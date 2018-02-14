Британский студент снял отдельный атом на обычную камеру

СЕГОДНЯ 12:33 2018-02-14T12:37:07+03:00

И стал победителем престижного конкурса научной фотографии

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Аспирант Оксфордского университета Дэвид Надлингер на обычную камеру сфотографировал светящийся атом в сложной сети лабораторных машин. На кадре одиночный атом стронция освещается лазером при поддержке двух электродов. Снимок получил главный приз на научном фотоконкурсе, проводимом Британским научно-исследовательским советом по науке и физике (EPSRC).

Фотография была названа “Один атом в ионной ловушке”. Для достижения масштаба атома два электрода с каждой стороны крошечной точки находились всего в двух миллиметрах друг от друга.

“Атом, освещенный сине-фиолетовым лучом лазера, поглощает и излучает достаточно света, чтобы обычная камера могла запечатлеть его на длинной выдержке”, - рассказал Надлингер.

Помимо использования объективов, которые увеличивают фокусное расстояние и, как правило, подходят для макросъемки, Надлингер снимал атом на обычный фотоаппарат Canon 5D Mk II.

Судьи выбрали фотографию из более чем 100 снимков. EPSRC является главной структурой исследований в области физических наук в Великобритании.