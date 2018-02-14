На Олимпиаде в Пхенчхане швейцарский фристайлист поднялся на эскалаторе на одной руке

СЕГОДНЯ 12:45 2018-02-14T14:55:32+03:00

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Чемпион мира по фристайлу Фабиан Бош из Швейцарии в олимпийском Пхенчхане показал забавный трюк - как подняться на эскалаторе на одной рюке. Зацепившись за перила в одном из зданий олимпийской деревни, он проехал на эскалаторе на одной руке с внешней стороны, поднявшись спокойно потом на последнюю ступеньку.

swissfreeski Escalator Korean Style?! athlete: @buhsch fiilmer: @jonashunziker #pyeongchang2018 #teamSUI #allin4pyeongchang #rolltr ppe

- Мне уже 20 лет, а я так и не знаю, как эта штука работает. Все ли я правильно делаю? - пошутил спортсмен в подписи к видео.

Фабиан Бош - чемпион мира по фристайлу 2015 года. На старт в слоупстайле он, как ожидается 18 февраля.

Надо сказать, что швейцарские лыжники уже успели несколько дней назад выложить видео, где они эффектно изобразили с помощью подручных средств бобслеистов.