:51+03:00
Общество

«УРАЛХИМ» поддержал российских олимпийцев

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» поддержал всероссийскую акцию #РоссияЗАСПОРТ и выступил организатором городского флешмоба в Кирово-Чепецке
Олег Фролов
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Горожане с удовольствием приняли участие в забеге «Заряди наших на победу», преодолев дистанцию около 1000 метровГорожане с удовольствием приняли участие в забеге «Заряди наших на победу», преодолев дистанцию около 1000 метров
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По решению Международного Олимпийского комитета спортсмены из России выступят на XXIII Зимних Олимпийских играх под нейтральным флагом и в нейтральной форме. Им запрещено использование государственной символики. Болельщики же имеют право поддерживать спортсменов с российскими флагами в руках. По всей стране прошли акции болельщиков в поддержку российских олимпийцев. Инициатором их проведения стала компания «ZASPORT». В Кирово-Чепецке идею проведения флешмоба поддержал филиал «КЧХК».

В минувшие выходные на Октябрьской площади города собралось более 500 человек, что бы поддержать всероссийскую акцию #РоссияЗАСПОРТ

В минувшие выходные на Октябрьской площади города собралось более 500 человек, что бы поддержать всероссийскую акцию #РоссияЗАСПОРТ

В минувшие выходные на Октябрьской площади города собралось более 500 человек. Это представители спортивной общественности Кирово-Чепецка: тренеры и воспитанники спортивных школ, ветераны спорта. К акции присоединились почетные гости: руководители города, депутаты Законодательного собрания Кировской области и Городской думы.

Для собравшихся был организован яркий спортивный праздник. Горожане с удовольствием приняли участие в веселых конкурсах, танцевальной зарядке. Ровно в 12:00, как и во многих других городах страны, участники выстроились в три сектора и с помощью бело-сине-красных листовок, поднятых над головами вверх, организовали на площади большой российский флаг. Далее они приняли участие в забеге «Заряди наших на победу», преодолев дистанцию около 1000 метров.

По всей стране прошли акции болельщиков в поддержку российских олимпийцев

По всей стране прошли акции болельщиков в поддержку российских олимпийцев

Активистов флешмоба приветствовала заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по персоналу, депутат Законодательного Собрания Кировской области Елена Перминова. Она подчеркнула: «Уверена, что наши спортсмены достойно выступят на Олимпийских играх. Мы будем за них болеть. В нашем городе делается все для того, чтобы спорт развивался. Компания «УРАЛХИМ» уже много лет поддерживает детский спорт. Нам важно, чтобы наши дети росли здоровыми, сильными и счастливыми. И мы уверены, что чемпионы у нас еще будут! Кирово-Чепецк - за спорт! Россия - за спорт! «УРАЛХИМ» - за спорт!»

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