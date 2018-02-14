За лечением тяжелобольные дети отправляются в манеж

СЕГОДНЯ 12:23 2018-02-14T12:23:51+03:00

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Центр 15 лет назад создали два неравнодушных и инициативных человека – Татьяна Черняева и Владимир Шиенок. Татьяна в детстве занималась верховой ездой и души не чаяла в лошадях, поэтому создали некоммерческую организацию соответствующего профиля. Медицинское образование было дополнено столичными курсами, и, получив специальность «иппотерапевт», соратники взялись за реализацию задуманного.

- К нам обращаются родители с детьми разного возраста, - рассказывает руководитель Центра иппотерапии Татьяна Черняева,– Самым маленьким наездникам – 6 месяцев. К сожалению, в крае проживает огромное число детей с аутизмом, родовой травмой, ДЦП, неврозом, интеллектуальными нарушениями.

В настоящее время в Центре развиваются два направления – иппотерапия и адаптивный конный спорт. В 2017 году Центр получил поддержку Фонда президентских грантов на развитие адаптивного конного спорта. Ребята участвуют в соревнованиях различного уровня. Помимо этого, тренеры проекта повышают свою квалификацию по адаптивному конному спорту на тренировках, проводят мероприятия. А значит, на все это нужны деньги, и не малые.

Добрые дела не остались без внимания. Средства президентскому гранта помогают Центру ипотерапии работать вне манежа.

- Мы проводим много семинаров на территории края, - рассказывает Татьяна Черняева. – Для людей важно получить квалифицированную помощь, консультацию специалистов. Мы приглашаем специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга. Рассказываем, какими особенностями должны обладать спортсмены, помогаем готовить лошадей. Наши тренеры помогают составлять специальную программу для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Инструкторы центра также проводят выездные занятия с малышами. В прошлом году 200 детей получили бесплатные занятия по иппотерапии в семи районах края.

Кроме того, в этом году в Красноярске будут проводиться соревнования по адаптивному конному спорту Сибирского Федерального Округа. Для детей с ограниченными возможностями здоровья это шанс показать, что они не только могут жить обычной жизнью, но и способны достигать серьезных успехов в спорте.

- Моя дочка Леночка занимается в Центре уже год, - рассказывает Валентина Одинец. – Ей с раннего детства нравились лошади. Когда гуляли в парках, всегда просила покататься. Диагноз у нас непростой – ДЦП, тем не менее, верховая езда идет на пользу, об этом и невролог говорит, и психотерапевт. Поначалу трудно было. Многое не получалось, даже расстраивалась, но от тренировок не отказывалась. А уж когда появились первые успехи, ждет каждого занятия с нетерпением. И самооценка у дочки повысилась. И успеваемость в школе. Раньше бывало, за уроки лень садиться, а сейчас знает: чтобы на тренировку поехать, нужно все домашние задания выполнить – и заставлять никогда не приходится!

Во время тренировок каждый ребенок проходит свой путь к успеху. Специалисты говорят, что все зависит от заболевания. Для кого-то серьезным достижением будет возможность держать голову, для кого-то – развить моторику, держать равновесие. Чтобы почувствовать эффект, минимум нужно заниматься три месяца, но некоторым ребятишкам мало и полтора года.

За время существования Центра более трех тысяч детей побывали на занятиях по иппотерапии и адаптивному конному спорту.