2018-02-14T14:55:32+03:00
Спорт

На Олимпиаде в Пхенчхане швейцарский фристайлист поднялся на эскалаторе на одной руке

Видео трюка он выложил в своем "Инстаграме" [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Швейцарский фристайлист покатался на эскалаторе необычным способом.Швейцарский фристайлист покатался на эскалаторе необычным способом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Чемпион мира по фристайлу Фабиан Бош из Швейцарии в олимпийском Пхенчхане показал забавный трюк - как подняться на эскалаторе на одной рюке. Зацепившись за перила в одном из зданий олимпийской деревни, он проехал на эскалаторе на одной руке с внешней стороны, поднявшись спокойно потом на последнюю ступеньку.

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Escalator Korean Style?! athlete: @buhsch fiilmer: @jonashunziker #pyeongchang2018 #teamSUI #allin4pyeongchang #rolltr ppe
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- Мне уже 20 лет, а я так и не знаю, как эта штука работает. Все ли я правильно делаю? - пошутил спортсмен в подписи к видео.

Фабиан Бош - чемпион мира по фристайлу 2015 года. На старт в слоупстайле он, как ожидается 18 февраля.

Надо сказать, что швейцарские лыжники уже успели несколько дней назад выложить видео, где они эффектно изобразили с помощью подручных средств бобслеистов.

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You don't see the Swiss team fighting, do you? You don't see the Swiss team drinking and carrying on and such. And you don't see the Swiss team smiling neither. @jamaican_bobsled_team
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